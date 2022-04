Jméno nového šéfa Škody Auto je na světě. Schäfera nahradí Klaus Zellmer

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ustavil tým, který má připravit důchodovou reformu. Jsou v něm experti, koaliční politici a zástupci ministerstev, poprvé se sejde za týden. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal k tomu, že důchodovou reformu předloží do konce roku 2023 s cílem nastavit "stabilní systém férových důchodů".

Ministerstvo označilo za cíl nového týmu připravit návrh, který zabezpečí adekvátní penze a zároveň stabilitu důchodového systému. Jurečka chce, aby systém podporoval odpovědnost lidí za stáří už od mládí. "S tím souvisí i aktivnější spoření na důchod a výraznější ocenění za počet vychovaných dětí," uvedl Jurečka. V reformě by chtěl také zajistit podporu flexibilních pracovních úvazků. Cílem není zvýšit věk odchodu do důchodu, pokud to nebude nutné.

S tím, že český důchodový systém potřebuje zásadní reformu, souhlasily v posledních dekádách prakticky všechny parlamentní strany. Nad konkrétní podobou takové změny se už ale obecnou shodu najít nepodařilo.