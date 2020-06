Pět displejů, kamery místo zpětných zrcátek. První kilometry s elektrickou Hondou e

Honda e si dokázala vydobýt velkou pozornost ještě předtím, než vůbec dorazila na trh. Přestože to není první čistý elektromobil značky, jde o první auto do zásuvky, které bude prodávat v Evropě. A má slušnou šanci uspět, protože kam přijede, tam si svým výrazným vzhledem získává pozornost. Ujeli jsme za volantem japonského elektromobilu do města prvních pár kilometrů.

Honda e. Jednoduchý název a také sázka na recept, který zjevně funguje. Japonská elektromobilová novinka sice neohromuje parametry, ale zato oslovuje vzhledem. Je příjemně retro, ale tak akorát, aby to nepůsobilo příliš na sílu. Zároveň ale bohatě využívá moderní technologie. Honda e nemá ani v základní výbavě zpětná zrcátka, místo nich okolí snímají kamery. Nejde o novou sériovou technologii, už ji použil Lexus u sedanu ES i Audi na elektromobilu e-tron, ale ve třídě běžnějších a menších vozů jde zatím o raritu. Elektricky výsuvné kliky bočních dveří jsou rovněž prvkem běžnějším u luxusnějších aut. Po otevření bezrámových dveří se před vámi ukáže veskrze moderní prostor. Po celé délce palubní desky se táhne digitalizovaný pruh s obrazovkami. Je jich konkrétně pět, dvě po stranách jsou tedy náhradou za zpětná zrcátka, třetí je před řidičem přístrojový štít a uprostřed zůstalo místo na dva displeje. Místo zpětných zrcátek kamery, obraz se projektuje na displeje v kabině. | Foto: Eva Srpová Je to velmi praktické, na jednom lze sledovat mapu a druhý vyčlenit pro hudbu. Na oba má slušný dosah také spolujezdec. Design interiéru spíš připomíná obývací pokoj, což podporuje jak dřevěná deska, na které jsou zmíněné displeje, tak čalounění, které by se klidně mohlo vyjímat na sedací soupravě. A dokonce tu u nohy řidiče nechybí ani klasická zásuvka na 230 voltů a také HDMI zdířka, údajně například na PlayStation, abyste si na displejích zahráli Call of Duty… První jízda s elektrickou Hondou byla příliš krátká na podrobnější recenzi, a tak můžeme jen potvrdit, že ve městě má auto o hmotnosti 1,6 tuny s výkony 100 kW, resp. 113 kW u silnější varianty slušný odpich a díky nízkému těžišti, pohonu zadních kol a rozdělení hmotnosti 50:50 také příjemné jízdní vlastnosti. A především na sebe strhává pozornost okolí, kterému se líbí retro vzhled s kulatými světlomety. Že je Honda e elektromobil do města, to napovídají i její rozměry. Měří 3894 mm a i s kamerami místo zpětných zrcátek je široká 1772 mm. Baterie umístěné v podlaze však zajistí, že i čtyřčlenná posádka bude v autě cítit pohodlně a nebude prostorově strádat. Jen kufr není z největších (171 litrů), zato potěší, že se dá snadno vytočit i v těsných prostorech (poloměr otáčení je 4,3 m). Oficiální dojezd ovšem není z nejvyšších, právě proto, že Honda e má být hlavně stylovým autem do města. Ujede maximálně 220 km a nejvyšší rychlost je stanovena na 145 km/h. Z běžné zásuvky s 2,3 kW se Honda e dobíjí asi 18 hodin, naopak u 50kW rychlonabíječky by jí dobití baterie s využitelnou kapacitou 32 kWh na 80 % trvalo 30 minut. Palubní nabíječka ovšem není nejsilnější, má 6,6 kW, u wallboxu nebo stanice se střídavým proudem by naplnění její kapacity zabralo lehce přes čtyři hodiny. V Evropě jde o první elektromobil značky, v USA a Japonsku se už prodávala elektrická varianta modelu Clarity. Honda věří, že její novinka "e" osloví především ty, kteří chtějí prostorově menší elektromobil hlavně do města a s designem, který vyniká. Proto mezi nejbližší konkurenty patří například ikonický Mini Cooper SE, který jsme testovali tady. Foto: Eva Srpová Ceník je jednoduchý, vůz začíná na částce 899 900 Kč u slabší varianty se 100 kW, silnější 113kW stojí 976 900 Kč. Výbava je bohatá (bezpečnostní asistenty, bezklíčový vstup, LED světlomety, zmíněné displeje i kamery místo zpětných zrcátek), barev je však pomálu, jen pět. Mini Cooper SE je na tom cenově velmi podobně, papírově má dojezd dokonce nepatrně delší. Vizuální sympatie nejspíš rozhodnou. Honda Jazz & Jazz Crosstar Honda vedle elektromobilu "e" také představuje nový Jazz. Ten se začal prodávat v Česku od června. Nabízí se už jedině jako hybrid, a to s patnáctistovkou doplněnou o dva elektromotory a lithium-iontovou baterii. Výrobce vypichuje také použití nové převodovky CVT s pevnými převody, která má simulovat chování konvenčních převodovek s pevnými převodovými stupni. Celkový výkon dosahuje hodnoty 80 kW a Honda slibuje, že auto spaluje jen 3,6 l/100 km. Jazz totiž zvládá jet i jen v čistě elektrickém režimu. Jazz nepřišel o výjimečnou variabilitu kabiny, zadní lavice lze zvednout a vytvoří se extrémně velký prostor, kde lze převážet vysoké předměty. Právě v tomto ohledu Jazz ve své kategorii vyniká. Jazz se dá pořídit od částky bez stokoruny půl milionu a vedle konvenčního modelu Honda nabízí verzi Crosstar. Jde o zvýšenou oplastovanou variantu ve stylu crossoverů. Foto: Eva Srpová