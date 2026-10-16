Tohle by v Česku asi neprošlo. Jedna země vymýšlí ta nejdivnější automobilová jména

Když se trefíte, jste v marketingovém oddělení za hrdinu. Když ne, můžete tím klidně pohřbít několikaletou práci desítek lidí. Vybrat správné jméno nového auta je alchymie. Nemělo by nikoho urážet, mělo by být zapamatovatelné a originální. Své o tom v poslední době ví Fiat a se zajímavou novinkou přijela i Dacia. Experti na skutečně divná jména však žijí hlavně v jediné zemi.
Pohled do ceníků Dacie Duster a Bigster nabídl před několika týdny poprvé nečekané jméno: Tribrid 150 4x4. Je to změna jen nepatrná, navíc neznamená žádnou novou verzi, jen se mildhybridní čtyřkolka doplněná o pohon na LPG dočkala nového označení.
„Vznikl spojením dvou existujících základů. Tri, protože má tři druhy paliva: elektřinu, benzin a LPG. Hybrid, protože kombinuje několik pohonů v jednom voze,“ vysvětlila manažerka strategie značky a tvorby názvů v Dacii Melanie Taupin.
Není to úplně uměle vytvořený název, jen se v automobilovém prostředí zkrátka nepoužívá. Přitom právě Renault, potažmo Dacia, jsou skoro experty na zajímavá a netradiční označení. Na jednu stranu jsou to známá jména jako Scenic, Megane, Espace nebo R5. U nich je jasné, jakou velikost a typ auta zhruba reprezentují z nějaké historické zkušenosti.
Pak jsou tu ale méně tradiční jména jako Kadjar či Avantime. To první dal dohromady počítač, ta další mají alespoň nějaké etymologické vysvětlení, protože třeba Avantime je spojením francouzského „avant“, v překladu před, a anglického „time“, v překladu čas. Hlavně v anglicky psaných médiích se pak často objevují narážky na jméno Dacie Duster, protože „duster“ je v překladu prachovka.
Do křížku s některými fanoušky se v posledních týdnech dostal Fiat, jehož nové malé SUV se jmenuje Grizzly. Italský výrobce tím navazuje na Grande Pandu, a tedy jakousi tradici medvědích názvů, což magazínu Autocar vysvětloval šéf značky Arnaud Belloni. Grizzly je ale zároveň na rozdíl od Pandy agresivním zvířetem.
„Ale může být také roztomilé. Támhle třeba sedí s lososem a medvíďaty,“ řekl Belloni. „Zkrátka nad tím tolik nepřemýšlejme. Sám neznám jména většiny čínských aut a podívejte se, jak dobře se prodávají,“ dodal šéf italské značky.
Se jmény čínských aut rozhodně není Belloni sám, kdo jejich absolutní nezapamatovatelnost zmiňuje. T03, V800, L6, 7X, G9 a další a další vlastně trochu náhodné shluky číslic a písmen. Třeba BYD se ale snaží a dává svým modelům jména jako Dolphin Surf, Seal 5 nebo Sealion. Některé jeho modely totiž patří do „oceánské“ série, proto i jména inspirovaná různými mořskými živočichy.
Zrovna BYD jako zkratka pro Build Your Dreams, v překladu postav si své sny, ale často sám o sobě vyvolává rozporuplné reakce.
Také Li Auto alespoň u některých svých aut vsadilo trochu na originalitu. Velké MPV známé v Číně jako Li Mega se na pařížském autosalonu prezentovalo pod označením Megahome, v překladu velký domov. To je podobně jako modely BYD alespoň zapamatovatelné a k rodinnému autu se to hodí.
Kdysi na zapamatovatelné názvy sázela i další čínská značka Ora třeba s kompaktním elektrickým hatchbackem Funky Cat, v překladu funky kočka. V roce 2024 ale sáhla ke změně za nic neříkající jméno Ora 03. Na druhou stranu ne vždycky jsou zapamatovatelná jména čínských aut výhrou.
Třeba Geely kdysi nabízelo auto s evropským označením Beauty Leopard, v překladu krásný levhart. Design vozu ale jménu neodpovídal. Dongfeng pro změnu nabízí řadu terénních aut Mengshi, což v překladu znamená statečný bojovník. Známá je i z Česka, kde se prodává jako značka M Hero.
Z dalších poměrně bizarních čínských názvů nejde nezmínit sérii auta GAC Trumpchi, která ale nemá údajně s americkým prezidentem nic společného. Znamenat by mělo něco jako šířit štěstěnu.
Ostatně čínský koncern GAC chtěl auta pod tímto názvem prodávat i v USA, v roce 2017 krátce po zvolení Donalda Trumpa prezidentem, dokonce vystavoval na detroitském autosalonu. Negativní reakce údajně i vedení značky překvapily, a tak (zřejmě i kvůli hrozícím právním sporům) sáhlo raději ke změně a mimo Čínu tak tato auta koupíte jako GAC Motor.
Od čínských aut ale zpátky k „agresivním medvědům“. Grizzly totiž není jediný, hned dvakrát se v automobilovém světě objevilo jméno kodiak. Kdysi ho měl nákladní Chevrolet pro Severní Ameriku, najdete ho i na velkém SUV Škoda, i když s „q“ na konci. Česká značka ale svůj model pojmenovala podle souostroví Kodiak u jižního pobřeží Aljašky, kde tento medvěd žije. Yamaha pak vyrábí i čtyřkolku se jménem Kodiak.
Kde jsou však na velmi netradiční jména skutečnými experty, je Japonsko. Tamní automobilová kultura by vydala dost možná na celou knihu opravdu netradičních označení. K těm nejznámějším patří třeba SUV Isuzu s nevinnou zkratkou MU Wizard. Ta ve skutečnosti znamená Mysterious Utility Wizard, tedy něco jako záhadně užitečný kouzelník.
Daihatsu zase prodávalo model pojmenovaný Naked, tedy nahý, Charade Social Pose, tedy sociální pózování, nebo mělo koncept D-Bag, což je v anglicky mluvících zemích nadávka.
Pak ale existovalo třeba MPV Toyota Estima (v Evropě známé jako Previa) ve verzi Charme Pleasure Wagon, tedy něco jako šarmantní vůz rozkoše. Mitsubishi zase mělo v 90. letech koncept MUM 500 Shall we join us, tedy něco jako přidáme se k nám, případně MAUS znamenající Mini Active Urban Sandal. Překlad? Aktivní městský minisandál.
Překvapivě populární byly kdysi v Japonsku různé potravinové názvy. Vzniklo tak Mitsubishi Minica Lettuce, kdy slovo „lettuce“ je anglický výraz pro salát. Jméno Suzuki Alto Afternoon Tea asi netřeba překládat, stejně jako Suzuki Cappuccino. Nissan S-Cargo zase zní jako francouzské slovo „escargot“, tedy šnek.
Nejsou to ale jen osobní japonská auta. Je libo nákladní model UD Big Thumb Harmonizer, což znamená něco jako harmonizér velkého palce, nebo Mazda Titan Dump, což lze přeložit jako kolosální exkrement, i když ve skutečnosti jde o nákladní sklápěčku.
Většina názvů výše je zkrátka ztracená v anglickém překladu, ale existují i jiné výrazy. Třeba Audi TT Coupé se ve Francii čte stejně jako spojení pro setnutí hlavy. Vzhledem k historii gilotiny poměrně příznačné. Sportovní Toyota MR2 se dokonce ve francouzsky mluvících zemích prodávala jako MR, protože když původní jméno Francouz přečte, zní jako výraz pro exkrement.
A těžko bychom mohli vynechat exkurzi do postsocialistického Ruska. Lidé z Moskviče ve snaze kdysi slavnou značku v 90. letech zachránit přišli s celou řadou modelů, které měly skutečně bizarní názvy. Vznikl tak Ivan Kalita, Knjaz Vladimir či Jurij Dolgorukij. Všechno to jsou postavy z ruské historie, nicméně na podivně tvarovaných, rádoby luxusních autech vypadala tato jména skutečně bizarně.
V galerii najdete i další zajímavá jména automobilů napříč historií.
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