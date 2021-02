Jako reflexní vesta: V Německu zvažují, že by se z roušky stala povinná výbava auta

Podle úterního vydání německého deníku Saarbrücker Zeitung zvažuje tamní spolkové ministerstvo dopravy, že by zavedlo povinnost vozit s sebou v autě dva kusy roušek nebo respirátorů. A to i po skončení pandemie koronaviru.

Roušky, tedy ochrany úst a nosu, by měly pro všechny případy sloužit k ochraně řidiče a posádky auta. Podle deníku to vychází ze stanoviska resortu dopravy, které předložil petičnímu výboru Spolkového sněmu, a že tuto možnost zvažuje, pak agentuře DPA potvrdilo i samotné ministerstvo. Povinnost by prý mohlo zavést při další novele tamního zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Roušky by se tedy měly stát podobnou součástí povinné výbavy jako reflexní výstražná vesta. Pokuta za porušení pravidla by byla až patnáct eur, tedy necelých 400 korun. Postavení roušek na roveň varovné vesty ministerstvo podle Saarbrücker Zeitung preferuje z toho důvodu, že je řidiči budou muset do aut doplnit rychleji, než kdyby se měly stát povinnou součástí autolékárničky.

Německý autoklub ADAC se na návrh dívá poměrně kriticky. "Podobná opatření jsou pro lidi akceptovatelná, když jsou srozumitelná a opodstatněná," cituje mluvčí autoklubu deník. Během pandemie lidé respirátory musí vozit tak jako tak, protože je stejně dříve nebo později budou potřebovat, jakmile ale povinnost nosit roušku opadne, přestane navrhované opatření podle ADAC dávat smysl.