Sraz hranatosti. Kolona slavných východoněmeckých pracantů budila pozornost

Jízda čtvrtého ročníku Multicar srazu ukázala desítky historických i moderních vozů z Česka i Německa. Populární setkání fanoušků potvrdilo, že hranatost není vada, ale životní styl. Multicary se na Jihlavsku opět předvedly v krabicové kráse.
Desítky let sloužily v ulicích měst, na stavbách, v zemědělství i technických službách. Přestože šlo o účelové pracovní stroje z bývalé NDR, získaly si mezi lidmi mimořádnou oblibu. Znovu to potvrdil Multicar sraz na Jihlavsku, kde se potkala silná komunita fanoušků těchto malých nákladních vozů.
Třetí červnová sobota patřila Multikárám naplno. Součástí čtvrtého ročníku srazu byla i tradiční skupinová jízda. Té se zúčastnilo 71 vozů Multicar, které dorazily z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí, včetně Německa. Kolona předvedla průřez historií značky od pečlivě zrenovovaných veteránů až po novější pracovní stroje, které majitelé používají primárně na práci.
Start akce proběhl na policejním polygonu v Komárovicích, odkud se účastníci vydali na společnou jízdu směrem k zámku Příseka, kde sídlí Muzeum autíček. Právě tam pokračoval hlavní program setkání silné komunity.
Podle organizátorů je akce především o setkávání lidí, kteří mají k k značce Multicar vztah. „Ráda bych poděkovala všem, kteří za námi i přes sobotní úmorné vedro dorazili a velký dík patří majitelům multikár, kteří se svými stroji vážili cestu často z druhého konce republiky nebo i ze zahraničí,“ uvedla ředitelka Muzea autíček a organizátorka srazu Helena Vlčková.
Vítěz srazu si jako hlavní cenu odvezl možnost návštěvy výrobního závodu Multicar v Německu.
Samotná přitažlivost těchto vozů přitom stojí na dlouhé historii. Multicar vznikl jako univerzální malý nákladní automobil určený pro komunální služby, průmysl i stavebnictví. Jeho síla nikdy nespočívala ve výkonu nebo rychlosti, ale v jednoduchosti a odolnosti.
Díky možnosti měnit nástavby dokázal jeden stroj zastat práci celé flotily specializovaných vozidel od sklápěče přes zametací vůz až po nosič sněžného pluhu. Podrobný příběh značky Multicar si můžete přečíst tady.
Právě tato praktičnost z něj udělala fenomén, který přežil i zánik většiny značek východoněmeckého automobilového průmyslu po roce 1990. Zatímco jiné ikony NDR zmizely z výroby, Multicar se dokázal přizpůsobit a pokračovat dál v modernizované podobě.
Další ročník Multicar srazu se uskuteční příští rok opět v červnu v areálu Muzea autíček na zámku Příseka.
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