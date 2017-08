Jak se žije v Praze s autem do zásuvky? Na parkování zdarma vždy nesázejte

před 24 minutami

Audi A3 Sportback e-tron je plug-in hybrid, tedy auto kombinující spalovací a elektrický motor s možností dobíjení baterií ze zásuvky. K jeho testu jsme dostali i balení kabelů a také kartu pro využívání veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Vyzkoušeli jsme, jak se s takovým vozem žije v každodenním provozu.

Audi A3 prošlo před nedávnem faceliftem. Ten se týká i plug-in hybridu e-tron. Přinesl drobné kosmetické změny exteriéru nebo možnost připlatit si za displej virtuálního kokpitu v kabině. Dokáže zobrazit mnohem více informací a také převzít některé funkce ze středové obrazovky, třeba mapu navigace. Za několik tisíc korun navíc to bezesporu stojí.



Motoricky je ovšem Audi A3 Sportback e-tron shodná s modelem před faceliftem. Kombinuje benzinovou jedna-čtyřku s elektromotorem. Samotný spalovací motor disponuje výkonem 110 kW, elektromotor přidává dalších 75 kW. Celkový výkon ale není součtem, a tak se můžete těšit na 150 kW síly. Audi by mělo díky kapacitě svých Li-Ion baterií 8,8 kWh ujet na jedno nabití zhruba 40 kilometrů, čistě v elektrickém režimu dokáže jet do rychlosti 130 km/h.

V realitě se nám dařilo udržovat elektrický dojezd na hodnotě přesahující 30 km, což je dobrý výsledek. Podrobný test Audi A3 Sportback e-tron si můžete přečíst zde.

Během týdne jsme se ale s plug-in hybridem také snažili sžít, což mnohdy nebylo lehké. Prvním zásadním zjištěním je, že pokud jej chcete opravdu využívat naplno, potřebujete mít garáž a vlastní zásuvku (kdo by to byl řekl?). Autor tohoto článku ovšem bydlí ve čtvrtém patře činžovního domu na pražských Vinohradech, který je sice obdařen parkovacím dvorem, ale vyhazovat z okna prodlužovačku by bylo vůči sousedům přinejmenším neohleduplné. Bohužel v redakční garáži je přístup k elektřině také velmi omezen a tak nezbylo než hledat místa, kde dobíjet.



S hledáním pomohla buď obyčejná Google mapa v telefonu, kam stačilo zadat "ČEZ nabíječka" (Audi nás k testu vybavilo předplacenou kartou od tohoto dodavatele) nebo použít přehledné stránky EV mapy. Tam se o stanici dozvíte všechny podstatné detaily. Některé se ale dají zjistit až na místě. Bohužel.

Tak jsme například byli rozladění, když jsme našli nabíjecí stanici se dvěma parkovacími místy v garážích přímo pod Národním divadlem. Jsou dobře dostupné, v centru města a hned za závorou, takže není potřeba sjíždět do hlubin starého podzemí, které není na moderní auta příliš dobře projektované. Bohužel vrátný nám oznámil, že se sice můžeme klidně připojit, ale zaplatíme stejně jako ostatní. Tedy 50 korun za hodinu. To by bylo drahé dobíjení!



Tak jsme se vydali na Anděl do nákupního centra, která nás naopak mile překvapilo počtem nabíjecích stání. Je jich šest, takže je i velká šance, že si popovídáte se spřízněným elektromobilistou. To se stalo i nám, když jsme zaučili rodinku v postupu připojení do zásuvky, protože to byl její první den, kdy si vyjela se svým BMW i3. Na Andělu zaparkujete na tři hodiny zdarma, takže to bohatě stačí na dobití článků plug-in hybridu. Za dvě a půl hodiny měl v podstatě plné baterie.

Třetím dobíjecím místem, které jsme vyzkoušeli, bylo Corso v Karlíně. Zde přístup funguje tak, že zazvoníte u závory na vrátného, řeknete, že jedete nabíjet a on vás pustí. Stát u jednoho z několika dobíjecích stojanů můžete jak dlouho chcete. Při odjezdu zas zazvoníte. Čtvrtou nabíječku jsme pak překvapivě našli v Radotíně u nádraží. Ta byla na veřejném prostranství, ani zde tak problém s dobíjením nebyl.



Týden života s plug-in hybridem ukázal, že rychlých nabíjecích stanic je minimálně v Praze už dostatek. Vzhledem k počtu elektromobilů by se mělo jen málokdy stát, že ke stanici dorazíte a ona bude obsazená. Báli bychom se hlavně v Karlíně, kde jsme potkali několik zaparkovaných elektromobilů značky Tesla. Na dalších stanicích jsme pak viděli hlavně Nissany Leaf nebo zmíněné BMW i3. Vždy ale bylo volno.

Problémem je fakt, že každý majitel parkoviště si pravidla může určovat sám. Elektrárenské společnosti jen dodávají nabíječky. Každá nabíjecí stanice má tedy takový svůj individuální přístup. Proto se může stát, že po vás budou někde chtít parkovné, i když s autem na místo jedete v podstatě jen kvůli tomu, že potřebujete energii. Proto si dopředu zjistěte podmínky daného místa. Někdy to nebývá lehké. My jsme se třeba o nutnosti zaplatit dozvěděli až na místě, Google mlčel. Proto jsme alespoň přidali recenzi do mapy.

