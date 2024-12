V Japonsku se rodí automobilový gigant. Je to zoufalý krok, kontruje bývalý šéf

Japonské automobilky Honda a Nissan v pondělí oznámily se dohodly na zahájení rozhovorů o fúzi. Spojením podniků by vznikl třetí největší výrobce automobilů na světě za konkurenty Toyota a Volkswagen, napsala agentura Reuters.

Plány na spojení firem Honda a Nissan přicházejí v době, kdy tradiční automobilky čelí rostoucí konkurenci ze strany amerického výrobce elektromobilů Tesla a také čínských rivalů. Honda je druhou největší automobilkou v Japonsku, zatímco Nissanu patří třetí příčka. Tržní hodnota Hondy přesahuje 40 miliard dolarů (zhruba 965 miliard Kč) a tržní hodnota Nissanu se pohybuje kolem deseti miliard dolarů.

Automobilky předpokládají, že rozhovory dokončí zhruba v červnu. Plán fúze počítá s vytvořením nové holdingové společnosti, pod kterou by firmy Honda a Nissan spadaly. Součástí nové skupiny by se mohla stát rovněž automobilka Mitsubishi, která je strategickým partnerem Nissanu. Mitsubishi se hodlá do konce ledna rozhodnout, zda se do fúze zapojí.

Společnost Honda v loňském roce vyrobila kolem čtyř milionů vozů a Nissan zhruba 3,4 milionu vozů. Produkce firmy Mitsubishi mírně přesáhla milion vozů, napsala agentura AP.

Fúze by podle agentury Reuters znamenala největší změnu v globálním automobilovém průmyslu od roku 2021, kdy spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles s francouzským konkurentem PSA vznikla automobilová skupina Stellantis.

Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn se dnes k plánované fúzi vyjádřil velmi skepticky. Označil ji za "zoufalý krok" a předpověděl, že nebude úspěšná. Upozornil, že při fúzích je důležité, aby se aktivity slučovaných podniků vzájemně doplňovaly, což podle něj aktivity Hondy a Nissanu nesplňují. Ghosn byl v roce 2018 v Japonsku zatčen kvůli obvinění, že zneužíval firemní peníze a nepřiznával všechny příjmy. Po propuštění na kauci uprchl do Libanonu.

Automobilka Nissan minulý měsíc uvedla, že zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba šesti procentům její celkové pracovní síly. Zároveň výrazně zhoršila odhad celoročního zisku. Šéf automobilky Honda Tošihiro Mibe se dnes snažil ujistit akcionáře, že plánované spojení neznamená záchranu společnosti Nissan firmou Honda. Případná fúze je podle něj založena na předpokladu, že Nissan dokončí kroky ke zlepšení svého hospodaření.