Jak souvisí robotická auta a počítačové hry? Dozvíte se na konferenci Studenta Party

28. listopadu se v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) pražské ČVUT bude konat další ročník konference Studenta Automotive Party. Tentokrát se bude týkat především autonomního řízení.

Autoprůmysl čekají veliké výzvy. Výrobci musí investovat do nových ekologičtějších pohonných ústrojí, ať už se jedná o elektromobily, nebo auta na vodík, a pracují i na roboautech, která se umí řídit sama.

Propojení aut s podobnými novými technologiemi naráží na jeden zásadní problém. V oboru chybí mladí odborníci. Setkat by se mohli na konferenci Studenta Automotive Party, která studentům umožní nahlédnout do kuchyně automobilových vývojářů.

Na konferenci vystoupí například profesor Českého vysokého učení technického Zdeněk Hanzálek, který vede oddělení průmyslové informatiky na CIIRC. Člověk, který nemá jen zkušenosti z akademické půdy, ale čtyři roky vedl oddělení vývoje software řídicích jednotek ve společnosti Porsche Engineering, bude hovořit o pěti úrovních autonomního řízení a základních stavebních kamenech robotického auta.

Profesora Zdeňka Hanzálka na pódiu doplní i Martin Schaefer z Katedry počítačů Fakulty elektrotechnické. Mluvit bude o tom, jestli by autonomní vozy mohly ulehčit pražským zácpám a kolik by jich v Praze vůbec mělo být zapotřebí. Nebo je to naopak cesta k více ucpaným silnicím, jak naznačují některé výzkumy?

Aktuální trendy v autobranži představí i další lidé z praxe, šéf brandýského závodu Continental Tomáš Vondrák a Ondřej Zeman z Valea. Zeman účastníkům vysvětlí možné souvislosti počítačových her, virtuální reality a testů systémů autonomního řízení.

Samořiditelná auta se mimochodem možná uplatní i na okruzích. Program uzavře přednáška Marka Szelese, který na ČVUT vede vývoj autonomní elektrické formule.

Akce se koná 28. listopadu a registrace je pro studenty zdarma. Stačí se přihlásit na webu studenta-party.cz. Akce je přístupná i pro ty, kteří již nebo ještě studenty nejsou. Vstupné v takovém případě vyjde na 1000 korun.