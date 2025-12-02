Auto

Inspekce opět prověřovala čerpací stanice. Nevyhověl jediný vzorek, pokut nepřibývá

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Kvalita paliv u čerpacích stanic je v Česku dlouhodobé téma. Sleduje ji Česká obchodní inspekce (ČOI) a minimálně podle výsledků testování odebraných vzorků, jsou na tom zatím letos pumpaři lépe než loni. Přesto naposledy v říjnu jeden z odebraných vzorků požadavkům nevyhověl.
Za deset měsíců roku 2025 inspektoři odebrali zatím 2212 vzorků pohonných hmot - benzinu, nafty, CNG nebo LPG. Výsledek? Neprošlo jich devět, tedy asi 0,4 procenta odebraných vzorků. Za celý rok 2024 přitom inspekce odebrala 2552 vzorků pohonných hmot, 20 z nich nevyhovělo jakostním požadavkům, to znamená podíl asi 0,8 procenta.

Přesto naposledy letos v říjnu jeden z kontrolovaných vzorků sítem neprošel. O jakou pumpu se jedná, zatím inspektoři nezveřejnili. Veřejnost se to dozví ve chvíli, kdy se na webu ČOI objeví pravomocné rozhodnutí o pokutě. Pumpa je každopádně v Ústeckém či Libereckém kraji, pro ně má ČOI shodný inspektorát.

"Kontrolovaný vzorek motorového benzinu nevyhověl v jakostním parametru 'konec destilace', kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 242,5 °C, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214 °C," uvádí ČOI. V říjnu šlo o jeden ze 73 kontrolovaných vzorků benzinu.

Poslední nevyhovující odebraný vzorek se datuje do července, tehdy šlo také o motorový benzin, tentokrát z inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj. I tam byl problematickým ukazatelem "konec destilace", vzorek překročil povolené maximum o 28,5 stupně.

Nejčerstvější a od konce září první zveřejněnou pravomocně udělenou pokutou je 30 tisíc korun pro firmu Laman s čerpací stanicí na Průmyslové ulici v Kadani. Vzorek Naturalu 95 nevyhověl v parametrech "ethanol" a "celkový obsah kyslíku".

U ethanolu byla naměřená hodnota 8,41 procenta V/V, přičemž maximální hodnota i při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 procenta V/V, u obsahu kyslíku tu bylo naměřeno 3,28 procenta m/m, přičemž maximum i při započítání nejistoty je 2,81 procenta m/m.

Připomenout také můžeme poslední pravomocné zveřejněné pokuty, které byly vesměs rovněž v řádech desetitisíců korun. Se dvěma výjimkami. Pokutu 250 tisíc i po odvolání potvrdila Česká obchodní inspekce firmě Dangas, která provozuje čerpací stanici LPG Lipová 556 v Novém Boru - Arnultovicích. Dva odebrané vzorky LPG této pumpy měly výrazně vyšší podíl síry, než povolují normy.

Kateřina Preislerová Štolcová, která je provozovatelkou čerpací stanice PHM Agrospectrum v Ondřejově, pak dostala po odvolání pokutu sníženou na 110 tisíc za to, že vzorky z její pumpy měly špatně označené identifikační štítky na pistolích a odebraný vzorek nafty měl nižší bod vzplanutí, než ukládají normy.

Pokutu 20 tisíc korun dostala firma JDP, která provozuje čerpací stanici v Letech. Dále 30 tisíc korun uložila inspekce Václavě Dieselové provozující čerpací stanici ČS PePoil v Ročově, 40 tisíc korun pro změnu Václavu Častulíkovi, který provozuje čerpací stanici v obci Vysoké Pole, a firmě AD Jiroušek, která provozuje čerpací stanici v Bukovanech. Celkem 80 tisíc korun dostal jako pokutu Shell, jehož pumpa v Náchodě měla problém s odebraným vzorkem LPG.

 
