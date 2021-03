Nová zbraň Hyundai proti malým SUV. Bayon má atraktivní cenu, vyšlápne si na Kamiq?

Hyundai uvádí na český trh další SUV. Model Bayon je technicky příbuzný klasickému pětidveřovému hatchbacku i20, oproti němuž je v základní verzi dražší o 70 tisíc korun. Ceny tak začínají na 349 990 korunách, což je v segmentu malých SUV atraktivní suma. Na to, co všechno za ni Bayon nabízí a jak si stojí proti konkurenci, se podívejte do následující galerie.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Foto: Hyundai Foto: Hyundai Hyundai Bayon Kona, Tucson, Santa Fe. To jsou tři SUV, která Hyundai aktuálně nabízí na českém trhu. Brzy se k nim přidá čtvrté se jménem Bayon, které je technicky příbuzné s malým hatchbackem i20. Znamená to v zásadě dvě věci. Korejská automobilka po modelu Kona uvádí další malé SUV, zároveň však Bayon, na rozdíl právě od Kony, nenabízí pohon všech kol. Novinka má délku 4180 mm - to je o 140 mm více než u i20, ale zároveň o 25 mm méně než u Kony. Rozvor náprav měří 2580 mm. Tady už je to stejná hodnota jako u malého hatchbacku, ale stále o 20 mm méně než u druhého malého SUV. Bayon je také stejně široký a vyšší než i20 a zároveň nižší a o kousíček užší než Kona. Kufr nového SUV pojme 411 až 1205 litrů, přičemž tady překonává i20 a trochu překvapivě i Konu. Hyundai se pak chlubí mimo jiné i světlou výškou, která je v základu sice 165 mm (Kona má o pět milimetrů méně), s volitelnými 17palcovými koly je ale na úrovni 183 mm - to je nejlepší hodnota v segmentu. A mimochodem vnější vzhled. Ten je velmi výrazný - přední část kopíruje několikrát zmiňované zavedené malé SUV korejské automobilky, zadní partie se svislými světlomety propojenými světelnou lištou jsou však novinkou. Kdo někdy seděl v Hyundai i20, bude mu kabina modelu Bayon připadat povědomá. Uspořádání ovladačů je na první pohled stejné, také soustava 10,25palcových budíků a 10,25palcové obrazovky multimediálního systému u nejvýše vybaveného provedení se shoduje. Nechybí řada odkládacích prostor, nad bezpečností bdí plejáda asistenčních systémů. Pod kapotou se neodehrává žádná revoluce. Základem je na českém trhu atmosférický čtyřválec 1.2 MPI s 62 kW, který je spojený výhradně s manuální pětistupňovou převodovkou. Následuje přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 74 kW, u nějž lze manuální šestikvalt zaměnit za sedmistupňové dvouspojkové ústrojí. Příplatek činí 40 tisíc korun. Nejvýše posazený je litrový tříválec v 48V mildhybridním provedení o výkonu 88 kW. Ten má buď inteligentní manuální převodovku se šesti stupni (umožňuje takzvané plachtění, a tedy šetření paliva), anebo opět dvouspojkový automat. Bayon tak věrně kopíruje i20. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat