Reklama k nezaplacení. Jágrova nehoda s elektrickou Kiou má obrovský dosah

Včerejší nehoda Jaromíra Jágra v Praze se stala jedním z hlavních témat předních českých zpravodajských webů. Ve velkém si jí ale všimla i zahraniční média, především ta americká, kde má jeden z nejlepších hráčů historie NHL velké jméno. Nehoda může marketingově pomoci i automobilce Kia, v jejímž elektrickém autě EV6 Jágr boural.

The New York Post, pittsburská mutace webu televize CBS, bulvární deník TMZ, sportovní sekce portálu Yahoo, populární sportovní web The Athletic a dokonce automobilový magazín Autoblog, který jinak o sportu mimo ten motoristický příliš nepíše.

Zmínka se objevila i v článku na oficiálních stránkách NHL.com. Ti všichni si všimli včerejší nehody Jaromíra Jágra, který se v Plzeňské ulici v Praze střetl s tramvají. Hokejová legenda se 1733 starty v kanadskoamerické NHL z ní vyvázla bez zranění, stejně jako cestující v tramvaji, a jak později uvedl na svých sociálních sítích, nehoda se stala po jeho chybě.

Fotografie jeho nabouraného elektromobilu Kia EV6 rychle obletěly svět, na mnoha výše zmíněných stránkách se auto objevilo mnohdy i na titulní fotografii nebo i v titulku, konec konců i sám Jágr značku explicitně zmínil ve svém příspěvku na sociálních sítích s tím, že mu zachránila, spolu s Bohem, život.

Ráno "otestováno", večer potvrzeno

Shodou okolností došlo k zajímavému sledu událostí. Jágrova nehoda se stala v dopoledních hodinách, odpoledne organizace Euro NCAP vydala výsledky další série nárazových testů, v níž nechyběl ani "Jágrův" elektromobil. Kia EV6 si odnesla plné pětihvězdičkové ohodnocení, za ochranu dospělých získala 90 procent, za ochranu dětí 86 procent, za ochranu chodců 64 procent a bezpečnostní asistenty byly ohodnoceny 87 procenty.

Mimořádně kladně byla organizací hodnocena ochrana při bočním nárazu. Jak je z fotografie nehody patrné, právě na bok dostala hokejistova Kia extrémní ránu. S nadsázkou se tedy dá říci, že co Jágr ráno vyzkoušel, odpoledne se oficiálně potvrdilo.

Nečekaná reklama

Jak k celé události přistoupit, řešilo české zastoupení automobilky. "Shodou okolností jsme zrovna toto pondělí Jaromíra Jágra s jeho Kiou EV6 fotili, vůz měl teprve krátce. Jsme hlavně rádi, že je v pořádku a kromě lehce naražené ruky mu nic není. Marketingově z toho profitovat nechceme, i když jsme zaznamenali, že událost měla obrovský zásah," říká Kateřina Vaňková, tisková mluvčí automobilky.

České zastoupení korejské značky ale nakonec souvislost na sociálních sítích využilo a vznikl z ní mimo jiné i příspěvek, kde je EV6 s registrační značkou "JJ68" a textem: "O vysoké bezpečnosti vozu Kia EV6, který dnes získal nejvyšší počet hvězdiček v hodnocení Euro NCAP, se dnes přesvědčila také česká ikona Jaromír Jágr."

Dá se tedy taková událost marketingově dobře zužitkovat? "Značka sama na nehodu upozorňuje decentně - v příspěvku jejího českého zastoupení má raději ilustrační fotografii spíše než záběr z nehody a pak odkazuje na zprávy. To působí uctivěji a ne tak, že by toho chtěla mermomocí využít," všímá si příspěvku na sociálních sítích redaktor časopisu Marketing & Media Jakub Křešnička. Ten také podotýká, že značce dělá nehoda tak trochu "reklamu zdarma", tím spíše ve chvíli, kdy ve stejný den vyšly i aktuální výsledky nárazových testů Euro NCAP.

"Díky té 'praktické ukázce' se o výsledcích testů píše v českých i zahraničních médiích rozhodně více, než kdyby se mělo psát jen o výsledcích samotných. Informace se dostane i do médií a rubrik, v nichž by se o Euro NCAP nepsalo. Mediální zásah je tak podstatně větší," myslí si Křešnička.

Zároveň připomíná, že ještě více automobilce pomáhá zmínka přímo ve vysvětlujících příspěvcích samotného Jágra, které se šíří již zmíněnými zahraničními médii. "Ty mají přirozeně větší dosah i engagement a image značky mohou vylepšit i v očích čtenářů a uživatelů sítí, na které nefunguje běžná #spoluprace," doplňuje.

Jakub Křešnička také upozorňuje, že nehodu se vedle automobilky Kia na sociálních sítích rozhodl využít i obchodní řetězec Kaufland, jehož je Jágr podobně jako korejského výrobce ambasadorem.

"Použili záběr z nehody pro jednoduchou koláž a jak značka píše v komentářích 'vyzývají k opatrnosti za volantem'. Nadsázka a černý humor na české publikum na sítích funguje. Pravděpodobně to sice nepřivede do obchodů nové zákazníky, ale image značky to pomáhá i mimo klasickou cílovou skupinu Kauflandu," uzavírá redaktor Marketing & Media.

Co bude s nabouraným elektromobilem

Jágr nyní dostane od automobilky Kia dočasně náhradní vozidlo, kterým má být podle Kateřiny Vaňkové SUV Sorento s plug-in hybridním pohonem. "Má rád tichá auta, ostatně proto se mu líbilo jezdit v elektromobilu. A pak pro něj máme od léta připravenou další EV6," dodává.

Nabouraný elektromobil je nyní u dealera, kde ho zkoumají technici a také se čeká na kontrolu ze strany pojišťovny. Zda se bude jednat o totální škodu, zatím v českém zastoupení Kie neví, musí se prověřit rozsah poškození, zejména zda nebyl zásadně poničen B sloupek a akumulátory.