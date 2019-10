Jede taxi, je to Kalašnikov. Ruský výrobce zbraní nabízí nový elektrovůz UV-4

Ruská značka Kalašnikov, kterou proslavily známé útočné pušky, by ráda pronikla na jiné trhy. Líbilo by se jí stát se jakousi ruskou Teslou, v loňském roce tak ukázala koncept elektrického retrosedanu CV-1, který připomíná staré moskviče. Nyní by ráda zaujala futuristickým elektromobilem provozovatele taxislužeb.

Vozidlo nazvané Ovum UV-1 je sice pětimístné, ale svými otevřenými boky, které mohou zakrýt spíše provizorní prosklené dveře, výrazně připomíná dvoumístné elektrovozítko Renault Twizy. Související Ruská odpověď na Teslu budí posměch i emoce. Kalašnikov vyrobil elektromobil ze starého Moskviče Svými kompaktními rozměry ale bude ideální pro jízdu po městě. Na délku má 3,4 metru (o více než půl metru méně než Škoda Fabia), široké je 1,5 metru, vysoké 1,7. Díky jednoduché konstrukci a nevelké baterii váží jen 650 kilo. Ambice na daleké cesty Ovum nemá. Elektromotor má výkon 50 kilowattů, baterie pojmou 13,2 kWh energie, tedy podobně jako běžný plug-in hybrid. Kalašnikov tak na jedno nabití ujede 150 kilometrů a maximální rychlost je 80 km/h. Auto původně vzniklo pro vojenské účely. Výrobce se proto chlubí nízkým rizikem vzniku požáru nebo dokonce exploze při havárii a také snadnou údržbou. Civilní verze má také vylepšené topení a převodovku. Zákazníkům by nicméně trochu mohl chybět zavazadlový prostor.