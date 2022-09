Ještě odvážnější než Diess. Nový šéf Volkswagenu chce v elektromobilitě přidat

S prvním zářijovým dnem má koncern Volkswagen ve svém čele nového šéfa, Herberta Diesse nahradil Oliver Blume. Ten na interní konferenci manažerů prohlásil, že tam, kde to půjde, firma ještě rychleji přejde na elektromobilitu.

Německý automobilový koncern Volkswagen se bude snažit urychlit přechod k elektromobilům. Na interní konferenci manažerů podniku to řekl nový koncernový šéf Oliver Blume. Cílem koncernu Volkswagen, jehož součástí je i mladoboleslavská Škoda Auto, je vystřídat do roku 2025 amerického konkurenta Tesla na pozici největšího výrobce elektromobilů na světě.

"Elektromobilitě patří budoucnost," řekl Blume, který prvního září v čele Volkswagenu vystřídal Herberta Diesse. "Stávající tempo přechodu k elektromobilům zachováme a tam, kde to bude možné, ho zvýšíme. Jsem fanoušek elektromobility," dodal.

Třiašedesátiletý Diess se v červenci nečekaně dohodl s dozorčí radou na odchodu z funkce. Podle zdrojů agentury Reuters byl čtyřiapadesátiletý Blume zvolen jeho nástupcem, protože je považován za rozvážnějšího šéfa než Diess. Ten byl známý radikálními změnami ve strategii, což někdy vyvolávalo nelibost ze strany vlivné závodní rady.

Blume od roku 2015 řídí v koncernu Volkswagen divizi luxusních vozů Porsche, kterou bude mít na starosti i ve funkci koncernového šéfa. Volkswagen teď připravuje uvedení divize Porsche na burzu.

Volkswagen koncem července oznámil, že v prvním pololetí zvýšil zisk po zdanění meziročně více než o čtvrtinu na 10,6 miliardy eur (téměř 260 miliard Kč). Tržby zvýšil o dvě procenta na 132,3 miliardy eur.

Automobilka Škoda tento týden oznámila, že v příštích pěti letech investuje dalších 5,6 miliardy eur (zhruba 137 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17 miliard Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce během pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur.

Škoda Auto má v plánu do roku 2026 uvést na trh tři nové čistě elektrické modely, další mají následovat. Podíl čistě elektrických vozů na odbytu značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent. Urychlení přechodu na elektromobilitu a digitalizaci má prezentovat nové logo a vizuální styl značky. Více se dočtete tady.