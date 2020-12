Japonsko chce zakázat nové benzinové vozy. Má se tak stát už po roce 2030

Šedesátník Robert Turek ve čtvrtek u soudu popřel, že by v pražském Hloubětíně brutálně zavraždil svého známého. Připustil, že muže, kterého si pozval domů, třikrát udeřil sekerou, rány ale popsal jako slabé. Podle obžaloby však Turek opilému spícímu vrstevníkovi zasadil dvacítku ran do zad a tři fatální údery do krku a hlavy.

"Cítím se nevinný. Nespáchal jsem to z vlastní vůle. Chtěl bych, aby se to ještě přešetřilo," prohlásil u pražského městského soudu Turek. "Neměl jsem absolutně žádný důvod tomu člověku ublížit. Občas jsme si dávali pivo, byli jsme kamarádi. Nic jsem proti němu neměl," dodal. Za předem rozmyšlenou a obzvlášť surovou vraždu mu hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.