Přeskočit na obsah
Benative
31. 12. Silvestr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Historie automobilů

Obstáli byste v roli údržbáře parní lokomotivy? Ověřte své znalosti v zábavném kvízu!

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík

Lokomotivu poháněnou párou už dnes v pravidelném provozu nepotkáme, přesto se v Československu vyráběly ještě dvanáct let po konci druhé světové války. V depu se o jejich údržbu staralo hned několik profesí, alespoň základní znalost konstrukce však ovládaly všechny. Dokázali byste to i vy?

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Takhle se ve Washingtonu slavilo v roce 1940, takže ještě před vstupem USA do druhé světové.
Takhle se ve Washingtonu slavilo v roce 1940, takže ještě před vstupem USA do druhé světové.
Takhle se ve Washingtonu slavilo v roce 1940, takže ještě před vstupem USA do druhé světové.

Silvestr a Nový rok: Jak jsme slavili příchod nové etapy a proč zrovna tento den?

V momentě, kdy se ručičky hodin přiblíží k půlnoci, se svět na okamžik zastaví. Pak bouchne šampaňské, na obloze se objeví ohňostroje a my si popřejeme do nového roku to nejlepší. Ačkoliv stylů oslav je mnoho, možná překvapivě spousta z dnešních zvyků slavení Silvestra a Nového roku mají kořeny hluboko v antice, středověku i lidových tradicích.

Dinosauří vejce vyplněné kalcitovými krystaly je tak nejen raritou, ale i připomínkou toho, kolik příběhů ještě může být ukryto v horninách, které na první pohled působí zcela obyčejně. Ilustrační foto.
Dinosauří vejce vyplněné kalcitovými krystaly je tak nejen raritou, ale i připomínkou toho, kolik příběhů ještě může být ukryto v horninách, které na první pohled působí zcela obyčejně. Ilustrační foto.
Dinosauří vejce vyplněné kalcitovými krystaly je tak nejen raritou, ale i připomínkou toho, kolik příběhů ještě může být ukryto v horninách, které na první pohled působí zcela obyčejně. Ilustrační foto.

Mysleli, že je to obyčejná zkamenělina. Uvnitř dinosauřího vejce čekalo na vědce překvapení

Dinosauří vejce staré zhruba 70 milionů let obvykle skrývá zárodek, nebo alespoň stopy po něm. V jednom případě z Číny ale paleontology čekalo překvapení zcela jiného druhu: místo embrya našli uvnitř třpytivé krystaly kalcitu. Vznikl tak přírodní dinosauří mineralogický unikát, který vědcům nabízí nejen estetický zážitek, ale i zcela nové poznatky o dávném prostředí i samotných vejcích dinosaurů.

Premiér Petr Fiala ODS
Premiér Petr Fiala ODS
Premiér Petr Fiala ODS

Rok s Petrem Fialou: proč a jak prohrál volby a pustil k moci Babiše s Okamurou

Po celý rok 2025 jsem se snažit mapovat politiku premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, který věřil, že jako první povládne dvě volební období za sebou. Měl jsem možnost občas mu položit otázky, jezdil jsem se podívat na jeho předvolební setkávání s příznivci i kritiky. A ve vánočním čase jsem přemýšlel nad tím, proč pro něj tento rok končí neúspěchem, po kterém opět začíná vládnout Andrej Babiš.

Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík

Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy, říká Adam Mišík

„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama