Největší sbírka plnotučných mercedesů je na prodej. Ceny startují překvapivě nízko

Sběratelé teď mají jedinečnou příležitost pořídit si veterána způsobem, jakým se v showroomech vybírají nové vozy. Aukce osmi desítek Mercedesů třídy S, která proběhne začátkem listopadu v rakouském městečku Feldkirchen an der Donau, je bez rezervy.
Za čtvrt století se Rakušanovi Hannesu Daexeckerovi podařilo shromáždit celkem 83 mercedesů, z nichž většinu tvoří luxusní sedany takzvané Sonderklasse, neboli třídy S. Na otázku, proč si vybral právě tento typ auta, když sběratelé obvykle dávají přednost sportovním modelům, má jednoduchou odpověď: „Měřím metr devadesát, do většiny sporťáků se prostě nevejdu.“
V předaukčním rozhovoru, dostupném na serveru Youtube, se Daexecker svěřil, že Mercedes třídy S formoval jeho dětství. „Můj otec měl generaci W 116, což bylo auto, které si v polovině 70. let nemohl dovolit každý. Už tehdy jsem věděl, že je to něco mimořádného, a ten pocit ve mně napořád zůstal.“
Kromě toho má Daexecker rád velké motory, které třída S vždy nabízela. Svoji sbírku však označuje za „dokončenou misi“. Zbavuje se jí z osobních důvodů, teď má prý dělat radost zase někomu jinému.
Při nákupu aut do sbírky se Daexecker snažil zachytit historii vlajkové lodi Mercedesu v celé její rozmanitosti. Zaměřoval se na raritní barevné kombinace, neobvyklé tovární specifikace a precizně doloženou historii. „Obvykle narazíte na černou nebo stříbrnou karoserii. Já se snažil, aby moje auta vypadala pestře,“ uvedl.
Jeho sbírku otevírají auta vyrobená v 60. letech, konec pak představují modely ze začátku devadesátek. „Je to období, kdy jsem vedl aktivní život,“ vysvětluje.
Postupem času se sbírka rozrostla do rozměrů, které vyžadovaly vybudování speciálních hal v průmyslovém parku ve Feldkirchenu. Nešlo však o pouhé skladiště, Daexecker tady vytvořil doslova muzejní prostředí. Součástí sbírky jsou celé tematické, kompletně zařízené dobové místnosti, historické reklamní cedule, literatura, a dokonce celý obchod s originálními náhradními díly, který se bude dražit jako celek.
Nejvíce je v aukci zastoupená generace Mercedesu W 126, a to v počtu 25 kusů. Pro Daexeckerovu sbírku je příznačné, že zde nenajdete dvě stejná auta. Pokaždé se liší motorem, délkou karoserie nebo verzí před a po faceliftu.
Mezi desítkami nabízených vozů vyčnívá jeden naprostý unikát: Jde o vůz z generace W 109, v katalogu pod číslem 19 zapsaný jako Mercedes-Benz 300 SE 6.3 „Wilfert“.
Znalci možní tuší, že Mercedes v této generaci kombinaci krátké karoserie SE s motorem 6.3 litru nikdy sériově nevyráběl – osmiválec byl vyhrazen pouze pro prodlouženou verzi SEL.
Tento konkrétní mercedes je totiž továrním prototypem, který sloužil jako služební auto vedoucího vývoje karoserií Karla Wilferta. Ten stál společně s legendárním Bélou Barényim u zrodu prvků pasivní bezpečnosti, což je na vozu ostatně znát. Na místě spolujezdce je na přístrojové desce podivný hrb - není to však airbag, ale plocha mající chránit cestující v případě nárazu. Stejný účel má ostatně i podivné obšití dveří v interiéru. Zvenku pak zaujmou zadní světla, která pocházejí z budoucí generace W 116. Auto bylo poprvé registrováno 8. srpna 1968 na automobilku Daimler-Benz v německém Stuttgartu-Untertürkheimu a jeho vyvolávací cena začíná na 20 000 eurech. Tento, stejně jako i další zajímavé vozy z nabídky, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mezi další lákadla aukce patří třeba hned první katalogové číslo, kterým je vyhledávaný Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 generace W 116, s hydropneumatickým odpružením a velkým osmiválcem M 100. V jeho případě vyvolávací cena začíná na 10 000 eurech.
V obou uvedených případech jde o dražší vozy, ale třeba takový „Mamut“ z roku 1992 s dvanáctiválcem pod kapotou má vyvolávačku pouhých 3000 eur. Všechna auta jdou do aukce bez rezervy — znamená to, že pokud bude přihazovat jen jeden zájemce, může jej získat i za vyvolávací cenu.
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