Hyundai chce uspíšit vývoj svých samořízených vozů, prodávat je začne už za tři roky

před 4 hodinami

Už v roce 2021 by měly na silnice vyjet autonomně řízené vozy Hyundai. | Foto: Reuters

Korejská automobilka Hyundai chce zahájit prodej samořízených aut do roku 2012. Proto uzavřela spolupráci s technologickou společností, která jí má ve vývoji autonomního řízení pomoci.

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor hodlá do roku 2021 ve spolupráci s americkou technologickou společností Aurora Innovation zahájit prodej svých prvních samořízených vozů. Oznámila to dnes firma. Tyto vozy by podle Hyundai měly ve většině podmínek zvládat řízení bez lidské účasti.

Podle agentury AP tak budou vozy odpovídat tomu, co automobilový průmysl označuje za čtvrtou úroveň autonomního řízení, která je pouhý jeden stupeň pod plně autonomním řízením.

Firmy Hyundai a Aurora zatím neupřesnily, jakým způsobem budou jejich první samořízené vozy využívány. Analytici nicméně předpokládají, že budou určeny spíše pro komerční účely, například pro taxislužbu, než pro individuální zákazníky, píše AP.

Hyundai se pomocí strategických partnerství snaží udržet krok se změnami v automobilovém průmyslu, které jsou důsledkem rozvoje nových technologií. Automobilka poskytne podrobnosti o společném projektu s firmou Aurora příští týden během veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas.

Hyundai je největší automobilkou v Jižní Koreji a spolu se sesterskou firmou Kia tvoří pátého největšího výrobce aut na světě. Společnost Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních vozů u Žiliny na Slovensku.

Společnost Aurora dnes uvedla, že se dohodla na spolupráci v oblasti vývoje samořízených vozů rovněž s německou automobilkou Volkswagen. V rámci této spolupráce budou do elektromobilů VW začleňovány senzory a další hardwarové i softwarové produkty firmy Aurora, napsala agentura Reuters.