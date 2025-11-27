Auto

Zamrzla kapalina v ostřikovačích? Co opravdu funguje a čemu se vyhnout

Nejdůležitější je samozřejmě včasná příprava na zimu, zimní směs je potřeba nalít do nádržky s předstihem, kdy ještě nemrzne.
Nestírejte čelní sklo naprázdno, pokud je kapalina zamrzlá, mohli byste spálit motorky.
Nevhodná směs zamztne často především v hadičkách a tryskách.
Foto: Shutterstock
Redakce Redakce
před 4 hodinami
Nechali jste v nádržce letní směs do ostřikovačů, venkovní teploty spadly pod nulu, čelní sklo se špiní a... kapalina na jeho očištění zamrzla. Co teď?

Zamrzlá kapalina v ostřikovačích patří k častým zimním problémům. Stačí prudký pokles teplot, a pokud jste v nádržce nechali tu z léta, najednou nejde omýt čelní sklo, což je nejen nepříjemné, ale i nebezpečné. 

Co dělat, když kapalina zamrzla

Nejdůležitější je nesnažit se ostřikovače používat násilím. Když čerpadlo běží naprázdno, může se spálit. Můžete proto nechat motor běžet a auto ohřát a pokusit se tak kapalinu postupně rozmrazit. Což jde, pokud zamrzla třeba jen lehce a venku tolik nemrzne.

Může jít ale o zdlouhavý proces a dlouho nastartovaným autem taky štvete okolí. Spolehlivější je odstavit auto do garáže - ať už svojí, nebo i třeba v obchodních centrech -, a tam auto zkrátka nechat. 

Celý systém se postupně přirozeně rozmrazí. Teplo se dostane nejen do nádržky, ale i do tenkých hadiček až k tryskám. Co když ale řidič nemůže auto na pár hodin odstavit a chce proces roztátí uspíšit? Lze se setkat s radami, které ale mají rizika. 

Co rozhodně nedělat

Častou, ale špatnou radou bývá polévat nádržku vařící vodou. To je velmi rizikové - plast může prasknout, hadičky se deformují a komplikace, kterou šlo celkem snadno vyřešit, se promění v problém. Stejně tak nepatří do ostřikovačů kuchyňská sůl, benzin nebo nemrznoucí směs do chladiče. Tyto látky mohou poškodit lak, těsnění, čerpadlo i kovové části.

"Rozhodně nepoužívejte vroucí vodu na trysky, můžete poškodit lak, případně plastové součástky v motorovém prostoru," říká majitel servisu v Kladně Jan Němec.

"A navíc, obvykle to stejně ani nepomůže. I když kapalina v nádržce teplem trochu povolí, obvykle jsou zatuhlé všechny hadičky a trysky. Zkrátka nejspolehlivější je teplá garáž a čas," dodává.

Mnoho lidí také spoléhá na sprejové odmrazovače skel, ale ty v tomto případě často nepomohou. Sprej sice může uvolnit zmrzlý povrch na tryskách, ale pokud je kapalina zamrzlá v hadičkách, sprej se na ně nedostane.

Když kapalina mrzne při jízdě

Co když ale motorista do nádrže poctivě nalil směs, která deklarovala mrazuvzdornost do minus 20 stupňů, a přesto mu například při jízdě po dálnici kapalina zamrzá? Jde o jev, kterému se říká tzv. efektivní teplota. Vlivem mrazu a rychlosti je teplota na tryskách výrazně nižší než venkovní.

Při rychlosti větru nebo auta 130 km/h a venkovní teplotě -10 °C je efektivní teplota -26 °C. A pokud jste nepořídili směs, která zvládne například až minus 40 stupňů, takový mráz na dálnici už většina zimních kapalin nezvládne. 

V takové situaci pomáhá po delší jízdě zastavit a pokusit se postříkat trysky rozmrazovačem.

Prevence, která funguje

V případě ostřikovačů se zkrátka vyplácí nepodcenit přípravu. Používejte kvalitní zimní kapalinu. Rozdíly mezi nimi jsou zásadní. Levné a méně kvalitní kapaliny jsou často vyrobené na bázi methanolu, při čištění nejsou tak účinné a navíc často více zapáchají. Stává se, že také ztuhnou dříve, než kolik udává jejich mrazuvzdorná teplota.

Před zimou je ideální nádržku úplně vystříkat a doplnit pouze zimní směsí.

Pokud se vám to zdá jako plýtvání, jednoduché a praktické řešení je použít koncentrát kapaliny do ostřikovačů. Malá plastová lahvička se dá pořídit zhruba za 40 až 200 Kč - záleží, zda ji kupujete na internetu, nebo pumpách, kde bývá nejdražší -, která obsahuje silně koncentrovanou nemrznoucí směs.

Praktické je tuto malou lahvičku koncentrátu, která dokáže zvýšit odolnost směsi při extrémních mrazech, raději vozit v autě s sebou.

"Koncentrát používáme v autoservisu, nemusíme si držet velké zásoby zimní kapaliny," dodává Němec. Malá dávka výrazně sníží bod tuhnutí a po nalití do nádržky může pomoci i rychleji rozpustit led uvnitř systému.

Trysky můžete navíc ošetřit silikonovým sprejem, aby se na nich neusazoval led. A jestli parkujete venku, doplňte především zimní směs dříve, než udeří první mrazy. Prevence je vždy lepší než řešení zamrzlé nádržky.

