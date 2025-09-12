Auto

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq
Škoda Epiq se v konečné podobě představí v první polovině příštího roku.
Cena auta bude začínat kolem částky 600 tisíc korun.
Na délku Epiq měří 4,1 metru, jeho spalovacím ekvivalentem je model Kamiq.
Škoda Vision O má jednoduché tvary, v prodeji bude nejdříve v roce 2029. Zobrazit 9 fotografií
Foto: Škoda Auto
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 59 minutami
V rozhovoru pro Hospodářské noviny Klaus Zellmer přiznal, že přechod na elektromobilitu nebude tak rychlý, jak si to automobilka před pár lety malovala. Uvedl i podrobnosti o chystaných modelech a prozradil, jak to bude s levnější baterií, která se ve škodovce objeví vůbec poprvé.

Rok 2026 bude v Mladé Boleslavi ve znamení důležitých elektrických novinek. Nejprve v polovině roku přijede malý městský crossover Epiq, na podzim dorazí dosud vůbec největší rodinná škodovka. Bude mít sedm míst a její sériová podoba se podle šéfa Škodovky nebude moc lišit od konceptu Vision 7S, který automobilka ukázala před třemi lety.

Související

Náhrada za elektrické Citigo na obzoru. Škoda odhalila fešný Epiq, má stát 600 tisíc

Škoda Epiq živé fotky
13 fotografií

Tento týden však značka překvapila odvážně střiženým konceptem elektrického kombíku, který představuje další fázi vývoje nového stylu Modern Solid pro příští dekádu. "Od roku 2016 jsme lídrem na trhu v segmentu kombi," řekl Zellmer při jeho premiéře. Významný podíl na tomto úspěchu má Octavia, kterou si ve čtyřech generacích pořídily čtyři miliony motoristů.

Rodinné elektrické kombi v podobě, v jaké se tento týden představilo v Mnichově, směřuje Škoda na roky 2029 nebo 2030. Na otázku, zda to není pro lídra trhu pozdě, Zellmer odpověděl, že si to nemyslí. "Když se podíváte na současné modely Octavia a Superb, oba jsou zákazníky velmi dobře přijímány a daří se jim skvěle. V jejich případě ještě plánujeme facelift i modernizaci softwaru, pracujeme i na plug-in hybridní verzi Octavie s elektrickým dojezdem kolem 100 kilometrů, kterou uvedeme v roce 2027. To je pro tuto dekádu, myslím si, velmi dobrá nabídka," míní šéf Škody.

Až do závěru dvacátých let míří Škoda s elektrickou Octavií i proto, že má na auto vysoké požadavky. "Nová platforma umožní dlouhý dojezd a částečně autonomní jízdu. Jak už jsem řekl při premiéře, chceme nabídnout auto, kde bude zákazník po dlouhé jízdě odpočatější než před ní. Což u aut, jak je známe dnes, není," říká Zellmer, jehož služebním autem je Kodiaq v plug-in hybridní verzi.

Načasování do závěru dekády je podle Zellmera důležité také kvůli vyjasnění legislativy související s autonomní jízdou. A také proto, že transformace automobilového průmyslu na elektrická vozidla probíhá pomaleji, než bylo původně v plánu. "Pro rok 2030 jsme počítali se 70procentním podílem bateriových aut, ale to se nestane. Zákazníci nejsou na přechod k elektromobilitě připraveni v míře, jakou jsme předpokládali. Myslím tím nejen nás jako Škodu nebo koncern, ale automobilový průmysl obecně. Proto je dnes tak důležité zachovat si flexibilitu v plánování i výrobě," zdůrazňuje.

Protože turbulentní současnost neumožňuje automobilkám plánovat na dlouhé roky dopředu, ani šéf Škody nemá v tuto chvíli jasno, zda přijde ještě pátá generace Octavie se spalovacím motorem. "Záleží na tom, jak se Evropská komise postaví k roku 2035. Pokud k tomuto datu mají spalovací auta opravdu skončit, pak nemá cenu vyvíjet kompletně novou generaci. Jisté ale je, že vyjasnění situace musí přijít rychle, abychom měli dostatek času na vývoj." V odpovědi na otázku, co by bylo pro Škodu výhodnější, zda k tomuto datu výrobu spalovacích ukončit, nebo u ní naopak zůstat, má Zellmer naopak zcela jasno: "Pokud po nás zákazníci budou chtít spalovací motory, pak to není otázka nákladů. Dostanou to, co chtějí."

Související

Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra

Škoda Vision O Embargo do 8.9.25 18.00 hod
26 fotografií

Zellmer v rozhovoru odpovídá i na otázku, zda na chystaném městském elektromobilu dokáže automobilka vytvořit zisk, když výroba malého Citiga před pěti lety generovala ztráty, kvůli kterým auto po roce z nabídky zmizelo. "Na stěžejních trzích chceme Epiq nabídnout za cenu spalovacího Kamiqu, to ale bohužel neznamená, že na obou vozech máme i stejné marže. Materiálové náklady na výrobu elektrického auta jsou stále ještě podstatně vyšší než u modelu se spalovacím motorem. Tvorba zisku je ale cíl, který jsme deklarovali," vysvětluje Zellmer. Cena modelu Epiq bude v Česku začínat kolem 600 tisíc korun, což odpovídá ohlášeným 25 tisícům eur.

Trakční baterie pro elektrická auta od dob, kdy elektrické Citigo přišlo na trh, přece jen zlevnily. U menších modelů navíc automobilky stále častěji používají lithium-železo-fosfátové baterie (LFP), které jsou méně nákladné než typ NMC složený z lithia, niklu, manganu a kobaltu. Dražší NMC baterie, které dnes Škoda používá v modelech Elroq a Enyaq, mají oproti LFP verzím vyšší hustotu, do článků stejné velikosti se v jejich případě vejde o něco více energie. Jsou ale zároveň i dražší.

Klaus Zellmer v rozhovoru potvrdil, že Epiq bude první škodovka, kde se objeví obě dvě verze: Menší baterie s kapacitou 38 kWh dostane LFP chemii, zatímco větší s 56 kWh využitelné energie zůstane u NMC. "I to je signifikantní příklad, jak můžeme snížit výrobní náklady," uvedl šéf Škody s tím, že základní verze Epiqu s LFP baterií přijde na trh o něco později. S větší baterií, u které je však nutné počítat také s vyšší cenou, by měl Epiq na jedno nabití urazit kolem 425 kilometrů.

Prohlédnout si 9 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou

Taxíky zdraží o třetinu, lidé se budou kodrcat. "Geniální" ruský plán dostal zelenou

Krásce z plakátů oživili jméno. Ferrari má novou Testarossu, retro ale není v kurzu

Krásce z plakátů oživili jméno. Ferrari má novou Testarossu, retro ale není v kurzu
0:59

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka
32 fotografií

Rozzářené hvězdy a podivné krabice. Navštívili jsme nejdivnější výstavu aut v Evropě

Rozzářené hvězdy a podivné krabice. Navštívili jsme nejdivnější výstavu aut v Evropě
46 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Škoda Auto Škoda Epiq Škoda Vision O Mnichov Klaus Zellmer

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast

Úcta k valašské architektuře i krajině. Chalupa na Kohútce rozjasnila horskou oblast
Prohlédnout si 18 fotografií
V malebné horské oblasti Kohútka vytvořil architektonický ateliér SENAA srub, který v sobě citlivě propojuje tradici a současnost. Detailně propracovaná chata respektuje charakter krajiny i valašskou architekturu, využívá moderní technologie a na první pohled zaujme proskleným i laťkovým štítem.
Vstup do domu se nachází z východní strany a je chráněný před nepřízní počasí. Hned za zádveřím se pak otevírá hlavní obytný prostor - otevřený a vzdušný, s přímým napojením na venkovní terasu. Ve velkorysém přízemí nechybí také pracovna a koupelna s toaletou.
před 36 minutami
Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Česká tenistka Nikola Bartůňková skáče žebříčkem nevídaným tempem. V Guadalajaře si na lukrativní "pětistovce" zahraje životní čtvrtfinále.
před 41 minutami
"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu
1:34

"Jsou bod zlomu. Musíme po nich jít." Tito Rusové se vymykají normálu a děsí Ukrajinu

Dronová formace Rubikon se rychle stala jednou z nejefektivnějších sil na frontě. Rozšiřuje zónu smrti a výrazně ztěžuje Ukrajincům logistiku.
před 50 minutami
Jak zdravé jsou vaše plíce? Jednoduché domácí testy odhalí víc, než si myslíte

Jak zdravé jsou vaše plíce? Jednoduché domácí testy odhalí víc, než si myslíte

Vaše plíce o vás vědí víc, než si možná myslíte. Jak odolné jsou, jak zjistíte jejich stav a jak je můžete posílit?
před 59 minutami

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq

Jak to bude s Octavií? Šéf Škody se rozpovídal o spalovácích i nové baterii pro Epiq
Prohlédnout si 9 fotografií
Škoda Epiq se v konečné podobě představí v první polovině příštího roku.
Cena auta bude začínat kolem částky 600 tisíc korun.
před 1 hodinou
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
34:56

Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným

Lidem, kteří třeba nemají úplně vyhraněné názory na Ukrajinu, se snažím vysvětlovat, proč je i pro Česko důležité ji podporovat, říká Jiří Ovčáček.
Další zprávy