Hrdinové i průšviháři německých STK. Nejspolehlivějším hatchbackem je nošovická i30

Statistiky v kostce

Pro letošní rok má TÜV jednu dobrou zprávu: lehce se snížil počet aut, která technickou kontrolou neprošla. Zatímco vloni muselo opakovanou prohlídku podstoupit 21,45 procenta řidičů, letos jen 19,9. V absolutních číslech to znamená 1,75 místo 1,9 milionu vozidel. Takřka 70 procent vozů naopak prohlídkou prošlo s pomyslnou jedničkou s hvězdičkou, tedy bez jakýchkoli závad.

Pořadí aut dle spolehlivosti je pak sestavováno právě podle počtu vozidel, která technickou kontrolou neprošla, protože měla závažnou závadu. Modely se přitom dělí do kategorií podle stáří: do tří, pěti, sedmi, devíti a 11 let.

Mezi nejčastější nedostatky patří tradičně osvětlení (ať už potkávací nebo zadní obrysová světla), s rostoucím stářím aut pak roste i počet závad týkajících se úniku motorového oleje či problémů se zavěšením. I nová auta mohou mít příliš sjeté brzdy.