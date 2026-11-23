Jméno rodiny, která stála za fenoménem „mýdla s jelenem“, zná poměrně málo lidí. Schichtové přitom vybudovali průmyslové impérium, podíleli se na vzniku dnešního Unileveru a vlastnili také jeden z dnes nejvzácnějších československých automobilů, Tatru 80. Česká televize v úterý večer odvysílá dokument Království mýdlových bublin, kde se příběh rodiny Schichtů s Tatrou proplétá.
Když Pavel Kasík v roce 1995 přebíral z Belgie torzo tmavomodrého kabrioletu Tatra 80, netušil, do čeho se pouští. Renovace mu nakonec zabrala 28 let. A přinesla ještě něco, co původně vůbec nebylo jejím cílem. Podařilo se i díky ní spojit potomky rodiny, které vůz kdysi patřil a jejíž členové dnes žijí v různých částech světa.
Právě tento příběh se stal jednou z důležitých linek dokumentárního filmu Taťány Markové Království mýdlových bublin, který v úterý večer uvede Česká televize na ČT2.
Tato jedinečná Tatra 80 totiž nebyla jen tak ledajakým automobilem. V roce 1931 si ji pořídil Heinrich Schicht, významný severočeský průmyslník z Ústí nad Labem. Dvanáctiválcový vůz patřil k vrcholům tehdejší produkce kopřivnické automobilky.
Vzniklo pouhých 22 kusů a dnes se ví asi o šesti dochovaných exemplářích. Kasíkův automobil je jediným dochovaným původním sportovním kabrioletem tohoto typu.
Jeho majitel při renovaci nechtěl jen vrátit vůz do původního technického stavu. Pátral také po jeho historii, původních výkresech, továrních fotografiích, záznamech v registrech, knize zakázek i kronikách majitelů. Výsledkem je nejen zrenovovaný automobil, ale také výjimečná, téměř třistastránková publikace Tatra 80: Tři životy Schichtova kabrioletu.
Rodina, která stála za mýdlem s jelenem
Jméno Schicht dnes většině lidí mnoho neřekne. Mýdlo s jelenem ale znají celé generace. Právě jeho výrobci totiž stáli u zrodu jednoho z největších světových koncernů.
Schichtové začínali ve sklepě rodinného domu. Během tří generací vybudovali podnik, který kromě slavného mýdla vyráběl také kosmetiku Elida nebo tuk Ceres. Nakonec se podíleli na vzniku nadnárodního koncernu Unilever, který působí dodnes.
Jejich podnikatelský záběr byl na svou dobu mimořádný. Nešlo jen o výrobu a obchod. Schichtové patřili k průkopníkům reklamy, podporovali technické inovace, zajímali se o letectví i film a vytvořili také na tehdejší poměry neobvyklý sociální program pro zaměstnance. Jak se v dokumentu Taťány Markové zmiňuje, v Ústí nad Labem se díky nim promítal první zvukový film v Československu.
Pak ale přišla válka a poválečné události. „Rodinu zasáhl odsun německého obyvatelstva i konfiskace majetku. To se týkalo také Georga Schichta, který měl britské občanství a podporoval československou exilovou vládu v Londýně. Jeho synové bojovali v britské armádě. Rodinný podnik zanikl a potomci se rozptýlili po světě,“ popisuje v dokumentu Martin Krsek, historik a kurátor Muzea města Ústí nad Labem.
28 let práce přineslo nečekané setkání
Schichtův kabriolet mezitím několikrát unikl zániku, než se dostal do rukou pražského sběratele. Kasík při jeho obnově postupoval téměř detektivní metodou. Chtěl co nejvěrněji zachovat původní podobu vozu a doložit každý důležitý detail jeho historie.
Nakonec se ale ukázalo, že automobil má ještě jednu hodnotu, kterou nelze vyčíslit ani oceněním na veteránské výstavě. Díky němu se znovu setkali potomci rodiny Schichtů. Kasík nechal pořídit fotografie, na nichž společně sedí ve voze, který kdysi patřil jejich předkovi, a právě tyto momenty zachycuje také dokument.
Luxusní Tatra 80, dokonce nejdražší sériové auto v historii Československa, tak po desetiletích znovu spojila rodinu, jejíž osudy rozdělily válka a železná opona.
Návrat ke kořenům
Režisérka Taťána Marková se k příběhu Schichtových dostala při natáčení rozhovoru s Constantinem Wernerem, pravnukem Heinricha Schichta. Ten jí tehdy přinesl smaltovanou reklamní ceduli na mýdlo s jelenem, kterou rodina uchovává jako památku.
Režisérku následně zaujalo, jak široký záběr podnikání Schichtových mělo, ale také jejich mecenášství a způsob, jakým se vyrovnávali s událostmi, které rodinu připravily o její původní zázemí.
Potomci rodu v dokumentu hledají své kořeny a vztah k městu, kde už nikdo z nich nežije. Přesto se rozhodli společně koupit novobarokní vilu svých předků v Ústí nad Labem.
Dokument měl loni světovou premiéru na festivalu Ji.hlava, televizní premiéra Království mýdlových bublin je na programu v úterý 24. listopadu ve 21:35 na ČT2. Repríza je naplánována na středu 25. listopadu v 16:25.
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