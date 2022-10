Jestli bude gigafactory v Česku, se může rozhodnout do konce roku, řekl šéf Škody

Rozhodnutí, kde by koncern Volkswagen mohl postavit závod na výrobu baterií, tak zvanou gigafactory, by mohlo padnout velmi brzy, zřejmě do konce roku, řekl nový šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Česko je jednou ze zemí v úzkém výběru.

Rozhodnutí o umístění nové továrny na baterie do elektromobilů skupiny Volkswagen, o které se uchází i ČR, by mohlo na úrovni koncernu VW padnout do konce roku. Na Česko-německém ekonomickém fóru to dnes řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. O vybudování tzv. gigafactory se uchází Česko nabídkou nové průmyslové zóny v Líních u Plzně. Podle Zellmera je do té doby ještě potřeba vést dialog se zástupci Plzně i vládou o splnění podmínek. Ve hře jsou ještě dvě další lokality v Polsku a Maďarsku.