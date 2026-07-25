Víte o nejlepším mercedesu opravdu vše? Vyzkoušejte své znalosti v zábavném kvízu!

Ještě před dvaceti lety stával na každém rohu, potkat jej na silnici dnes už ale vyžaduje pořádný kus štěstí. Mercedes řady W123 spolehlivě zlikvidovala rez, šťastnější kousky pak našly svůj druhý domov v Africe. V Česku se letošnímu 50letému jubilantovi přezdívalo „piáno“ podle tvaru zadního čela. Mnoho věcí je na něm fascinujících, některé jsou naopak spíše překvapivé. Pojďme si je připomenout.
Babiš je proti, Pavel pro. Volební právo pro mladé lidi opět dělí vládu a Hrad
Je to návrh, který by v Česku znamenal přelom. Poprvé v historii by mladí lidé od 16 let mohli ve volbách rozhodovat o tom, kdo povede obec či město, ve kterém žijí. Hodně politiků by návrh podpořilo, ale naráží u premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho koalice. Návrh má ale i vlivného zastánce: prezidenta Petra Pavla.
Půllitr vína pro děti denně? Ve Francii si připomínají výročí rodičovské vzpoury
Půllitr vína, piva nebo cideru denně jako součást školního oběda. Pro francouzské školáky šlo do roku 1956 o realitu, kterou schvalovali lékaři i rodiče. Alkohol platil za zdravou výživu a obranu před tuberkulózou. Utnutí této tradice premiérem Mendèsem Francem vyvolalo celonárodní vzpouru. Definitivní zákaz alkoholu na všech školách nakonec prosadil až prezident François Mitterrand v září 1981.
Ukrajinská vojačka léčí kolegy nečekaným způsobem. Popsala největší problém na frontě
Zpívá vojákům, pracuje s nimi jako psycholožka a sama říká, že hudba může na frontě zachránit víc, než se zdá. Ukrajinská vojačka Krystyna Panasjuk v rozhovoru pro Aktuállně.cz otevřeně popisuje vyčerpání, stres i nedostatek lidí, kteří by mohli vojáky na bojišti střídat a nechat je na chvíli odpočinout.
Česko má senzační mistryni světa. Mozek mi moc nefunguje, chrlila ze sebe užasle
Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monicou Doriaovou z Andorry a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
ŽIVĚ „Bylo by to pro ně velmi špatné.“ Trump varoval Rusko a Čínu před zapojením do války s Íránem
Americký prezident Donald Trump v pátek upozornil Rusko a Čínu, aby se nezapojovaly do války USA s Íránem s tím, že by to pro obě mocnosti nedopadlo dobře. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že Peking ani Moskva se nyní konfliktu s Teheránem neúčastní. Šéf Bílého domu to uvedl v příspěvku na své sociální síti Truth Social.