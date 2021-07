Jeep slaví 80 let elektrickou budoucností. Bateriová SUV budou lepší, tvrdí designér

Jeep letos slaví 80 let a kromě vzpomínek na minulost poodhalil také svou budoucnost. Ta přitom leží bez překvapení v elektrifikaci. V roce 2025 by Američané celosvětově rádi měli 70 procent prodejů tvořených auty s elektrifikovaným pohonem. Aktuálně jsou přitom v Evropě v prodeji "jen" tři plug-in hybridní modely. Nejen jejich počet ale v blízké budoucnosti vzroste.

Jeden ze čtyř Jeepů měl v prvním pololetí v Evropě v útrobách plug-in hybridní ústrojí, které má označení 4xe. Prodeje přitom připadají jen na dva modely - Renegade a Compass. Plug-in hybridní Wrangler už sice také má evropskou verzi, prodeje se nicméně teprve rozjíždějí. V Česku mimochodem terénní ikona se zeleným pohonem o výkonu 280 kW stojí od akčních 1,637 milionu korun.

Americké automobilce je však současný podíl málo. Do roku 2025 cílí podle svého šéfa Christiana Meuniera na 70procentní podíl prodejů elektrifikovaných modelů. Platí to tedy pro celý svět, nejen Evropu. Pomoci dosáhnout tohoto cíle má do čtyř let mimo jiné alespoň jeden elektrický model v každé části segmentu SUV.

"4xe je nový způsob 4×4," prohlásil Meunier na on-line setkání s novináři. "Není to jen otázka toho, dát do auta baterii a pod kapotu elektromotor, ale také udělat auto zajímavější, schopnější a zábavnější na řízení," popisuje šéf americké automobilky. Přiznává však, že co se terénních vlastností týká, stále existují určité výzvy, kterým je potřeba čelit.

Také si podle svých slov uvědomuje, jak moc je Jeep globální fenomén s miliony fanoušků nejen na sociálních sítích, ale i v reálném životě, kde se sdružují do různých klubů. "Sto procent majitelů Jeepu vyráží do terénu. Ať už skutečně, nebo alespoň ve svých myšlenkách. A my chceme umožnit vyrazit do terénu i lidem v zemích, kde to třeba kvůli emisím není možné," říká Christian Meunier. "Elektrifikace nám dovoluje to umožnit bez jakýchkoliv emisí," dodává. Elektrifikace podle něj prostě přináší benefity nejen pro značku, ale i lidi a planetu. "Chceme z Jeepu udělat nejzelenější značku SUV," předesílá.

Jedním z prvních elektrických Jeepů by mohlo být podle dřívějších spekulací malé SUV umístěné pod modelem Renegade. To bude stát na platformě CMP, stejně jako třeba Opel Mokka, a bude se v elektrické verzi vyrábět od začátku roku 2023 v polských Tychách.

Ostatně zájem Jeepu jít velikostně pod model Renegade naznačil při virtuálním setkání s novináři i šéfdesignér Mark Allen, konkrétnější ale nebyl. Christian Meunier jen uvedl, že do konce roku je v otázce elektrifikace Jeepu možné čekat další zásadní posun, teoreticky by se to tak mohlo týkat klidně i chystaného prvního elektrického SUV v nabídce.

Plně elektrickou verzi dostane v roce 2025 i luxusní model Wagoneer, který měl ve spalovací verzi, spolu s delším Grand Wagoneerem, premiéru letos v USA. Do Evropy se však kvůli nízkému prodejnímu potenciálu ani jeden nechystá. Možná by názor mohla změnit plně elektrická varianta.

Meunier mimochodem naznačil, že v budoucnu by měla být automobilka plně elektrická, kdy přesně se tak stane, je ale otázka. Zatím podle něj představuje plug-in hybrid nejvíce atraktivní způsob pohonu pro koncové zákazníky.

Mezi plug-in hybridy pak příští rok přibude nový Grand Cherokee 4xe, který se chystá i do Evropy (na rozdíl od delšího sedmimístného Grand Cherokee L pro USA). Dá se očekávat, že výkonově na tom bude Grand Cherokee stejně jako Wrangler.

Jednu oběť ale aktuální elektrifikace mít bude, minimálně v Evropě. Z nabídky totiž zmizí třídveřový Wrangler. "Rozhodli jsme se v Evropě soustředit výhradně na čtyřdveřový model s plug-in hybridním pohonem," vysvětluje šéf Jeepu s tím, že jiný motor v evropském Wrangleru použit nebude. A protože do třídveřového modelu elektrifikované pohonné ústrojí, díky němuž off-road ujede až 50 km čistě na elektřinu, zabudovat nejde, zastaví se i jeho dovoz. Na vině jsou samozřejmě také flotilové emise, které spalovací Wrangler výrazně zvyšoval. Plug-in hybridní model má totiž podle výbavy 79 nebo 94 g CO2 na km.

Naprostou většinu prodejů Wrangleru také v Evropě obstarávalo už teď čtyřdveřové provedení, proto změna v nabídce Jeep až tak bolet nebude. Od verze 4xe si navíc prodejně slibuje poměrně hodně, vždyť v USA tvoří až o 20 procent prodejů.

V souvislosti s terénní ikonou přišla na přetřes rovněž otázka vodíkového pohonu. Ten Meunier kategoricky nevyloučil s tím, že skupina Stellantis právě na tomto typu pohonu pracuje (například ve spojení s dodávkami). Teď se ale podle něj Jeep stoprocentně soustředí na elektrifikaci.

Z příchodu elektrických Jeepů má radost designové oddělení automobilky. "Věříme, že můžeme udělat lepší Jeep, designově možná nejlepší vůbec," říká na adresu budoucích modelů Mark Allen. Ten v plně elektrickém pohonu, který najednou nebude vyžadovat prvky typické pro spalovací vozy, vidí velký potenciál.

Třeba prostor pod přední kapotou se bude moci využít jako "frunk", tedy front trunk - v překladu zavazadlový prostor vpředu, pro uložení třeba odnímatelných dílů střechy. Dále podle Allena elektřina představuje svobodu v otázce přední masky nebo tvarování zadní části bez nutnosti prostoru pro výfuk. Dává také možnost hrát si s nájezdovými úhly nebo světlou výškou. Navíc bude podle něj možné v terénu lépe přenášet točivý moment na jedno konkrétní kolo, což pomůže jízdním vlastnostem v náročných podmínkách.