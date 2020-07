Nejhodnotnější automobilové značky světa: Vede Toyota, jako jediná ale roste Tesla

Nejhodnotnější automobilovou značkou na světě zůstává i pro rok 2020 Toyota. Vyplývá to z žebříčku BrandZ, který se zaměřuje na sto nejcennějších značek světa a každoročně ho sestavují výzkumná společnost Kantar a reklamní agentura WPP. A to navzdory tomu, že hodnota japonského "brandu" meziročně klesla. Naopak výrazný vzestup nadále zažívá americká Tesla.

Automobilka Elona Muska svou hodnotu navyšuje pravidelně a projevuje se to i v žebříčku BrandZ. Zatímco loni byla automobilka na sedmé pozici, letos už je čtvrtá, předstihla Hondu, Ford a Nissan.

Hodnota značky je podle žebříčku 11,35 miliardy dolarů, o 22 procent vyšší než v loňském roce, kdy byla na úrovni 9,285 miliardy dolarů. Tvůrci žebříčku přitom hodnotu značky počítají mimo jiné na základě její tržní kapitalizace, tedy tržní hodnoty všech vydaných akcií, a globálního průzkumu zákaznického přístupu k daným značkám.

Ačkoliv ale hodnota americké automobilky, která se zaměřuje na výrobu elektromobilů a loni otevřela například továrnu v Číně, roste tak rychle, že se dokonce dostala mezi dvacítku značek s nejrychleji rostoucí hodnotou, pořád to nestačilo na umístění mezi stovkou těch vůbec nejhodnotnějších.

To ale nemusí trvat příliš dlouho. "Automobilky, které pokračují ve vyšších investicích do elektromobilů, budou v budoucnu růst," řekl magazínu Automotive News Guillaume Saint, který je vedoucím automobilové sekce výzkumné společnosti Kantar.

Právě elektromobilita, i přes to, že její rozvoj letos částečně zpomalily problémy spojené se šířením onemocnění covid-19, je přitom podle společnosti Kantar klíčem k tomu, aby hodnota značky rostla nebo přinejmenším nepadala tak rychle. "Společnosti, které nejrychleji ztrácejí hodnotu, jsou ty, které nejvíce otálejí s představením vize budoucí mobility," všímá si Saint. Elektromobily mají zároveň podle Kantaru pomoci zvýšit poptávku zákazníků v automobilovém sektoru.

A Tesle pomohla k nárůstu hodnoty i jiná věc. "Všechny naše analýzy ukazují, že Tesla není vnímána jako automobilka, ale jako technologická firma, která náhodou vyrábí auta," říká pro Automotive News ředitel globální strategie BrandZ Graham Staplehurs.

Ten zároveň věří, že strategie Tesly, kterou vnímá jako prodej zážitku, ne pouze produktu jako takového, je i cestou pro další automobilky k navýšení své hodnoty. Připomeňme, že Tesla prodává svá auta výhradně přes internet, ačkoliv má také vlastní showroomy. Jeden se loni otevřel i v Praze.

Elon Musk zároveň vedle Tesly vlastní i další společnosti, například SpaceX, která na konci května jako první soukromá firma vyslala let do vesmíru (více zde). Už před dvěma roky přitom Musk poslal do vesmíru také své první auto, Teslu Roadster, s figurínou kosmonauta pojmenovaného Starman za volantem (více zde).

Přesun směrem k elektromobilitě nebo alespoň elektrifikaci ale potvrzují i mainstreamové značky, které se historicky zaměřovaly na spalovací motory. Volkswagen tak má například specifickou řadu ID, Mercedes-Benz řadu EQ, Audi modely e-tron a stranou nezůstávají například ani francouzský koncern PSA nebo Renault s v Evropě populárním modelem Zoe. První elektromobil a plug-in hybrid má od loňska i Škoda, která letos už představila také Octavii jako hybrid do zásuvky a chystá se i na premiéru plně elektrického SUV Enyaq iV.

Hodnota značky ale může vycházet i z jiných, tradičnějších vlastností než jen vizionářství a inovátorství. Toyota tak například uspěla s pověstnou spolehlivostí, ačkoliv také Japonci patří celosvětově k průkopníkům - tentokrát v oblasti hybridního a také vodíkového pohonu. Právě nízké emise patřily podle průzkumu mezi další časté asociace zákazníků se značkou Toyota.

Ta zároveň obhájila pozici nejhodnotnější automobilky světa se sumou 28,388 miliardy dolarů, což je ale o tři procenta méně než loni. Zároveň je Toyota nejvýše postavenou automobilkou v celkovém žebříčku nejhodnotnějších značek - patří jí 48. pozice. Ještě v roce 2007 přitom šlo o desátou nejhodnotnější značku na světě s hodnotou přes 33 miliard dolarů (to ale také ukazuje, jak se globální trh za poslední roky vyvinul).

Mezi sto nejhodnotnějších značek světa se vedle Toyoty dostaly ještě dvě další automobilky. Mercedes-Benz s hodnotou 21,349 miliardy dolarů je na 56. pozici, BMW s hodnotou 20,517 miliardy dolarů skončilo šedesáté první. Mimochodem všechny značky v nejlepší desítce automobilek, až na Teslu, meziročně ztratily určitou část své hodnoty.

Celkově hodnota deseti nejvýše postavených automobilek meziročně klesla o sedm procent na celkových 130 miliard dolarů. Automobilový sektor jako takový přitom klesá už od roku 2008. Pro srovnání, nejhodnotnější značkou je podle žebříčku BrandZ Amazon s hodnotou téměř 416 miliard dolarů. Druhý Apple má hodnotu přes 352 miliard dolarů a třetí Microsoft má hodnotu přes 326,5 miliardy dolarů.

V komentované galerii si prohlédněte deset nejhodnotnějších automobilek světa pro rok 2020 podle žebříčku BrandZ.