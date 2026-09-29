„Ilegální sjezd tu nechceme.“ Chystá se opatření proti tuningovým autům

Vrtulník s termovizí, drony, pořádkové jednotky i hlídky na hranicích. Policie připravuje opatření na „nejčernější scénář“ kvůli sjezdu tuningových aut, který se má 2. a 3. října konat v Praze a Brně. Informace zveřejňuje dopředu zřejmě proto, aby potenciální účastníky odradila.
V Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“. Policisté to zjistili ze sociálních sítí, informoval na webu mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Policie kvůli srazu speciálně upravených vozů připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření.
„Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl Bocán.
Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Policie proto veřejně informuje o tom, že nasadí policisty z několika oddělení.
„S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie,“ uvedl mluvčí. Policie dále informuje – a v podstatě tak zájemce o akci předem varuje –, že situaci na silnicích bude shora monitorovat vrtulník s termovizí a drony.
„Míra nasazení je nastavena na nejčernější scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ vysvětlil Bocán. Policisté budou opatření průběžně upravovat podle nových informací a hlídat budou i hraniční přechody a významné příjezdové cesty.
Svolávání na sítích
Podobné srazy se svolávají přes sociální sítě a účastníci se sjíždějí i ze zahraničí. Kde přesně se má setkání uskutečnit, se zájemci dozvědí až díky informacím zveřejněným na účtech organizátorů a příznivců.
Jedním z nich je instagramový profil v.e.n.o.m.s.cz, který před týdnem postoval příspěvek viz níže.
V Česku se sice občasně tunerské srazy konají a obvykle na nich pak policie řeší jen drobné přestupky, že by se v minulosti uskutečnilo setkání několika tisíců aut, ale není veřejně známo.
Například v lednu 2023 policie sledovala sraz, který začal v pražských Štěrboholech a pokračoval na Strahov a do Čestlic. Pražští policisté tehdy oznámili přes dvě stovky provozovatelů vozidel za porušení dopravního značení a uložili asi dvacet pokut.
Sněmovna projednává druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě
Sněmovna v úterý zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat.
„Mohla by představovat existenční hrozbu pro lidstvo,“ varoval Anthropic před AI
Americká společnost Anthropic v prospektu k připravované primární veřejné nabídce akcií varuje, že pokročilá umělá inteligence (AI) by mohla představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která k tomuto prospektu získala přístup. Upozornila, že takové varování je neobvyklé, protože s ním přichází firma, která se sama snaží z této technologie profitovat.
Chci zpátky svůj život, běduje hrdina MS. Trpí i jeho rodiče a popsal, co je nejhorší
Na letošním fotbalovém mistrovství světa se stal nečekanou hvězdou, teď mu ale získaná sláva nepříjemně zasahuje do života. 40letý kapverdský brankář Vozinha poznává stinnou stránku úspěchu a v rozhovoru pro britský list Observer podotkl, že by mu bylo lépe, kdyby žádný šampionát nebyl.
Rakušanovo STAN nasadilo generála do voleb. ODS se zlobí kvůli porušení dohody
Jeden z nejpikantnějších soubojů o senátorské křeslo si na říjen připravil plzeňský centrální obvod. Mandát tam obhajuje Lumír Aschenbrenner. V posledních týdnech mu vyrostl zřejmě největší soupeř, kterým je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nejde jen o bitvu generací – oba muže dělí 15 let – ale také o boj mezi hlavními opozičními partnery. Tedy mezi ODS a Starosty.
Policie se zabývá olovem ve vodě. Mohlo dojít k ohrožení životního prostředí
Policie vyšetřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena Voda u Prahy pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů, zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a určení zdroje kontaminace. V úterý to řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.