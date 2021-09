I průkopníci kufrují. Ojetý Nissan Qashqai potěší pohodlím, ale s motorem může zradit

Uvedení crossoveru Qashqai v roce 2007 bylo jedním z největších úspěchů Nissanu za celou jeho historii. Do kompaktní třídy vnesl dobrodružný styl velkých SUV, přitom stál jen polovic. Druhá generace z roku 2013 přidala na pohodlí, uhlazenosti a stylu, ale spolehlivé má jen některé motory. A bohužel právě ty se shánějí nejhůř.

Menší SUV a crossovery dělí motoristické fanoušky na nadšené příznivce a zaryté odpůrce. Technicky vzato je řada důvodu ke skepsi. Vyšší auto je těžší, méně obratné a žíznivější, zato praktická využitelnost prostoru lepší být nemusí. Ale málo platné, z vyšší židle se na svět kouká příjemněji a kdo na to má, rád si za ni připlatí.

Qashqai ji před patnácti lety nabídl za nezvykle dostupnou cenu, stál asi o 60 000 Kč víc než Volkswagen Golf. Navíc přidal okouzlující kukuč roztomilého broučka, čímž v Evropě všechny právem převálcoval. Vždyť tehdejší Hyundai Tucson vedle něj vypadal jako výstroj korejské armády.

Než se ostatní probrali, prodal Nissan roztomilých broučků přes milion. Přestože interiér i hladina hluku byly ze staré japonské školy a zjemnělé evropské zákaznice k tomu měly řadu připomínek. A tak za dalších šest let přišla druhá generace s větší dávkou stylu, hezčí kabinou, bohatší výbavou i pohodlnějšími sedadly. Zkrátka Qashqai dotažený do konce.

Bohužel staré japonské škole odzvonilo i pod kapotou. Zmizely původní benzinové motory bez turba a přímého vstřikování - sice hlučnější a výkonově nemastné, ale nesmrtelné. Nahradila je moderna z Francie, která se po čertech nepovedla.

Motor 1.2 DIG-T (v Renaultech známý jako 1.2 TCe) trpí tím nejhorším, co první pokusy s přímým vstřikováním přinesly. Při krátkých jízdách za studena se sráží benzin na stěnách válců a ředí olej tak dlouho, až se válce vydřou a motor je na vyhození. Dálkařům s těžší nohou se zanáší karbonem, kolísá výkon a hrozí poškození vnitřních částí neřízenými detonacemi. Řada motorů putovala do šrotu ještě v záruce, vyměněné však nejsou lepší.

Při jízdě je dvanáctistovka tichá a uhlazená a její potíže vycházely najevo až postupně, takže si zpočátku získala dobrou pověst i vstřícné recenze. Především však šlo o cenový základ, silnější verze byly dražší o šedesát až sedmdesát tisíc korun dražší. A tak právě tento zakletý motor najdete v bazarech zdaleka nejčastěji. Doporučit ho můžeme jen někomu, kdo jezdí souvislé delší trasy mimo dálnici. Před koupí by však měl absolvovat důkladnéou servisní prohlídku včetně změření komprese válců.

Ostatní varianty lze doporučit s výhradami celkem běžnými. Silnější benzin 1.6 DIG-T také netrapte krátkými jízdami po městě, diesely potřebují kvalitní naftu a pravidelné víkendové „venčení“ pro vypálení filtru pevných částic. Pak vydrží velmi dlouho. Toho jsou si ovšem jejich majitelé vědomi a neprodávají, dokud nutně nemusí. Diesel s důvěryhodnou historií proto nejčastěji najdete s nájezdem přes 150 000 kilometrů.

Jinak je totiž Qashqai solidní auto odpovídající zvyklostem doby. S elektronikou ani podvozkem sériové potíže nemá. Jediná nejistota se vznáší nad variátorovými převodovkami X-Tronic, proto raději volte ruční řazení. Lakované části karoserie a podlaha jsou dobře ošetřené proti korozi. Pravidelná péče je přesto nutná, rez se rychle pouští do podvozkových rámů, ramen a drobností v motorovém prostoru.

Opravy po nehodách může prodražit sada kamer kolem celého auta, jelikož Nissan chtěl jít příkladem v bezpečnostních asistentech a za vstřícnou cenu jich nabízel kompletní paket. Takto vybavené vozy potřebují zkalibrovat čelní kamery i po výměně okna, což je lépe svěřit značkové opravně.

Ojetý Nissan Qashqai II. generace Na trhu: 2013 až 2021

Ceny ojetin: 250 000 až 500 000 Kč

Vnější rozměry: 4394 x 1806 x 1595 mm

Rozvor: 2646 mm

Kufr: 410 l

Motory benzin: 1.2 DIG-T (85 kW), 1.6 DIG-T (120 kW)

Motory diesel: 1.5 dCi (81 kW), 1.6 dCi (96 kW)

Že se Qashqai svezl na úspěšné módní vlně, ukazují i ceny ojetin. Vždy byly poměrně vysoké a teď jsou ještě vyšší. Testovaný vůz z Autocentra AAA Auto za tři roky leasingu překonal 100 000 kilometrů, známky používání nesl jen na čalounění a příštího majitele vyjde na 340 000 Kč. Pohání ho přitom právě motor 1.2 DIG-T, kterých má každý bazar dost, a tak musí cenu držet na uzdě.

Dieselů s českým původem a nájezdem do 100 000 kilometrů je v inzerci jako šafránu a ceny převyšují 400 000 korun. Spolehlivější základ 1.3 DIG-T dostal Qashqai teprve v roce 2019, takže vyjde ještě dráž. Do čtvrt milionu zájemce sežene předchozí generaci s jednoduchou benzinovou šestnáctistovkou ve stáří devíti let.