Hoří, má Teslo. Devět otázek a odpovědí o elektromobilech v plamenech

Případy hořících elektromobilů jsou vděčným tématem nejen poslední doby. Poté, co vzplanuly Tesly v čínských garážích, začala jedna po nárazu do stromu plápolat i v sousedním Rakousku. Je toto riziko vážné? A proč elektroauta, když v nich není benzin nebo nafta, vůbec hoří? Podívejte se do našeho přehledu.

Foto: Volkswagen 1. Jak baterie funguje? Baterie je nejdůležitější součástkou elektroaut. Do velké míry se podílí na jejich vysoké ceně, omezuje jejich dojezd, a ještě navíc může začít hořet. Nejprve si tedy musíme vysvětlit, jak funguje. Používané li-ion baterie se skládají (jako každý jiný akumulátor) ze dvou elektrod: záporně nabité anody a kladné katody. Mezi nimi je separátor s mikrootvory a také organický roztok s rozpuštěnými soli lithia. Lithné ionty přenášejí elektrický náboj od jedné elektrody k druhé, a tak zajišťují, že se baterie může vybíjet a dodávat elektrickou energii a opačně nabíjet a energii v sobě ukládat. Velké baterie v elektroautech tvoří jednotlivé články. V případě BMW i3 má jeho 94Ah akumulátor 96 článků. Mobil má většinou jen jeden, v notebooku jich je několik. Články jsou v městském elektroBMW následně spojeny do osmi modulů po dvanácti článcích. Moduly chrání články před externími vlivy, jako je teplo, otřesy nebo vibrace. Dvanáct modulů pak tvoří celý akumulátor a jsou poskládány do takového tvaru, aby se do auta vešly. Angličané tomu říkají "battery pack". Článků v autě může být i o poznání víc. Například v Tesle Model 3 jich je 4416, v Modelu S téměř 8000.