Rozzářené hvězdy a podivné krabice. Navštívili jsme nejdivnější výstavu aut v Evropě

Uvnitř prakticky nebylo k hnutí, o auta trojcípé hvězdy byl asi hodinu po otevření autosalonu v centru Mnichova obrovský zájem.
Toto je hlavní hvězda: elektrické SUV GLC s technologií EQ, které se zatím ukázalo ve verzi 400 4Matic se dvěma elektromotory a výkonem 360 kW. Na jedno nabití zvládne 713 kilometrů a nabijí se rychlostí až 330 kW. Také u něj vidíte novou čelní masku v praxi.
Nechyběla trocha historie...
... a v podobě oranžového konceptu AMG GT XX s novou architekturou pro elektromobily AMG ani budoucnosti. Auto má přes 1000 kW a umí jet až 360 km/h. Zobrazit 46 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Čína versus Německo. Bitva o zákazníka nebyla na žádném evropském autosalonu patrnější než právě na IAA v Mnichově. Však i vedení zavedených automobilek se u stánku s čínskými auty zastavovalo a zkoumalo, s čím vlastně budou bojovat. Přitom nabito mají tento podzim velice slušně, minimálně prémiová dvojice BMW a Mercedes-Benz určitě.

Souboj odvěkých rivalů jen kousek od sebe. Trojcípá hvězda s velkolepým stánkem v bývalé rezidenci bavorských vévodů a králů, BMW jen o pár metrů vedle na Max-Joseph-Platz. Automobilka s modrobílou vrtulí je sice v Mnichově doma, Mercedes ale reklamní kampaní i velkolepostí stánku udělal všechno pro to, aby to bylo naopak.

Nutno říct, že v první den výstavy byly oba stánky obklopeny lidmi. Na vstup do BMW se čekalo klidně i deset minut, podívat se pro změnu na nejnovější kousky Mercedesu vyžadovalo trpělivost zenového mistra. Fotky? Bez šance…

Obě německé automobilky sáhly po stejném typu auta: středně velkém elektrickém SUV na nové platformě, s novým designem a pohonem všech kol. BMW iX3 zvládne na jedno nabití 805 kilometrů, Mercedes-Benz GLC s technologií EQ pak 713 kilometrů. Má ale o pár kWh menší baterku. Ta má také nižší maximální dobíjecí výkon, nicméně 330 kW je stále na hranici možností současné dobíjecí sítě. O 400 kW BMW nemluvě. Stovky kilometrů tak obě SUV načerpají během deseti minut, a to už je blízko klasickému tankování.

Naživo dělají obě SUV dojem. BMW tím, jak zjemnilo poslední dobou rostoucí ledvinky a umně zakomponovalo do interiéru minimalistické řešení zvané Panoramic Vision na čelním skle, Mercedes zase 39,1palcovou obrazovkou Hyperscreen přes celou palubní desku. Ta je všechno, jen ne minimalistická. Stejně jako podsvícená čelní maska.

Obě auta mají frunk doplňující zavazadlový prostor vzadu, spoustu místa na všech sedadlech a nešetřila ani na použitých materiálech nebo zpracování. A obě nakonec vypadají lépe v realitě než na fotkách. Bude to tvrdý boj o každého zákazníka, tím spíše, až přijdou i levnější verze s pohonem jediné nápravy.

Volkswagen se pokusil získat si pozornost rodinou předprodukčních malých elektromobilů včetně Škody Epiq. Soudě dle zájmu jak na výstavišti, tak pak ve městě, kde stál Volkswagen ID. Cross, se to povedlo. V neustálém obležení byl i nový T-Roc, který brzy dostane první plnohodnotný koncernový hybridní pohon.

Porsche bychom pak klidně dali cenu za nejnápaditější stánek, jehož čelní plochu tvořilo obrovské logo značky. Pozornost dětí přitahoval kolotoč s koňmi jako v jeho emblému, i ti dospělejší pak spokojené lízali "porsche zmrzlinu" nebo jedli perníkové srdce se jménem automobilky.

V centru města bylo vůbec vidět, kolik invence do konceptu, který je velmi přívětivý k návštěvníkům, ale už méně novinářům snažícím se získat první dojmy z horkých novinek, jednotlivé automobilky vložily. Volvo najelo na severský minimalismus, Polestar vedle na anonymní bílou krychli a Cupra na agresivní hnědou konstrukci ve tvaru svého loga. Uvnitř pak stál koncept Tindaya, podobně nekonvenční jako celý stánek.

Zatímco Japonci celý mnichovský autosalon ignorovali, Korejci postavili ve městě nejen dva velmi zajímavé stánky, ale předvedli i několik novinek. Hyundai s Conceptem Three naznačuje budoucí podobu kompaktního elektromobilu značky, který zatím vypadá trochu jako někdejší velmi netradiční, ale neúspěšný Veloster. Hodně ale dělá nízká stavba karoserie. A mimochodem, v sérii to brzy bude Ioniq 3.

Kia sice nešokovala neznámým konceptem, o žilinské modely EV2 a EV4 byl i tak čilý zájem. Nejvíce pozornosti ale nakonec vzbudil i mezi lidmi přímo na stánku model EV5, což je elektrické kompaktní SUV s dojezdem až 530 km a velmi sympatickou hranatou karoserii. Designově nejnápaditější elektrická Kia dneška? Vlastně ano…

Francouzskou čest zase zachraňoval Renault se šestou generací Clia, kterou ale v očích mnohých patrně přebyl Renault 5 Turbo 3E. Ne, není to koncept, 1980 jich automobilka vyrobí a stále je možné si auto objednat. A kdyby to snad na někoho už bylo moc, mohl si právě u Renaultu pustit z gramofonu třeba hity Simona & Garfunkela. Aznavour by ale francouzskému prostředí a historickému centru Mnichova nakonec slušel o něco více.

Zatímco zúčastněných značek od posledního ročníku přibylo, prodejců jízdních kol či elektrokol ubylo. Na opravnu bicyklů přímo uprostřed autosalonu sice nadále narazíte, ale velké plochy letos patřily autům. A navštívit je můžete až do neděle, vstup na venkovní expozice v centru Mnichova je zdarma.

