Jaké je poslední dieselové Volvo? Vyzkoušeli jsme rodinný kombík V60

Ještě nedávno k sobě Volvo a diesel patřilo jako ABBA ke Švédsku. Řada majitelů dodnes nedá dopustit na odolné pětiválcové nafťáky, které se objevily třeba v typicky hranatých kombi V70 a XC70. S ohledem na předpisy a klesající poptávku se u Volva rozhodli, že své naftové motory již dále vyvíjet nebudou.

Posledními švédskými diesely zůstanou dvoulitrové čtyřválce, které automobilka představila v roce 2013. A posledními auty, která je při uvedení na trh dostanou, budou kombi V60 a jeho zvýšená "allroad" verze Cross Country.

Po nich už se budou v Göteborgu naplno věnovat plug-in hybridům a elektromobilům. Ostatně sesterský model dnes testovaného kombi, sedan S60, už si ani na naftu nepořídíte.

Rozlučka s naftou

Škoda, protože švédská naftová labutí píseň rozhodně nezní špatně. Tedy ano, když se totiž přiblížíte k nastartovanému autu, dělá ono klasické dieselové kadle-kadle, jakmile se ale motor zahřeje nebudete o něm uvnitř téměř vědět.

Nejde ale pochopitelně jen o zvuk. Nejsilnější nafťák, který se pro V60 nabízí, má označení D4 a výkon 140 kW. My ho ale k testu dostali vylepšený o tovární balíček Polestar za 19 900 Kč. Díky úpravám v řídicím softwaru pak auto má rovnou 147 kW a točivý moment se zvedne ze 400 na 440 Nm.

Poslední naftové Volvo ze všech stran

To je dost, až se při ostrém rozjezdu přední kola často marně chytají asfaltu a hrabou. Ano, tato V60 ještě není čtyřkolka, pohon všech kol je totiž k dispozici za příplatek 60 000 Kč až nyní a zatím u něj nelze objednat úpravu Polestar.

Jakmile se ale rozjedete, nabídne motor důstojný zátah a ta zbylá hluchá místa, kde by nestačil s dechem, zamaskuje příhodně nastavený osmistupňový automat. Na dálnici drží otáčky příjemně nízko, spotřeba se pohybuje mezi šesti a sedmi litry.

Ideál na dlouhé cesty?

Technické údaje Volvo V60 D4 Výkon: 140 kW (po úpravě Polestar 147 kW)

Točivý moment: 400 Nm (po úpravě 440 Nm)

Nejvyšší rychlost: 220 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,9 s

Udávaná spotřeba (WLTP): 6,2-7,0 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 0,529 m3

Cena: od 1 094 900 Kč

Sportovní choutky ve svém řidiči V60 nevyvolává. Ano, když budete chtít jet rychle, široké pneumatiky se budou srdnatě opírat do asfaltu. Jakmile ale přijde na utahující se serpentiny, začnete se s autem zbytečně prát.

Lepší je zvolnit, užívat si komfortní nastavení podvozku, který i bez příplatkových adaptivních tlumičů a vzduchového odpružení hezky žehlí nerovnosti, a nechat se hýčkat velice dobře odhlučněným interiérem a pohodlnými sedadly.

Vnitřek V60 je ostatně jedním z nejpříjemnějších míst, kde se se můžete na dlouhých cestách pobývat. Kvalitně zpracovaný, světlý, líbivý a na rozdíl od Audi nepřetechnizovaný.

Návrat k praktickému interiéru

Pokud přejdete z předchozí V60 budete ovládáním šokováni, tlačítka jsou pryč, místo nich obří na výšku postavený panel. Po chvilce zvykání vám ale ovládání přejde do krve. Pomáhá i rychlá odezva displeje a velké ovládací prvky.

Další šok pro majitele předchozí "vé-šedesátky" přijde při usazení na zadní sedadla. Konečně je na nich dost místa, dokonce více než u německých prémiových konkurentů od Audi, BMW nebo Mercedesu.

A šok třetí: zavazadlový prostor. Nová V60 se vrátila k hranatějším tvarům a protažené zádí. Díky tomu se kufr oproti předchůdci zvětšil o rovných 99 litrů. Místo 430 l, které odpovídají spíše kompaktnímu hatchbacku, tak máte k dispozici 529 litrů a získáte auto, které konečně důstojně vyhoví rodinným potřebám.

Majitelům Octavií se možná i toto číslo zdá na první pohled málo, ale v porovnání se svou německou prémiovou konkurencí je na tom Volvo nejlépe: Audi A4 Avant uveze 505 litrů, BMW řady 3 Touring 496 a Mercedes třídy C kombi dokonce jen 460 litrů.

Bezpečnost by neměla být na poslední místě

Kromě prostorného interiéru pak Volvo umí tradičně vyjít vstříc starostem rodičů o bezpečnost dětí. Již bez příplatku dostanete balíček City Safety, což není jen obyčejné nouzové brzdění před překážkou. V60 varuje a přinejmenším se pokusí zabrzdit před chodcem, cyklistou i autem, kterému jste nedali přednost při odbočování vpravo.

Pokud se omylem dostanete do protisměru, kombík od Volva se pokusí vyhnout blížícímu se vozidlu a v nejkrajnějším případě se pokusí zastavit, aby zmírnil následky čelního nárazu.

Za příplatek 48 600 Kč pak v balíčku IntelliSafe Pro dostanete adaptivní tempomat (dá se vypnout), samočinné udržování auta v jízdním pruhu (funguje jen do 130 km/h) nebo funkci, která dokáže omezit následky nárazu zezadu.

Nejbezpečnější auta roku 2017 podle EuroNCAP:

V takovém Volvu se snad ani nedá nabourat. I když už se to stane, dá se očekávat, že pasivní bezpečnost bude rovněž na špičce. Organizace EuroNCAP ještě V60 netestovala, ale můžeme předpokládat, že výsledek bude přinejmenším podobný malému SUV XC40, které dostalo za ochranu dospělých hodnocení 97 %.

Skvělá alternativa k Němcům

Bezpečné, pohodlné, praktické. Hledáte-li rodinné auto a nepožadujete zrovna sportovní jízdní vlastnosti, Volvo V60 je zatraceně dobrá volba. Jenže také drahá. Za naftovou D4 s pohonem předních kol a povedeným automatem dáte přinejmenším 1 094 900 Kč, testovaná verze Inscription zvedne cenu na 1 269 900 Kč a další příplatky znamenají 1 644 700 Kč.

Přijde vám to hodně? Za stejně výkonný BMW 320d Touring dáte s automatem od 1 160 666 Kč, adekvátní Audi A4 Avant 2.0 TDI začíná na 1 142 900 Kč a Mercedes C 220 d kombi na 1 133 770 Kč. A to jsme ještě nezapočítali příplatkovou výbavu. Vítejte v prémiové střední třídě.

Škoda, že v ní přijdeme o naftová Volva. Za pár let se nám po nich bude stýskat.