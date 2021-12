Hrozivá nehoda Tesly v Paříži. Taxislužba dočasně zastavila provoz svých Modelů 3

Přední pařížská taxislužba G7 pozastavila používání všech vozů Model 3 americké automobilky Tesla. O víkendu mělo jedno z těchto aut vážnou nehodu, informovala firma. List Le Parisien píše o patnácti zraněných. Další zdroje uvádějí jednoho mrtvého a dvacet zraněných. Tesla, která má přístup k některým technickým údajům ve vozech, uvedla, že u jejího auta nedošlo k "žádné technické závadě".

Sedmatřicet vozů Model 3 zůstane podle Yanna Ricordela z vedení pařížské taxislužby mimo provoz do té doby, než policie uzavře vyšetřování. Když k nehodě došlo, byl podle něj řidič byl mimo službu a vezl v sobotu večer svou rodinu do restaurace.

Podle webu Autoevolution při nehodě došlo k nezvladatelné akceleraci Tesly, kterou řidič nedokázal zastavit. Web se ale zároveň odkazuje na IT odborníka Jasona Hughese, který tvrdí, že "zaseknutý" plynový pedál lze v Teslách vždy překonat sešlápnutím brzdy.

V podezření je v takových případech prý tempomat, který má z minulosti uloženou příliš vysokou rychlost. Pokud ho šofér omylem zapne, auto začne prudce zrychlovat. V Číně podle Autoevolution dokonce úřady donutily Teslu, aby aktivaci tempomatu vždy doprovázel zvuk.

Francouzský ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari řekl ve středu v rádiu RMC, že neexistují žádné indicie, které by naznačovaly, že se jednalo o technickou závadu. Potvrdil mu to prý evropský šéf Tesly.

Americká automobilka běžně sbírá data ze sensorů v autě a v minulosti je již použila proto, aby se očistila od obvinění, že za nehodu mohl například její pokročilý asistenční systém Autopilot.

Podle agentury AFP vůz taxislužby srazil dva chodce. Naboural do kontejneru na sklo, který náraz vymrštil do vzduchu. Po dopadu na zem se kontejner roztříštil. Taxík též narazil do semaforu, který kolize rovněž vymrštila do vzduchu. Podle policejního zdroje pak vozidlo narazilo do dodávky stojící uprostřed křižovatky.

List Le Parisien ale podává jinou posloupnost kolize. Taxík podle něj nejprve narazil do jiného auta, pak do semaforu a cyklisty a nakonec do kontejneru. Střepy lehce poranily několik kolemjdoucích.

Podle Reuters pak auto nejprve zastavilo na červenou na světlech, pak ale začalo bezdůvodně zrychlovat. Srazilo a zabilo cyklistu. Řidič se následně snažil auto zastavit tím, že najížděl do nejrůznějších překážek. Není jasné, jestli mělo auto zapnutý Autopilot, ví se, že řidič neměl v krvi žádný alkohol. Bylo proti němu nicméně již zahájeno vyšetřování s ohledem na možné neúmyslné zabití.

"Dnes máme na toto téma dva rozdílné pohledy. Po dobu probíhajícího vyšetřování zachováme pozastavení provozu vozu Tesla Model 3 jako bezpečnostní opatření pro naše řidiče, zákazníky a ostatní účastníky silničního provozu," řekl šéf taxislužby Ricordel. Společnost provozuje také padesát luxusnějších vozů Model S, jejichž provoz ale nepozastaví.