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Historie automobilů

Víte o nejlepším mercedesu opravdu vše? Vyzkoušejte své znalosti v zábavném kvízu!

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Ještě před dvaceti lety stával na každém rohu, potkat jej na silnici dnes už ale vyžaduje pořádný kus štěstí. Mercedes řady W123 spolehlivě zlikvidovala rez, šťastnější kousky pak našly svůj druhý domov v Africe. V Česku se letošnímu 50letému jubilantovi přezdívalo „piáno“ podle tvaru zadního čela. Mnoho věcí je na něm fascinujících, některé jsou naopak spíše překvapivé. Pojďme si je připomenout.

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Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.

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Půllitr vína pro děti denně? Ve Francii si připomínají výročí rodičovské vzpoury

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