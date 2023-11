Italský problém s čínskými vozy. Úspěšná automobilka měla lhát o svém původu

V Itálii prodává více aut než Alfa Romeo, Mazda nebo MG a skoro stejně jako Škoda Auto. Řeč je o skupině DR Automobiles. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Nejspíše proto, že mimo Itálii se s jejími modely setkáte zřídkakdy, pokud tedy nezamíříte do Číny. Ve skutečnosti se totiž jedná o modely několika tamních automobilek. A právě čínský původ, respektive jeho tajení, teď DR působí problémy.

"DR Automobiles je italskou automobilovou skupinou, která mezi výrobci automobilů debutovala v roce 2006 (…)." Touto větou začíná představení automobilky DR Automobiles na jejím oficiálním webu. A nejen tato věta teď v očích italského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (zkráceně AGCM) působí nemalé problémy.

Podle úřadu totiž značka udává zákazníkům zavádějící údaje ve vztahu k tomu, kde se modely DR, ale také spřízněné značky Evo spadající do stejné skupiny DR Automobiles, vyrábí. Zjednodušeně, na webu nebo v reklamách v médiích se automobilka odkazuje na italský původ - pod jejím logem třeba najdete i italskou trikoloru -, zatímco v realitě jde původně o čínské modely s jen decentními vnějšími změnami a jiným logem. To samo o sobě samozřejmě problém není, marketing DR už ano.

"V některých případech dokonce vynechali relevantní informaci o jejich původu, což naznačuje, že jsou vyráběná kompletně v Itálii, zatímco ve skutečnosti jde o modely vyráběné v Číně," píše úřad ve vztahu k autům skupiny DR Automobiles.

Kdo si třeba modely značky Evo, ve skutečnosti původně produkty čínského JAC (mimo jiné i partner ruského Moskviče), prohlédne pozorně, v předních světlech uvidí logo původního výrobce. V reklamách tedy auta svůj původ skrývají, v realitě už ale tak maskované nejsou.

Úřad pak už v polovině října uvedl, že v sídle DR Automobiles v regionu Molise provedl kontrolu. S jakým výsledkem, ale doposud nezveřejnil. Zajímavé přitom je, že do skupiny DR Automobiles patří ještě značky Sportequipe a ICKX, poslední nabízí přeznačené modely čínské značky BAIC, o těch se ale zpráva italských úřadů nezmiňuje.

Podle italské asociace automobilového průmyslu patří skupina DR mezi ty populárnější výrobce na tamním trhu. Od ledna do září prodala 24 235 nových aut, to je o 47,6 procenta více než za stejné období loni, přičemž to také znamená 2,1 procenta italského trhu s auty. Jak bylo řečeno v úvodu, to je víc než u zavedených značek jako Alfa Romeo, Mazda nebo Mitsubishi, Škoda Auto přitom prodala jen asi o tisícovku aut více.

Většina modelů pod značkou DR pochází z produkce Chery, jen pick-up PK8 má původ u jiného čínského výrobce JAC. Ten pro změnu prodává svá auta v Itálii pod značkou Evo. Vedle země z Apeninského poloostrova je možné modely obou značek koupit také ve Španělsku, Francii a Bulharsku, tam ale čísel z Itálie nedosahují.

Zpráva o zahájení vyšetřování DR Automobiles kvůli zavádějící reklamě přichází ve chvíli, kdy se v Evropě obecně začíná zvedat vlna "nevole" vůči čínským značkám. Evropská komise chce vyšetřovat dotace čínské vlády do tamních automobilek, které jim pak umožňují prodávat své modely i v Evropě pod úrovní místních konkurentů.

Ve Francii se zase zaměřili na levné elektromobily, na které nechtějí poskytovat štědré dotace, proto od příštího roku bude výše dotace navázána na emise CO2 v celém výrobním a přepravním cyklu. Jinými slovy elektrická auta z Číny s nešetrnou výrobou a dopravou na podporu nedosáhnou.