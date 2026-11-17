Tatra 613, Škoda 105 nebo Fiat 125p. Socialistická auta tak notoricky známá, že si jejich podobu prakticky okamžitě vybaví skoro každý. Proto jsme se tentokrát zaměřili na osm socialistických aut, která možná vůbec neznáte. Některá se opravdu vyráběla, jiná se ukázala jako slepé vývojové cesty.
Zastava 126 PGL
Čím byl Volkswagen Brouk pro Německo nebo Citroën 2CV pro Francii, tím byla Zastava 600 a později 750 pro Jugoslávii, respektive obecně země na Balkáně. Licenční Fiat pomohl posadit tamní obyvatelstvo do osobních aut a také vybudovat továrnu, která patřila k nejmodernějším v celém východním bloku. Že její vedení bylo nepružné, neefektivní, a tím tak modernitu do značné míry pohřbilo, nechme teď stranou.
Stejně jako 750 zná v podstatě každý i Stojadin, tedy Zastavu 101, která se s určitým úspěchem nabízela i v Československu. Naproti tomu Zastava 126 PGL, případně 126p GL, mimo země bývalé Jugoslávie známá příliš není. Přitom na první pohled si ji nemůžete splést, to je polský Maluch.
V Kragujevaci auto vyráběli v licenci z dovážených sad přímo z Bílsko-Bělé, takže v podstatě žádné výraznější změny dvoudveřový hatchback neprodělal. Nejprve tak měl vzadu dvouválec s 594 cm³, později také 652 cm³. Balkánci autu přezdívali Peglica, v překladu železo, a podobně jako v Polsku se i v Jugoslávii stalo populárním. I licenční výroba v Kragujevaci tak nakonec přispěla k produkci více než 4,6 milionu Fiatů 126, včetně italské specifikace.
Zastava 126 PGL
Čím byl Volkswagen Brouk pro Německo nebo Citroën 2CV pro Francii, tím byla Zastava 600 a později 750 pro Jugoslávii, respektive obecně země na Balkáně. Licenční Fiat pomohl posadit tamní obyvatelstvo do osobních aut a také vybudovat továrnu, která patřila k nejmodernějším v celém východním bloku. Že její vedení bylo nepružné, neefektivní, a tím tak modernitu do značné míry pohřbilo, nechme teď stranou.
Stejně jako 750 zná v podstatě každý i Stojadin, tedy Zastavu 101, která se s určitým úspěchem nabízela i v Československu. Naproti tomu Zastava 126 PGL, případně 126p GL, mimo země bývalé Jugoslávie známá příliš není. Přitom na první pohled si ji nemůžete splést, to je polský Maluch.
V Kragujevaci auto vyráběli v licenci z dovážených sad přímo z Bílsko-Bělé, takže v podstatě žádné výraznější změny dvoudveřový hatchback neprodělal. Nejprve tak měl vzadu dvouválec s 594 cm³, později také 652 cm³. Balkánci autu přezdívali Peglica, v překladu železo, a podobně jako v Polsku se i v Jugoslávii stalo populárním. I licenční výroba v Kragujevaci tak nakonec přispěla k produkci více než 4,6 milionu Fiatů 126, včetně italské specifikace.
Zastava 1100p a Mediteran
Průmyslová spolupráce mezi Polskem a Jugoslávií nicméně byla obousměrnou cestou, a tak se mezi lety 1975 a 1983 vyráběla pro změnu ve Varšavě v automobilce FSO licenční Zastava 101, která nesla označení 1100p. Podobně jako u jugoslávského Maluchu šlo v podstatě o produkci z dovážených sad. Mimo jiné to pomáhalo pokrývat poměrně slušnou poptávku po autě na polském trhu, které se ale prodávalo prakticky výhradně v podniku zahraničního obchodu za valuty.
Poláci pro Zastavu rovněž vyráběli lisovací stroje na karoserii kupé s označením Mediteran. To se v Kragujevaci začalo vyrábět v roce 1979, přičemž jméno bylo jakousi poctou osmým Středomořským hrám (Mediterranean games) konaným ve Splitu. V podstatě to byl klasický stojadin s jedním párem dveří protaženým o 11 centimetrů, sklopnými předními sedadly a k tomu čalouněním z originální třídveřového Fiatu 128. Rozpoznatelný je i podle kulatých předních světel, protože v době jeho výroby už klasický pětidveřový model dostal omlazená obdélníková světla.
Mediteran byla vzácnou a okrajovou verzí rodinného automobilu, která se v roce 1980 začala licenčně vyrábět i v Polsku u FSO. Po modernizaci v roce 1983 pak třídveřová karoserie ztratila označení Mediteran a používala označení standardních verzí.
Polská výroba stojadinu skončila s více než 58 tisíci vyrobenými auty.
Dacia Maxi Break
Rumunsko už v první polovině 80. let bojovalo s finanční a hospodářskou krizí, což se podepsalo i na autech. Jejich vývoj stagnoval a kdysi moderní typy vycházející z francouzských licencí pomalu zastarávaly, navíc bojovaly s nízkou kvalitou výroby. I v této době ale Rumuni vyrobili několik docela pozoruhodných kreací.
Jednou z nich je auto, kterému se podle dostupných informací říkalo Dacia Maxi Break. V podstatě je to kombík vycházející z Dacie 1310, jen prodloužený na 5,1 metru a především s osmimístným interiérem. Dozadu proti směru jízdy byla umístěná druhá trojmístná lavice. Údajně vzniklo deset až dvanáct kusů, některé byly používány i jako sanitky. Přestavby prováděl servis Dacie ve městě Pitešť, které leží nedaleko sídla značky a hlavního výrobního závodu.
ARO 304
Rumunské automobilky byly na přelomu 70. a 80. let zřejmě prodlouženým verzím docela nakloněné. Jiná tamní automobilka ARO, která na rozdíl od Dacie nakonec v roce 2006 zbankrotovala, totiž v roce 1977 vyrobila pro diktátora Nicolae Ceausescua a jeho doprovod několik prodloužených verzí svého off-roadu 24. Zdroje povětšinou mluví o pěti či šesti vyrobených kusech.
ARO 304 má mimo jiné tři řady sedadel nebo kožené čalounění, luxusní výbavu, která normálním autům zůstala zapovězená. Mimochodem přímo osobní auto rumunského diktátora změnilo majitele před sedmi lety, tehdy za cenu rovnající se asi milionu korun.
Polski Fiat 126p Kombi
Těžko byste hledali ikoničtější polské auto než Maluch, tedy Fiat 126p vyráběný v Tychách a Bílsko-Bělé téměř 30 let až do roku 2000. Za tak dlouhou etapu vznikla i spousta nakonec neprozkoumaných odboček. Mezi ně patří třeba verze s rozvorem prodlouženým o 10 cm, který dostal také prototyp kombi.
Nebyl to úplně polský výmysl, o praktičtější verzi uvažovali už v Itálii, čímž by Fiat 126 navázal na 500 Giardiniera. Nakonec ale dostalo přednost kombi založené na větším modelu 128.
Polský prototyp se datuje do let 1976 a 1977 a podobně jako už počátkem 60. let český Hajaja, tedy Škoda 1000 MB s karoserií kombi, měl motor vzadu umístěný naležato. To pomohlo využitelnosti zavazadlového prostoru, stejně jako prodloužený rozvor a o sedm centimetrů natažený zadní převis. Výsledný objem 500 litrů bylo možné sklopením zadních opěradel zdvojnásobit.
Dvouválec dostal řadu změn, zvětšený objem a také výkon zvýšený na 18,4 kW. Karoserie sice zůstala třídveřová, mnohem komfortněji se ale dovnitř posadila čtveřice cestujících, která mohla převážet ještě 80 kilo nákladu. Prodloužená střecha byla mimochodem z plastu.
Do výroby ale nakonec kombík nezamířil především kvůli nutnosti modifikací podvozku i celého pohonného ústrojí. Technikům už tehdy také muselo být jasné, že umístění motoru vzadu je u kombíků zkrátka slepá cesta.
Polski Fiat 126p NP 650
A nebyli by to automobiloví inženýři, kdyby si samozřejmě nelámali hlavu i nad uložením motoru v Maluchu, v tom klasickém s karoserií hatchback. Motor vzadu totiž dlouhou dobu mimo jiné znamenal absenci klasického kufru a výklopného zadního víka. Navíc prakticky znemožňoval výrobu jakýchkoliv odvozených variant.
Na jaře 1977 tak začaly práce na prototypu Fiatu 126p s motorem přesunutým dopředu a pohonem předních kol. To si samozřejmě vyžádalo zcela jinou přední část, která byla hranatější a dostala mimo jiné nasávací otvor. Podvozek mel vpředu zavěšení typu MacPherson a k tomu i kotoučové brzdy, vzadu pro změnu vznikl kufr s objemem kolem 200 litrů.
Dvouválec o objemu 652 cm³ se vzduchovým chlazením měl v útrobách prototypu se zkratkou NP 19,5 kW. Po prvním prototypu následovalo ještě několik dalších, u nichž se měnil design, zadní sedadla bylo možné sklápět a docházelo k experimentování také s převodovkou, zadní nápravou i motorem. Do sériové výroby ale Maluch s předním pohonem nikdy nezamířil.
Wartburg 355
Cesty, jak zmodernizovat svou nabídku, hledaly socialistické automobilky napříč všemi zeměmi. Poláci měli Warszawu 210, Češi Škodu 720 a ve východním Německu to mimo jiné byl Wartburg 355. Jeho vývoj začal nedlouho po představení typu 353 v roce 1966 a hotovo bylo v roce 1968. Kromě karoserie typu třídveřového hatchbacku či liftbacku, chcete-li, byl prototyp zajímavý i použitím čtyřtaktního motoru Renault. Připomeňme, že 353 měla sice odolné, ale dýchavičné tříválcové dvoutakty (byť i ten některé prototypy 355 dostaly).
V Eisenachu nakonec vyrobili několik prototypů, v předních světlech jinak atraktivně tvarovaného vozu s plastovou karoserií můžete vidět alespoň jistou příbuznost s 353. Politika ale auto nikdy nepustila do sériové výroby. Nicméně někteří především němečtí nadšenci kolem auta postavili několik konspiračních teorií.
Volkswagen totiž pár let po ukončení vývoje typu 355 představil v západním Německu první generaci Passatu, jehož třídveřová karoserie Wartburg až nápadně připomínala. Objevily se proto divoké a ničím nepodložené teorie o tom, že politické špičky NDR sice vývoj auta zatrhly, ale tajně prodaly plány Volkswagenu. Případně snad měl některý ze zaměstnanců předat VW plány ve chvíli, kdy emigroval na západ. Pořád se ale jedná o teorie, které mají vlastně jednu trochu ironickou a podloženou dohru. Volkswagen se s Wartburgem totiž skutečně spojil, na konci 80. let mu poskytl své motory pro čtyřválcový Wartburg 1.3, který ale nikdo nekupoval.
Trabant P610
Na konci roku 1970 se Škoda dohodla na politicky vyžádané vývojové spolupráci s automobilkami z NDR. Společnými silami měla vzniknout řada kompaktních aut pro Škodu, Wartburg i Trabant, která měla sdílením komponentů a vývoje nejen ušetřit, ale přispět i k bratrské spolupráci mezi státy. Nicméně už v roce 1973 z projektu vycouvaly východoněmecké automobilky a v roce následujícím to vzdala i Škoda. Z této doby mimochodem pochází třeba úhledný prototyp Škoda 760.
Nicméně ve Cvikově se Trabant myšlenky zmodernizovaného následovníka typu 601 úplně vzdát nehodlal a na základech zrušeného prototypu P760 začal budovat novou řadu P610, která byla menší než původní auto, a lépe by tak konkurovala tehdejším populárním západním malým autům. Podle dostupných informací vzniklo kolem dvacítky prototypů v různých podobách, modré auto na fotografii je už z poslední série z konce 70. let. Co je ale důležitější, Trabant P610 využíval motory Škoda.
Auto bylo téměř připravené, nicméně do výroby opět kvůli politickým rozhodnutím nezamířilo. Údajně na něj, podobně jako dříve na projekt P760, zkrátka nebyly finanční prostředky.
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