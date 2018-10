Hyundai by u nás mohl jako první vyrábět elektromobily. Teď má první český hybrid

Hyundai Kona Electric by se mohl stát prvním v Česku velkosériově vyráběným elektromobilem. | Foto: Hyundai

Škoda nebude první automobilkou, která v Česku vyrábí hybridní auto. Toto prvenství jí totiž sebral korejský Hyundai. Z linky ve slezských Nošovicích sjíždí mild-hybridní SUV Tucson. A podle informací aktualne.cz se jedná o tom, že by výrobní program českého závodu mohl doplnit i čistě elektrický crossover Kona Electric.

Podobně jako sesterská Kia Sportage, dostal Hyundai Tucson s ohledem na nové emisní předpisy pod kapotu novou techniku. Vrcholný dvoulitrový diesel teď můžete pořídit i ve speciálním mildhybridním provedení.

Systém, na jehož vývoji Hyundai spolupracoval s francouzskou společností Valeo, není tak sofistikovaný jako u hybridních Toyot. Elektrifikovaný Tucson třeba není schopen provozu čistě na elektřinu.

Pro možnost parkování v modrých zónách za stovku ročně se pak kromě absence čistě elektrického režimu nekvalifikuje ani výkonem spalovacího motoru. Naftový dvoulitr má 136 kW, vyhláška výhodu levného parkování přiznává jen autům, u nichž má spalovací agregát výkon do 135 kW.

Jak hybrid v Tucsonu funguje? Naftový motor je doplněn o elektrický startér, který dokáže spalovací motor při akceleraci podpořit výkonem 12 kilowattů. Energii k tomu čerpá z malé 0,44kWh baterie, která je umístěna v zavazadlovém prostoru. Nutností je také nasazení 48V palubní sítě.

Podobné jednoduché hybridy budou v dohledné době stále běžnější. Mercedes je již nabízí například ve sportovní verzi třídy C s označením 53 AMG. Jejich výhodou je nižší výrobní cena a to, že se auta ovládají vlastně stejně jako v případě jejich konvenčních spalovacích variant.

V případě Tucsonu se pak dokonce dá pomocný elektromotor kombinovat i s manuální převodovkou. Baterie se dobíjí při brzdění. Jediným ústupkem je o 30 000 Kč vyšší cena a také kufr, který je o 43 litrů menší než v případě klasického dieselu.

S ohledem na to, že normovaná spotřeba je naopak přibližně jen o půl litru lepší než u nehybridního nafťáku, který v nabídce zůstává, neočekávají představitelé Hyundaie, že by se v současné době stal z hybridního Tucsonu prodejní hit.

To však nicméně nemění nic na tom, že v mild-hybridní technologii vidí budoucnost. Kromě dvoulitrového dieselu by měla být příští rok stejným systémem vybavena i slabší naftová jednašestka. "Něco podobného se pak připravuje i pro benzinový přeplňovaný motor 1.6 T-GDI," potvrdil aktualne.cz produktový manažer Hyundaie Marek Trešl.

Dá se očekávat, že klasické verze bez mild-hybridního systému také postupně z nabídky Hyundaie Tucson zmizí. Kia například v Česku již sesterské SUV Sportage s dvoulitrovým dieselem bez pomocného elektromotoru nenabízí.

Chystá Hyundai i český elektromobil?

Podle informací aktualne.cz by ale hybridy v Nošovicích mohl doplnit také čistý elektromobil. Hyundai přemýšlí nad tím, že by do České republiky přenesl z Koreje výrobu elektrického crossoveru Kona Electric.

Ten je dostupný ve dvou verzích, které se liší výkonem motoru a kapacitou baterie. Dražší a silnější varianta nabízí dojezd až 482 km. Cena přitom začíná na necelých 900 000 korunách.

Hyundai by se tak mohl stát i první automobilkou, která bude v Česku velkosériově vyrábět elektromobil. První elektrickou Škodovkou totiž bude na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku městský model Citigo. Ten však v současné době sjíždí z linky v Bratislavě.

Čistě elektrické a v Mladé Boleslavi vyráběné SUV chystá Škoda až na rok 2020. Mělo by nabídnout dojezd 500 až 600 kilometrů. Napřesrok má domácí automobilka začít vyrábět plug-in hybridní Superb s možností dobíjení ze zásuvky.