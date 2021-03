Jak se řídí, když spojku ovládá počítač? Vyzkoušeli jsme "nechcípající" Kiu Stonic

Elektrifikace pohonných ústrojí s sebou nese i originální technické inovace, které mohou usnadnit řidiči život. Korejský konglomerát Hyundai-Kia tak přišel s manuální převodovkou iMT, u níž spojku ovládá elektronika. Slibuje, že s ní motor řidiči nezhasne, a ještě navíc ušetří za benzin. Otestovali jsme to v modernizované Kie Stonic.

Důvod, proč Hyundai a Kia nasazují podobnou techniku, je snaha dopřát i autům s manuální převodovkou všechny výhody mildhybridní techniky. O té jsme již na Aktuálně psali, v podstatě se jedná o vozy, které jsou vybaveny malou baterií a elektromotorem v roli startér generátoru.

Tenhle malý elektromotor má výkon v řádu jednotek kilowattů, a auto díky němu předně zvládá výrazně rekuperovat energii při brzdění a ukládat ji do zmíněné baterie.

Následně ji pak lze použít k celé řadě věcí, které především šetří palivo. Elektromotůrek může pomáhat spalovacímu motoru s akcelerací z nízkých otáček, kdy turbo nedokáže poskytnout dostatečný plnicí tlak, může rychleji a efektivněji nastartovat motor, když se vypne při stání na světlech.

Elektrická energie z baterie pak dokáže napájet další zařízení: posilovač řízení a brzd, klimatizaci atd. Díky tomu lze vypínat motor již třeba při dojíždění na světla, nebo dokonce při jízdě, když řidič pustí nohu z plynu.

Této funkci, kterou má Stonic zvládat až do rychlosti 125 km/h, se říká plachtění a dosud byla vyhrazena jen mildhybridům s automaty, protože u manuálu za jízdy motor nelze vypnout, aniž by řidič musel vyřadit nebo vyšlápnout spojku. A právě proto přišli Korejci se spojkou, kterou ovládá počítač.

Pro řidiče se na první pohled nic nemění. Mezi sedadly je i v mildhybridním Stonicu nadále řadicí páka v klasické "háčkové" kulise, před nohama má tři pedály. Ten levý ale není mechanicky nebo hydraulicky spojen se spojkou, místo toho ho je propojen s řídicí jednotkou, která dává povely elektrickému ovladači, aktuátoru, napojenému na hydraulické čerpadlo, které pak ovládá spojení a rozpojení spojky.

Elektronika při své práci vyhodnocuje zařazený převod, rychlost auta a především se chová podle toho, jak řidič ovládá levý pedál. S výjimkou toho, že auto umí "samo" vyšlápnout spojku a při plachtění vypnout motor, si troufneme říci, že v praxi nepoznáte rozdíl mezi konvenční spojkou a korejskou novinkou. Pracovalo se nám s ní snadno, intuitivně a příjemně.

Těm méně citlivým dokonce elektronika pomůže, protože dokáže přesněji kontrolovat záběr spojky. Díky tomu by auto nemělo při rozjezdu zhasnout, mělo by se rozjíždět plynuleji a ještě by se měla prodloužit životnost spojky. To právě kvůli tomu, že přítlak si ohlídá elektronika.

Drobná výhoda přichází i při servisu auta. "Přes diagnostiku kalibrace aktuátoru spojky, která se běžně provádí při servisních prohlídkách, se dá zjistit míra opotřebení," říká mluvčí Kii Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Jediné, čeho jsme se během testu nedočkali, byla nějaká zázračná spotřeba. Kia slibuje díky mildhybridu a chytré spojce úsporu paliva přibližně o tři procenta. Ve Stonicu se tato technika stejně jako v Riu a volitelně v Ceedu pojí s litrovým tříválcem o výkonu 88 kilowattů.

Po městě a okolních okreskách zvládal Stonic klidnou jízdu za šest, na dálnici ale spotřeba rostla k sedmi, a tak jsme nakonec týdenní test zakončili se spotřebou 6,4 litru na sto kilometrů.

Zlepšení je to sice slušné, s "obyčejnou", nehybridní verzí stejného motoru jsme v Ceedu jezdili za sedm až osm litrů, celkově si ale troufneme říci, že tímto výsledkem mildhybrid spíše jen dorovnal ty nejúspornější maloobjemové turbomotory evropské konkurence, například koncernové 1.0 TSI a 1.2 Puretech od PSA.

Největší přínos tak spatřujeme kromě plynulejšího řazení v mildhybridní pomoci při akceleraci z nízkých otáček. Tříválec hezky a čile reaguje i v nízkých otáčkách, nedusí ho povinný filtr pevných částic. Dynamicky tak příjemně překvapí. Ani nám nevadilo, že auto pokaždé startuje do ekologického režimu Eco. Naopak ve Sportu jsou reakce na plyn často zbytečně ostré.

Z chytré převodovky iMT se na každý pád v rámci korejského koncernu v současné době stává běžná věc. Kromě litrového tříválce o výkonu 88 kW ji dostanete i k čtyřválcovému turbomotoru 1.5 T-GDI o výkonu 117 kW a také k naftovému 1.6 CRDi ve 100kW verzi. Vždy v případě, že se tyto motory pojí s mildhybridem.

Kia Stonic 1.0 T-GDI MHEV GT Line Motor: benzinový 3válec, 998 cm3, turbo

Výkon: 88 kW v 6000 ot./min.

Točivý moment: 172 Nm při 1500-4000 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 185 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,4 s

Kombinovaná spotřeba: 5,3-5,8 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 332 l

Cena od: 524 980 Kč

Skříň s chytrou spojkou tak najdete v modelech Kia Rio, Stonic, Ceed, XCeed a Hyundai i20, i30, Bayon, Kona a Tucson.