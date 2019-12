Hvězdičky jako záruka přežití. Při nárazových testech aut už se nemyslí jen na muže

Matěj Skalický, autor je redaktorem Českého rozhlasu

Pět hvězdiček je maximální ohodnocení nového auta v evropských testech EuroNCAP. Nárazové testy provádějí inspektoři už přes 20 let, za tu dobu prý zachránili přes 80 tisíc lidských životů. Do crashtestů proudí desítky milionů eur, a aby odrážely realitu, provádějí se i na figurínách žen i dětí.

Řidič, spolujezdec a dvě dítka na zadních sedadlech ve věku šest a deset let. Jedou padesátkou a proti nim se stejnou rychlostí řítí vozík s hliníkovým blokem o váze skoro půldruhé tuny. Má simulovat druhé auto. V laboratoři jen skřípou plechy, na silnici jde ale o život.

Asi 55 procent nehod s fatálními následky se stane po čelních nárazech, a tak se inspektoři v konsorciu EuroNCAP po čase opět rozhodli rozšířit množství testů, jimiž zkouší bezpečnost aut.

Už před pár lety dostal nejnovější crashtest složitý název MPDBT (Mobile Progressive Deformable Barrier Test). EuroNCAP ho zavede od 1. ledna příštího roku, takže na přípravy zbývají poslední měsíce. Kontroloři i výrobci, pro které je testování dobrovolné, leč prestižní, by ale měli být už dávno nachystaní. "My automobilkám několik let dopředu říkáme, že zavedeme nový test. Nechceme je nachytat, chceme s nimi spolupracovat, zlepšovat se," vysvětluje dlouholetý inspektor Simon Edmonds.

Hlavní je pořád pás

Bezpečnost aut Simon testuje už od doby, kdy z trhu odcházela Škoda Felicia, tedy předlouhých 18 let. "Když jsem začínal, výrobci hromadně plnili auta airbagy, ale na konstrukci samotného auta se nemyslelo. Auta se navrhovala podle starých pravidel, byla stále křehká," připomíná. To se ve 21. století kompletně změnilo, od tuhosti karoserií po vyspělost materiálů.

I tak považuje Simon za pilíř automobilové bezpečnosti už šedesát let starý primitivní mechanismus složený ze skoby, navijáku a pružného kusu látky - tříbodový pás. Při všech plnohodnotných nárazových testech, které v EuroNCAP provádějí, je připoutaná figurína základní podmínkou úspěšného hodnocení. Ať už auto naráží do pevné nebo deformovatelné překážky, bokem či čelně.

Co znamenají hvězdičky v EuroNCAP? 5 hvězdiček - celkově dobrá ochrana, auto je dobře vybaveno technologiemi pro zabránění nehody 4 hvězdičky - celkově dobrá ochrana, technologií pro zabránění nehodám by mohlo být víc 3 hvězdičky - průměrná ochrana posádky, postrádá technologie pro zabránění nehodám 2 hvězdičky - nízká ochrana, postrádá technologie pro zabránění nehodám 1 hvězdička - zanedbatelná ochrana

V laboratořích ke každému testu potřebují inspektoři čtyři vozidla, která nakoupí anonymně u dealerů. Dostanou se k nim tak jako běžný zákazník. Na všechno pak existují velmi pečlivé protokoly. Kolik má být v nádrži auta paliva, jak mají být oblečené figuríny. "Jednotlivé testy provádí laboratoř a dvojice inspektorů se k výsledkům dostane asi dva týdny po testech. Stráví pak dva dny procházením veškerých dat a díváním se na videa a fotky, aby pochopili, co se stalo při testech," vysvětluje Simon Edmonds.

"Jakmile prozkoumáme data, začneme auto ‚odstrojovat' a pozorujeme, kde došlo k zásahu figuríny, jestli airbagy vystřelily, jak měly, jestli nejsou nějaké problémy s karoserií nebo zda se třeba neotevřely při střetu dveře. Je to pokaždé ten stejný a poměrně zdlouhavý proces v porovnání se samotným nárazovým testem, který se sám o sobě odehraje velmi rychle," doplňuje. Teprve po pečlivém zhodnocení všech nashromážděných dat udělují inspektoři zlaté hvězdičky, které se následně dostanou i na stránky automobilových časopisů.

Už deset let hodnotí v EuroNCAP každé z testovaných aut ve čtyřech oblastech: ochrany dospělých, dětí, chodců a možnostech zapojení asistenčních systémů, které by srážce zabránily. Každá kolize má předepsané postupy a výsledky konkrétních testů jsou běžně dohledatelné na internetu, včetně videí.

Muži už nejsou jediní

Auto může vypadat po nárazu na odpis, podstatný je ale stav figurín. V laboratoři poznají, jestli by se člověk při reálném neštěstí smrtelně zranil, nebo si třeba "jen" polámal nohu. Figuríny mají kovovou kostru obalenou v pěně a potaženou gumovou "kůží". Podle typu prováděného testu, pokud jde například o přední kolizi nebo boční střet, jsou v nich nainstalované různé senzory pro měření síly anebo rychlosti nárazu. To vše inspektoři zkoumají.

"Dřív toho tolik nebylo, protože data z figurín schraňovala jakási černá skříňka vzadu v autě. Bývala hodně velká. Poslední generace figurín má datovou krabičku v sobě, takže nejsme tolik limitovaní a můžeme ukládat mnohem víc dat a nebát se o paměť. Je to jako s mobily, všechno se zmenšuje," vypráví Simon Edmonds. Díky tomu, jak se zlepšují technologie, mohou bezpečnostní laboratoře také víc experimentovat a dělat testy důkladnější a reálnější.

Uvést nový plnohodnotný test, kterým by musely všechny zkoušené modely projít, stojí nezávislé konsorcium několika automobilových institucí ohromné množství peněz. Jen figuríny stojí v přepočtu miliony korun, jak v minulosti spočítala britská Automobile Association.

"Musíme si být proto jistí, že zrovna ten konkrétní test bude rozdílový a něco prokáže," přisvědčuje Simon a podává tím jeden z důvodů, proč tak dlouho trvalo, než do nárazových zkoušek v EuroNCAP zapojili ženské figuríny, které mají jinou stavbu těla, jsou nižší (v sedu o 11 centimetrů) a lehčí (váží 49 kilogramů, oproti 77 kilogramům u mužské figuríny).

Dlouhá léta nikdo ani neupozornil na to, že by ženské tělo mohlo při katastrofálních nehodách reagovat jinak. Teprve osm let stará studie Centra aplikované biomechaniky na univerzitě ve Virginii zdůraznila, že ženy mají o 47 procent větší šanci se při srážce zranit než muži.

Ani automobilky nebyly na často drobnější pasažéry nebo řidičky vůbec připravené. Přestože se poutaly, mohly mít pás místo na ramenou zakleslý o krk, nebo dokonce o ucho, a protože nebyl napnutý, hrozilo jim, že pod ním podklouznou a ten nejdůležitější zádržný prvek jim v autě vůbec nepomůže.

"Výrobci a designéři bývali pouze muži. Nedocházelo jim, že by měli věci navrhovat i pro někoho jiného než pro sebe samé. Ale to jsme už překonali," citoval v této souvislosti před několika lety Davida Lawrence ze sandiegské státní univerzity server ABCNews. Dnes nejenom EuroNCAP, ale už také americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu s ženskými figurínami běžně pracuje.

Figuríny jsou navíc čím dál dokonalejší. Simulovaná srážka dvou aut, kterou bude EuroNCAP testovat od příštího roku, proto zaměstná podle Simona Edmondse i zcela novou generaci figurín, které budou při nárazech působit mnohem lidštěji a inspektoři díky nim dostanou realističtější představu o potenciálních zraněních posádky. Byť výrobce i laboratoře přijdou prý až na desítky milionů korun.

"Bude to velké zlepšení," těší se Simon a už vyhlíží, že do budoucna by kontroloři mohli zavést třeba i plnohodnotné testy nárazů zezadu a jiné vychytávky. Už teď přitom do svého hodnocení zahrnují nejenom schopnost auta odolat nárazům a uchránit svou posádku, ale také účinnost plejády bezpečnostních pomocníků, které auta mají pro to, aby ke srážce třeba vůbec nemuselo dojít. "Ptáme se, jak předcházet tomu, aby auta vůbec nebourala? To je ale dlouhodobý cíl. Nebo možná spíš sen."