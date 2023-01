Je libo SUV, nebo sedan? Citroën nabízí obojí v jednom, C4 X je výstřední a pohodlný

Jen málo věcí v každodenním životě je techničtějších než auto. Precizní, inženýrské, chladné. Teoreticky. Praxe ukazuje, jak by byl svět chudý bez Citroënu a jeho designérských vylomenin. Nejnovější z nich se jmenuje C4 X, a přestože míří hlavně na trhy mimo Evropu, prodávat se bude i u nás. Na první svezení nás Citroën pozval do Madridu.

V průkopnických dobách automobilismu proslul André Citroën svérázností především v konstrukci. Výstřední design sloužil až jako doprovod. Od těch časů se mnohé změnilo a technika se unifikovala. Tehdy si značka se dvěma šípy prošla pubertou a pochybnostmi, kdy i vzhledové zvláštnosti odmítla jako přežitek.

Naštěstí to netrvalo dlouho a báječně ujeté Citroëny jsou zpátky, čehož je sedan odvozený od liftbacku C4 zářným příkladem. Stejně jako on hledí na svět ufonsky šišatýma očima z bohémsky nesourodě poskládané přídě. Záď má protaženou o pětadvacet centimetrů. Na rozdíl od mnoha podobných pokusů přitom nevypadá nastavovaně nebo dodělávaně.

"Toho rizika jsme si byli dobře vědomi," vysvětlil nám designér Marc Pinson. "U některých sedanů jiných značek opravdu vidíte, že byly odvozené od hatchbacku. My jsme to udělali od začátku opačně. Navrhli jsme sedan s co nejpřirozenějším plynutím křivek. Teprve to byl výchozí bod pro návrh liftbacku s kratší zádí."

Na diskusi o tom, jak je důležité odmítnout konformitu a budovat silný výraz, jen těžko najdete kompetentnějšího partnera než Marka Pinsona. V Citroënu pracuje přes třicet let, trpělivě přestál rozporuplné období přelomu milénia, aby ho osud odměnil úkolem snů: byl šéfdesignérem unikátní limuzíny C6.

Proti ní je C4 X v podstatě spotřební artikl. Pinson přesto trvá na tom, že silnou a svobodnou myšlenku musí mít každé auto. A zdůrazňuje, že management potřebuje k rozhodnutí o sériové výrobě mnohem větší odvahu než "pěšák" ve studiu, který danou věc naskicoval.

Technických rozdílů mezi oběma verzemi C4 moc nenajdeme a ani dvě stě kilometrů za volantem "X-ka" nepřineslo žádné překvapení. To je dobře, protože jde o dobře vyladěné auto s důrazem na komfort. Ostrému řezání zatáček neholduje, místo toho dodává uvolněnou pohodu každodennímu cestování. A to i na cestách horší kvality, což se u nás počítá.

Rozvržení kabiny dává logickou přednost cestujícím vpředu, na poměry menších aut z toho ale nevychází špatně ani druhá řada. Zpracování interiéru prozrazuje důraz na přístupnou cenu, nikoli však na úkor funkčnosti. V tomto směru je větší překážkou nepřehledný infotainment, který ovšem trápí i větší Citroëny stojící přes milion korun.

Z přidaných pětadvaceti centimetrů délky těží výhradně zavazadla. Zatímco liftback pobere 380 litrů, sedan 510. Naložit je ovšem musíte krátkým a úzkým vstupem, který je daní za eleganci splývavé zádi i širokých, vodorovně orientovaných lamp.

Tím se zároveň ukazuje největší slabina C4 X. Na českém trhu je o sedany tradičně menší zájem. Když už se však pro něj někdo rozhodne, pak zpravidla právě pro jeho klasické tříprostorové proporce, a ty C4 X chybí. Sedan to je, ale vypadá jako liftback.

Přesto jde o vítané zpestření nabídky. A to tím spíše, že k dispozici jsou všechny tři druhy pohonu: elektřina, benzin i diesel. Nejlevnější provedení Feel s tříválcem 1.2 PureTech a ručním řazením stojí 544 900 korun. Bateriová verze od 939 900 korun patří k nejlevnějším elektromobilům této třídy.