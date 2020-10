Titanic se potápí. Z partnerství s vodíkovou Nikolou už couvá i General Motors

Divácky vděčná taškařice s firmou, která za miliardy prodávala neexistující techniku, se z fáze senzace posouvá do každodenní šedi. Nikola opouští titulní stránky novin, cena akcií klesla na polovinu, a tak ztratily význam i vypjaté burzovní sázky. Teď se ovšem začíná drolit i největší trhák, partnerství s General Motors. Podpis smlouvy byl odložen a budoucnost pick-upu Nikola Badger je nejistá.

Angažmá detroitského giganta v pochybném start-upu provázely od začátku otazníky. Už roky se veřejně mluvilo o tom, že General Motors (GM) by mělo vyvést alternativní pohony do samostatné divize, nejlépe do úplně nezávislé firmy. Zelená auta by se zbavila stínů ropácké minulosti a image mladé dynamické značky by přilákala víc investorů.

Management GM podobné návrhy dlouho oficiálně odmítal, až letos v září nečekaně oznámil nákup 11 % akcií Nikoly. Měl za ně zaplatit dvě miliardy dolarů formou služeb a dodávek dílů. Především vodíkovými články i vývojem a montáží pick-upu Nikola Badger.

Tím byl už od začátku jakýkoli technický přínos Nikoly zpochybněn, protože kdyby měla na poli vodíkového pohonu opravdové zkušenosti, články by dodávala sama. Koncernová šéfka Mary Barrová tehdy v televizi CNBC řekla, že GM partnerstvím zhodnotí své vlastní technologie i výrobní a vývojové kapacity. Na otázku, jestli také využije nějakou techniku od Nikoly, odpověděla, že to do budoucna není vyloučeno.

Jediným vkladem Nikoly tedy od začátku byla smělá vize a schopnost ji prodat. Nic proti tomu, Tesla by bez podobné výzbroje nikdy nedošla tam, kde dnes je. Jenže Tesla kromě slibování také vyvíjela baterie, motory i výkonnou elektroniku a stavěla tisíce nabíječek. Hlasitě oslavovaný vstup GM do skořápky bez obsahu byl naopak cynickým cvičením na téma, jak umějí chytlavé vize rozhoupat akciový trh.

Vše bylo předem pečlivě připraveno. Nikola letos na jaře vstoupila na burzu takzvanou reverzní fúzí, tedy nákupem jiné, již veřejně obchodované firmy. Jmenovala se VectoIQ a založil ji Steven J. Girsky, čistě náhodou bývalý viceprezident General Motors.

Girsky také oficiálně přivedl Nikolu a GM k jednacímu stolu. Sliby skvělé budoucnosti a zájem velkých partnerů vyhnaly akcie krátkodobě až k 80 dolarům, později se ustálily kolem padesáti.

Poté, co Hindeburg Research zveřejnil informace o skutečném stavu věcí, se cena akcií dramaticky propadla, orgány burzovního dohledu začaly vyšetřovat podezření z podvodu a zakladatel Nikoly Trevor Milton musel odstoupit. V tu chvíli to byl opět Girsky, kdo ho zastoupil a ve firmě zaujal místo prezidenta.

Ředitelka GM Barrová v následném veřejném rozhovoru s investory trvala na tom, že management rozhodnutí vstoupit do Nikoly pečlivě zvážil. Nakonec byl podpis smlouvy z říjnového data odročen na začátek prosince. Nevedlo však k tomu samotné odhalení nulových kompetencí Nikoly, nýbrž pouze vyšetřování burzovního dohledu.

Další indicie ukazují, že vyšší místa v tichosti zařadila zpátečku. Zahájení výroby pick-upu Badger v roce 2021 nebylo na rozdíl od celé smlouvy odsunuto na později, ale z aktualizovaného obchodního plánu Nikoly úplně zmizelo.

Těžko se tomu divit, protože ani v Americe si nikdo nekoupí auto, které nemá kde tankovat. Dnes je v celých Spojených státech 44 vodíkových plnicích stanic, z toho 42 v Kalifornii. Nikola plánovala během tří let otevřít dalších 700 plniček s vlastními hydrolyzéry napájenými ze solárních plantáží, což je technicky zcela mimo realitu.

Je příznačné, že se nový - s General Motors spřízněný - management Nikoly drží při zemi. Atmosféra ovlivněná vyšetřováním a obezřetností investorů planému slibování nepřeje. Tím nápadnější ovšem je, že dokud se tančilo kolem ohňů, stejným lidem bláznivě nafouknuté vize nevadily.