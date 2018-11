Jak se kazí zánovní auta? Škoda Octavia a VW Passat na německých STK propadají

před 1 hodinou

Podle statistik TÜV propadne u tamní technické kontroly každé páté auto. U celých 21,2 % prověřovaných vozů totiž technici odhalí závažné závady, které majitel musí opravit a následně prohlídku absolvovat znovu, dalších 12 % aut vykazuje drobné závady a 0,1 % naopak závady nebezpečné – musí se tedy rovnou odstavit z provozu. To vše vychází z kontrol provedených u 8,8 milionu aut v Německu. Podle podílu závažných závad u jednotlivých modelů pak TÜV sestavuje pořadí spolehlivosti aut, které rozděluje do kategorií podle velikosti a stáří. Podívejte se na výsledky nejmladších aut do dvou až tří let stáří. Ukážeme vám ty nejlepší vozy i naprosté propadáky.

Mezi nejčastější závady obecně počítají němečtí technici světla, potkávají se ale i s úniky oleje z motoru a převodovky, poškozenými tlumiči a pružinami. A to pozor: i u nejnovějších aut. Více informací hledejte v galerii.