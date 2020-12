Ideální společník na zimní cestování: Podívejte se na nejlevnější auta s pohonem 4x4

Od ledna do listopadu bylo v Česku zaregistrováno 33 059 osobních aut s pohonem všech kol. To znamená zhruba 18 procent ze všech nově prodaných automobilů. Nabídka čtyřkolek je široká, ceny však rostou. Když jsme přehled nejlevnějších čtyřkolek dělali loni v lednu, do půl milionu korun se jich vešlo hned devět z deseti. Aktuálně už jich do 500 tisíc korun koupíte jen pět.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Foto: Hyundai Hyundai Kona - 579 990 Kč Přehled nejlevnějších aut s pohonem 4×4, která lze objednávat a není nutno volit jen ze skladových zásob, otvírá Hyundai Kona. Nedávno omlazené SUV stojí s poháněnými oběma nápravami nejméně 579 990 korun. Na malé SUV to není málo, na druhou stranu pod kapotou pracuje přeplňovaná benzinová šestnáctistovka o výkonu 145 kW v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Ani výbava není úplně chudá, protože čtyřkolka se nabízí až od stupně Smart. Ten obsahuje nouzové brzdění i vedení v pruzích, dále automatickou klimatizaci, zadní parkovací senzory, couvací kameru, rádio s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, diodová přední světla nebo 17palcová litá kola. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat