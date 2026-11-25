Přes padesát let posílali bohatí nadšenci do Stuttgartu nevyplněné šeky, automobilka je ale pokaždé odmítla. Teď Mercedes-Benz změnil názor. V únoru 2027 pošle v Paříži do aukce jeden z pouhých sedmnácti vyrobených prototypů C 111.
Oranžová placka s racčími dveřmi a motorem s rotačním pístem. Pro automobilové fanoušky ztělesnění sedmdesátých let a jeden z největších nesplněných snů, protože do sériové výroby se futuristický Mercedes-Benz C 111 nikdy nedostal. Zůstalo jen u sedmnácti prototypů, které si automobilka úzkostlivě střežila ve své tovární sbírce. Tedy až dosud.
Nyní však Mercedes nečekaně oznámil, že vůbec poprvé v historii pustí jeden z těchto klenotů do soukromých rukou. Dražba proběhne 3. února 2027 v pařížském Louvru pod taktovkou renomované aukční síně RM Sotheby’s, souběžně s prestižní výstavou veteránů Rétromobile.
Aby bylo o exkluzivitu skutečně postaráno, Mercedes se smluvně zavázal, že po dobu následujících minimálně 25 let žádný další C 111 neprodá.
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