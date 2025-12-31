Obstáli byste v roli údržbáře parní lokomotivy? Ověřte své znalosti v zábavném kvízu!

Lokomotivu poháněnou párou už dnes v pravidelném provozu nepotkáme, přesto se v Československu vyráběly ještě dvanáct let po konci druhé světové války. V depu se o jejich údržbu staralo hned několik profesí, alespoň základní znalost konstrukce však ovládaly všechny. Dokázali byste to i vy?
Silvestr a Nový rok: Jak jsme slavili příchod nové etapy a proč zrovna tento den?
V momentě, kdy se ručičky hodin přiblíží k půlnoci, se svět na okamžik zastaví. Pak bouchne šampaňské, na obloze se objeví ohňostroje a my si popřejeme do nového roku to nejlepší. Ačkoliv stylů oslav je mnoho, možná překvapivě spousta z dnešních zvyků slavení Silvestra a Nového roku mají kořeny hluboko v antice, středověku i lidových tradicích.
Mysleli, že je to obyčejná zkamenělina. Uvnitř dinosauřího vejce čekalo na vědce překvapení
Dinosauří vejce staré zhruba 70 milionů let obvykle skrývá zárodek, nebo alespoň stopy po něm. V jednom případě z Číny ale paleontology čekalo překvapení zcela jiného druhu: místo embrya našli uvnitř třpytivé krystaly kalcitu. Vznikl tak přírodní dinosauří mineralogický unikát, který vědcům nabízí nejen estetický zážitek, ale i zcela nové poznatky o dávném prostředí i samotných vejcích dinosaurů.
Rok s Petrem Fialou: proč a jak prohrál volby a pustil k moci Babiše s Okamurou
Po celý rok 2025 jsem se snažit mapovat politiku premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, který věřil, že jako první povládne dvě volební období za sebou. Měl jsem možnost občas mu položit otázky, jezdil jsem se podívat na jeho předvolební setkávání s příznivci i kritiky. A ve vánočním čase jsem přemýšlel nad tím, proč pro něj tento rok končí neúspěchem, po kterém opět začíná vládnout Andrej Babiš.
Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy, říká Adam Mišík
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Detailní mapa zákazu ohňostrojů. Kde se v Česku nesmí odpalovat pyrotechnika
V okolí nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic či zoo se nově nesmí odpalovat zábavní pyrotechnika. Datová redakce Aktuálně.cz přináší detailní mapu Česka se všemi nahlášenými zakázanými místy.