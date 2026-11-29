Mimořádná událost, která uzavírá jednu dlouhou a pohnutou kapitolu evropské výroby aut: švédský aukční portál Klaravik spustil online dražbu, v níž lze pořídit pět prototypů vozu Emily GT včetně technické dokumentace. Jde o poslední model vyvinutý v historickém sídle zaniklé automobilky Saab ve švédském Trollhättanu, o kterém veřejnost dlouho nevěděla.
Příběh vozu Emily GT je neoddělitelně spjat s dramatickým osudem tradiční švédské značky Saab. Ta se po odchodu koncernu General Motors a neúspěšné záchranné misi nizozemského výrobce Spyker ocitla koncem roku 2011 v bankrotu. Továrnu v Trollhättanu i klíčová aktiva zkrachovalé automobilky koupilo o rok později konsorcium NEVS s ambiciózním plánem – využít zkušenosti konstruktérů a zaměstnanců Saabu k výrobě moderního elektromobilu.
Následující dekáda však připomínala spíš jízdu na horské dráze. NEVS sice dokázal načas obnovit výrobu modelu 9-3, ale narazil na zásadní překážku v podobě ochranných známek. Tradiční logo s mýtickým gryfem od samého počátku zablokoval výrobce nákladních vozidel Scania, který na něj držel práva a nechtěl, aby symbol sdílel asijský investor. Samotné jméno Saab pak společnosti NEVS licencovala letecká a zbrojní skupina Saab AB – ale když se automobilka v roce 2014 dostala do finančních potíží a požádala o ochranu před věřiteli, Saab AB jí licenci odmítl prodloužit. Vozy tak nesly už jen neznámé označení NEVS, což prodejům aut rozhodně nesvědčilo.
Naděje na velký restart nečekaně svitla v roce 2019, kdy majoritní podíl ve firmě převzal čínský realitní gigant Evergrande. S novými penězi v zádech se tým zhruba 350 bývalých konstruktérů a inženýrů Saabu pustil v Trollhättanu do vývoje zcela nového elektromobilu s interním označením Emily GT.
Výsledkem byl čtyřdveřový sportovní sedan, který se designem hlásil k dědictví Saabu, ale technikou mířil do vzdálené budoucnosti – jeho předpokládané parametry totiž udivují ještě dnes. O pohon se staraly čtyři elektromotory umístěné přímo v jednotlivých kolech, které dohromady nabízely výkon kolem 360 kW (490 koní). Prototyp navíc počítal s obří baterií o kapacitě 175 kWh, která měla vozu zajistit dojezd přesahující hranici 1 000 kilometrů.
Slibně rozjetý projekt však narazil na tvrdou realitu. Mateřský koncern Evergrande se propadl do obří dluhové krize, která na jaře roku 2023 donutila NEVS uvést továrnu v Trollhättanu do režimu hibernace a propustit naprostou většinu zaměstnanců. Teprve tehdy se veřejnost poprvé dozvěděla o existenci tajně vyvíjeného modelu Emily GT. Ačkoliv se v následujících měsících objevili zájemci o odkup práv a obnovení výroby, dohody nakonec ztroskotaly a nadějný projekt se do sériové produkce nikdy nedostal.
Nyní tedy dochází k definitivnímu rozprodeji všeho, co po Emily GT zbylo. Aukce navazuje na dřívější letošní dražbu, během níž Klaravik prodal poslední exempláře modelu Saab 9-3 z továrního areálu. Tentokrát vítěz nezíská pouze jednotlivý automobil, ale rovnou celý projekt.
Součástí draženého balíku jsou všechny čtyři kompletní prototypy vozu Emily GT – tedy všechny exempláře, které kdy vznikly. K nim se přidává pátý vůz, takzvaná „mula“ využívaná k testování techniky, a dále rozsáhlé zásoby karoserií, náhradních dílů, speciálního příslušenství, výrobních přípravků i kompletních technických výkresů.
„Pro nás je to historická událost a věřím, že stejně to vnímá i mnoho fanoušků Saabu. Emily GT si i přes výrobu v pouhých několika prototypech dokázala vydobýt kultovní status, což svědčí o tom, jak moc tento vůz lidi fascinuje. Tím, že prodej zpřístupňujeme tímto způsobem, doufáme, že oslovíme automobilové nadšence po celém světě, kterým stále bije srdce pro Saab,“ uvedla generální ředitelka společnosti NEVS Nina Selanderová.
Online dražba na portálu Klaravik už odstartovala, potrvá ale až do 9. prosince. Přihazovat mohou zájemci z celého světa, přičemž zatím nejvyšší nabídka před vydáním tohoto článku byla v přepočtu lehce nad 1,5 milionem Kč. Pro automobilové nadšence jde sice o neopakovatelnou šanci získat poslední hmatatelný odkaz konstruktérské školy z Trollhättanu, drobné sběratele však skutečnost, že soubor vozů, dílů a dokumentace se prodává jako jeden celek, poněkud znevýhodňuje.
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