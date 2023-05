Inflace roste, ojetá auta zlevňují. Zatím ale jen ta starší, kterých je dost

Soukromý dopravce RegioJet rozšířil nabídku cestování vlakem na Ukrajinu. Od loňska nabízí jízdenky do Lvova a Kyjeva, nyní už si mohou cestující koupit jízdenky i do dalších měst v centrální či východní části Ukrajiny. Jde například o Poltavu, Charkov, Dnipro či Záporoží. Standardem je možnost koupit si jízdenku do lůžkového vozu, protože cesta na východ trvá více než 30 hodin, uvedla v tiskové zprávě mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.

Stejně jako dosud musejí cestující přestupovat ve východopolském Přemyšlu, který slouží jako dopravní uzel pro cesty vlakem na Ukrajinu. Na Ukrajině mají totiž koleje jiný rozchod. Dopravu zajišťují na ukrajinském území ukrajinské dráhy, jízdenka však stačí cestujícím jediná. Vlaky z Prahy jezdí denně.

Cena za jednosměrnou jízdenku do nejvzdálenější destinace, kterou je Záporoží, začíná na 1679 korunách za sedačku, lůžko stojí nejméně 2179 korun. Do Charkova jsou ceny o 40 korun nižší.

RegioJet začal jezdit na Ukrajinu vlakem 1. března loňského roku s humanitární pomocí, opačným směrem pomáhal evakuovat Ukrajince prchající před válkou. O několik týdnů později začal provozovat pravidelné spoje na komerční riziko do polské Přemyšle. Za první, ač necelý, rok provozu linku využilo 110 000 cestujících. Jízda vlakem na Ukrajinu je rychlejší než autobusem, zároveň je jízdenka levnější.