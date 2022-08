SUV, která měnila historii. Porsche před 20 lety ukázalo Cayenne a spustilo lavinu

Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) ve čtvrtek na úvod schůzky v Kambodži vyzvalo ke klidu v Tchajwanském průlivu. Ministři zahraničí ASEAN apelovali na Spojené státy i na Čínu, aby se vyhnuly jakýmkoli "provokativním akcím" v souvislosti s návštěvou předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové v Tchaj-peji, která rozlítila Peking. Informovala o tom agentura AP.

Setkání v Phnompenhu se účastní i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který na Twitteru odsoudil "agresivní vojenské aktivity" Číny. Vyzval všechny strany, aby zachovaly klid, zdrženlivost a jednaly transparentně. Návštěva Pelosiové je podle něj pro Peking jen záminkou.

Šéfové diplomacií zemí ASEAN v ojedinělém společném prohlášení varovali, že rostoucí napětí by mohlo vést i k otevřenému konfliktu. Situace by mohla "destabilizovat region a nakonec by mohla vést ke špatnému odhadu, vážnému střetu, otevřeným konfliktům a nepředvídatelným důsledkům mezi velkými mocnostmi," cituje prohlášení agentura AP.

Pelosiová je nejvýše postavenou představitelkou USA, jež navštívila ostrov nárokovaný Čínou za posledních 25 let. Během krátkého úterního pobytu na Tchaj-wanu se sešla s prezidentkou Cchaj Jing-wen a navštívila parlament. Její cesta vyvolala ostrou reakci Číny, která vzápětí oznámila zahájení vojenských cvičení s ostrou střelbou v okolí ostrova.

Pelosiová nadále zůstává v regionu, dnes je na návštěvě Jižní Koreje. Podle agentury AP má dnes v plánu navštívit hranici mezi Jižní Koreou a KLDR.