Tajný projekt důchodce naštval Čezetu. Jen tomu neříkejte „dvojité prase“

Vypadají jako sladěná dvojice, přitom o tom, že šlo o nechtěné dítě, ví dnes málokdo. Sajdkár Druzeta připojitelný k ČZ 175/501 a 502 vznikl tajně a v Čezetě z něj původně nadšení nebyli. Přesto patří k nejzajímavějším kapitolám československé motocyklové historie. „Jen se tomu nikdy neříkalo dvojité prase, jak se teď začalo psát,“ říká špičkový odborník na stroje ze Strakonic.
Je to půvabná, ale poměrně málo známá historka. Postranní vozík Druzeta pro skútry Čezeta nevznikl ve Strakonicích z popudu vedení ani z iniciativy tamních konstruktérů. Vymyslel ho muž, který už odešel do důchodu, a svůj projekt nejdřív rozvíjel doma bez vědomí továrny.
„Když se první fotografie hotového výrobku v 60. letech objevily v časopise Svět motorů, ve Strakonicích z toho nebyli právě nadšení,“ vypráví Josef Janeček.
Příběh zná do detailu, ve strakonické ČZ pracoval od sedmdesátých let až do konce výroby a dnes patří mezi špičkové renovátory, zejména strakonických motorek.
Tím „aktivním důchodcem“ ale nebyl nikdo jiný než bývalý konstruktér Jaroslav František Koch. Ten, který postavil JFK 350 OHC a pod značkou Praga zkonstruoval BD 500 a během svého působení ve strakonické továrně ČZ navrhl známý skútr 175/501 a 502 zvaný dnes dost lidově „Prase“.
„Do projektu se pustil tak trochu na vlastní pěst. Spolupracoval s pražským družstvem Drupol, které sajdkár následně vyrábělo. I název, který mu Koch dal, měl svůj příběh. Vymyslel ho jako hříčku ze slov družka pro Čezetu. Později se pustil i do vozíku pro Jawu, který pojmenoval Drujawa, ten ale nakonec nevznikl,“ dodává Janeček.
Ve Strakonicích ale byli překvapeni, nikdo s nimi Druzetu nekonzultoval. ČZ se k projektu připojila až ve chvíli, kdy už byl vozík hotový. Jako výrobce skútru musela provést potřebné zkoušky a homologaci, teprve potom mohl být schválen. „Bylo to zpočátku takové nechtěné dítě,“ říká Janeček.
Krása za 4200 Kčs
Druzeta nebyla levnou záležitostí ani v době svého vzniku. Janeček vlastní originální prospekt z roku 1962, podle kterého se vozík nabízel za 4200 korun československých včetně montáže. Samotná Čezeta přitom stála přibližně osm tisíc korun. Za postranní vozík tak zákazník zaplatil zhruba polovinu ceny skútru.
Vysoká cena ale nebyla jediným důvodem, proč se Druzeta nikdy příliš nerozšířila. Její největší slabina se totiž projevila až při jízdě.
„Krásně to vypadá, ale jízdní vlastnosti nebyly zrovna špičkové,“ hodnotí soupravu Čezety s Druzetou Janeček. Skútr vážil přibližně 150 kilogramů, samotný vozík prý přidal dalších 75. Souprava tak měla zhruba 225 kilogramů ještě předtím, než na ni někdo nasedl.
„Pokud by se do ní usadili tři lidé s průměrnou hmotností kolem sedmdesáti kilogramů, dostala se celková hmotnost téměř k půl tuny. S tím mělo těch 9,5 koníka co dělat. I proto se Druzeta moc nerozšířila,“ říká Janeček.
Dobové technické údaje jeho hodnocení potvrzují. Převodový poměr se kvůli připojení vozíku upravoval, maximální rychlost soupravy klesla přibližně o desetinu a brzdná dráha ze čtyřiceti kilometrů v hodině činila 15,5 metru. Vyšší hmotnost a odlišné jízdní vlastnosti tak byly znát prakticky ve všech situacích.
Podívejte se, co se draží v aukci Retro Garáž 14. listopadu:
Přitom samotná konstrukce byla poměrně jednoduchá. Karoserie z ocelového plechu tvarem navazovala na skútr, kolo vozíku bylo stejné jako kolo Čezety a brzda se ovládala společně se zadní brzdou skútru.
Kdo se někdy projel na soupravě s postranním vozíkem, ví, že to je úplně jiné než jízda na samotném motocyklu. Zatáčení vyžaduje jiný přístup, člověk musí počítat s hmotností navíc a stroj se chová jinak, než by čekal.
Vzhled Druzety je ale tak přitažlivý, že jí člověk některé nedostatky skoro odpustí. Kulatý světlomet a sladěné tvary skútru s „družkou“ z nich dělají harmonickou dvojici – opravdu je to hezký pár. Jenže tentokrát se design s praktickým využitím úplně nepotkal.
Dvojité prase? Tak se tomu neříkalo
Jedna věc na dnešním označování soupravy Janečka přece jen trochu mrzí. To když se o Čezetě s Druzetou mluví jako o „dvojitém praseti“. Podle něj je to ale novodobý výmysl, který s dobovou terminologií nemá nic společného. „Je to nesmysl. To se nikdy nepoužívalo,“ říká.
Kolik Druzet vlastně vzniklo, dnes nikdo nedokáže přesně říct. ČZ jejich výrobu neevidovala, protože vozíky nevyráběla, Drupol už neexistuje a o žádném dochovaném výrobním seznamu Janeček neví.
Jisté je jen to, že jich nebylo mnoho a dochovaných kusů je ještě méně. Sám jich za svůj život viděl jen několik. Jeden stojí ve výjimečném muzeu strakonických motorek, Moto-Depo-Čezeta, další se objevují jen výjimečně. Na trhu se navíc objevují i kopie, které je třeba od původních sajdkár odlišovat.
Jeden kompletní exemplář se nyní objevuje v nabídce Retro Garáže v Lysé nad Labem. Čezeta 175/502 z roku 1962 s postranním vozíkem Druzeta prošla před patnácti lety renovací, motor je v původním stavu. Dražba proběhne tuto sobotu 14. listopadu v areálu výstaviště a vyvolávací cena začíná na 190 tisících korunách.
Pro sběratele je důležité, že stroj má platné přepsatelné doklady, původní šestihrannou registrační značku a především původní československý technický průkaz, v němž je originální postranní vozík zapsaný. A má i technickou, a tak jsme se na něm i krátce projeli.
Josef Janeček se do Lysé nad Labem také chystá. Ačkoli měl vždycky blíž k Čezetám, tentokrát ho nejvíc zajímá jiný stroj. Konkrétně Jawa 350/645 Sport, prototyp takzvané unifikované řady, který zatím zná jen z vyprávění.
„Tu si chci prohlédnout, takový stroj se opravdu nevidí,“ říká. Podle dostupného popisu jde o jediný vyrobený funkční prototyp sportovní verze s jednoválcovým motorem o objemu 340 cm3.
Motocykl vznikl v době, kdy Jawa experimentovala s karosovanými motocykly a hledala nové konstrukční cesty. Původní záměr počítal se skútrem na desetipalcových kolech ve čtyřech objemových třídách. Sportovní prototyp už ale patřil k rozšířené řadě na šestnáctipalcových kolech.
„Stroj byl postaven z nálezového stavu, který dokumentoval časopis Motor Journal. Renovace proběhla v roce 1999 a existuje k ní fotodokumentace,“ popisuje Pavel Kočí, organizátor aukcí Retro Garáž.
Janeček přitom sám rozlišuje, který z obou strojů může zaujmout koho. Druzeta podle něj nejspíš přitáhne pozornost široké veřejnosti, zatímco z technického a historického hlediska je zajímavější právě Jawa.