Jak se řídí armádní pásový transportér? Ocelové monstrum má volant jak z motokáry

Je to už vojenský veterán. Pásový obrněný transportér Saurer 4K 4FA se vyráběl v 60. letech a sloužil v rakouské armádě. Když ta pak rozprodávala zastaralý arzenál, pár se jich dostalo do zahraničí. Řídí se extrémně snadno, aby se voják za volantem mohl soustřeďovat na důležitější věci. Chce to mít jediné - cit a jistotu v rukách.

1:38 Reportérka Eva Srpová vyzkoušela ve svém pořadu, jak se řídí obrněný pásový transportér Saurer 4K 4FA. | Video: Eva Srpová, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

Související Rakouský obrněný pásový transportér Saurer: Řídit by ho zvládla i cvičená opice 19 fotografií Může obrněný pásový transportér řídit někdo bez předchozí zkušenosti s armádními vozidly? Nepochybně, stačí jen pár minut a se Saurerem 4K 4FA se dá okamžitě sžít. Voják se má soustřeďovat na jiné věci než na náročné řízení. Musí jen umět hbitě vylézt na střechu a spustit se otvorem na nepohodlnou plechovou sedačku. Výsadkový roj se dovnitř dostane zadním otvorem. Šestiválcový diesel je spojený s automatickou převodovkou a pásy se ovládají volantem - natočením doleva zabírá levý, doprava pravý. Kdyby řidič necitlivě pohyboval volantem ze strany na stranu, stroj by nejel rovně, ale nervózně se komíhal. Chce to zkrátka cit. Pusťte si videoreportáž anebo si prohlédněte fotografie v galerii. Vývoj transportéru Saurer začal už v 50. letech, výroba se rozběhla na počátku 60. let. V roce 1970 firmu Saurer-Werke koupil Daimler-Steyr-Puch AG. Celkem vzniklo asi 445 kusů několika typů. Tento konkrétní pořídili do areálu Tankodrom Milovice. Za zapůjčení děkujeme.