Jak objet Barrandovský most? Zapněte si navigaci, radí Praha. Objížďka má skoro 20 km

V pondělí bude v okolí pražského Barrandovského mostu zřejmě velmi rušno. Začíná první fáze jeho rekonstrukce, a tak se veřejnost obává, aby kvůli ní doprava v hlavním městě nezkolabovala. Praha také zveřejnila radu, jak most objet, nejdelší trasa má skoro dvacet kilometrů. "Používejte také navigaci s online daty, jako je Waze, aplikace od Google Maps nebo Mapy.cz, připomíná magistrát.

Barrandovský most je nejdůležitější dopravní tepna na území hlavního města Prahy a také nejfrekventovanější dopravní komunikace v celém Česku. Denně přes tuto důležitou součást městského okruhu přejede průměrně přes 140 tisíc aut. V pondělí 16. května začne rekonstrukce mostu. Ta je rozfázovaná na několik etap, hotovo má být v roce 2025.

Praha už kvůli plánované opravě zajistila na mostě omezení a v předstihu snížila nejvyšší rychlost na 50 km/h, jenže o víkendu je provoz vždy klidnější. Jak to bude v pondělí v ranní dopravní špičce na Barrandově a v jeho okolí vypadat, je ale těžké odhadnout.

Technická správa komunikací na území hlavního města (TSK) připravila objízdné trasy, které jsou nejlépe vidět na mapě zde:

Pokud bychom plánovali nejextrémnější situaci, kdy řidič pojede například ze Záběhlic do Zbraslavi a cesta přes centrum a poté Radotín by byla beznadějně ucpaná, TSK radí jet dále po D1 až ke sjezdu na Říčany a most objet po vnějším Pražském okruhu.

Tato trasa ale podle navigace měří rovných 35 kilometrů, přitom doposud s otevřeným mostem měří 15 kilometrů, řidiči si tedy najedou o dvacet kilometrů víc. Dá se proto očekávat, že si zkusí najít vlastní objízdné trasy, které budou kratší a snad i časově snesitelnější.

"Pokud chtějí řidiči vždy hladce projet do práce, rozhodně doporučujeme využít některou z chytrých mobilních aplikací. Ty na základě reálných dat přímo z provozu dokážou najít optimální trasu v každou denní či noční dobu," radí na svých stránkách pražská TSK i magistrát.

Po dobu rekonstrukce Barrandovského mostu se také na placené úseky objízdných tras vztahuje výjimka. Řidiči mohou tyto úseky použít bez omezení i bez dálniční známky a nebude jim hrozit pokuta. Na místě má být podle pražského primátora Zdeňka Hřiba přítomná nonstop odtahová služba.

Omezení s plánem na tři roky

Jak si řidiči s omezením na Barrandovském mostě poradí, ukáže až realita v prvních dnech. A budou si muset zvyknout na to, že tato nejvytíženější komunikační tepna nebude hotová hned.

Rekonstrukce mostu je naplánovaná do čtyř etap. První se uskuteční letos, omezení má trvat 110 dní a skončit má 2. září. Nejprve se bude pracovat v pravé polovině jižní části mostu ve směru ze Smíchova na Jižní spojku a na příjezdové strakonické rampě, která se zbourá a postaví se místo ní nová. Dále se bude opravovat spodní část barrandovské rampy a spodní části mostu nad komunikací Strakonická.

V letech 2023 a 2024 se doprava omezí vždy na 92 dní mezi březnem a květnem, v roce 2025 na 82 dní. Most nebude nikdy zcela uzavřený, průjezd bude možný ve třech jízdních pruzích z původních čtyř v obou směrech po celou dobu stavby.