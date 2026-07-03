Veterány z aukce zmizely za miliony. Hitem byl prototypový motor ČZ, důvod je jasný

Sbírka veteránů z projektu Poklady ze stodoly našla během první čistě online aukce nové majitele. Všechno z nabízených položek se prodalo, samozřejmě i díky tomu, že se dražilo od koruny. Celková částka překročila dva miliony korun.
První čistě online aukce projektu Poklady ze stodoly, která minulý týden nabídla k prodeji sbírku veteránů a sběratelských artefaktů, skončila úspěšně. Celková hodnota dosažených cen u celkem 36 položek dosáhla přesně 2 158 384 korun. Do aukce se zapojilo přibližně 400 přihlášených dražitelů.
Organizátor Pavel Kočí hodnotí premiérový online projekt pozitivně. „Že se vydraží všechno, s tím jsem samozřejmě počítal vzhledem k lákavé vyvolávací ceně, kdy se všechno dražilo od symbolické koruny,“ dodává. Podle něj ale v aukci některé položky nečekaně překvapily a také se ukázal potenciál nového online formátu.
Mezi nejvýraznější položky patřil prototypový motor na ČZ 175/861 OHC, který se vydražil za 134 179 korun, jízdní kolo ČZ za 11 845 korun nebo motocykl BSA 500 SV, jenž dosáhl částky 188 600 korun.
Naopak některé položky se podle organizátora prodaly relativně výhodně pro kupující, například ČZ 125 T za 55 552 korun nebo ČZ 150 C za 69 575 korun. Kočí dodává, že ve většině případů šlo o stroje po starších renovacích a dlouho odstavené.
K jedné z nejzajímavějších položek, prototypovému motoru ČZ, se vyjádřil i odborník na československé motocykly značky Daniel Galia, který má v Příboru jedinečnou sbírku moto veteránů a na ČZ se specializuje.
„Prototypové motory jsou na trhu velmi obtížně dostupné, což se odráží v cenách. Roli hraje nejen sběratelská hodnota, ale i možnost jejich dalšího využití při stavbě kompletní motorky, když má sběratel všechny zbylé díly,“ uvedl Galia.
Zároveň přiznal, že u některých položek sám přihazoval. „Z nabídky mě zaujaly některé motocykly ČZ nižších kubatur, ale měl jsem nižší finanční strop. Na aukci jsem narazil díky jízdnímu kolu, které se také v inzerci moc nevidí, ale já už ve sbírce mám jedno dámské,“ říká.
Že byl především o prototypové motory velký boj, potvrzuje i Kočí. „Po aukci mi někteří lidé volali, zda nemohu kontaktovat výherce, že by byli ochotni za ně zaplatit i víc, ale to bylo samozřejmě bez šance,“ dodává.
V plánu je další online aukce
Kočí organizuje dvakrát ročně auto-moto burzu a aukci veteránů Retro Garáž v Lysé nad Labem, v projektu Poklady ze stodoly tak vidí příležitost pro majitele sbírek, kteří se o celý proces prodeje nemusí starat.
Další kolo aukčního projektu Poklady ze stodoly je plánováno na zimu. „Chtěli bychom nabídku rozšířit a nabídnout vyšší počet dražených položek, který by se mohl pohybovat v řádu nižších stovek kusů. Teď čekáme, jaké sbírky nám další majitelé nabídnou,“ uzavírá Kočí.
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