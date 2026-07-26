Brzy to tady celé zbourají. Tuhle sbírku najdete kousek od hranic, schovává poklady i škodovky

Nestává se často, že navštívíte muzeum, o němž víte, že půjde brzy k zemi. Přesně takové přitom mají asi tři a půl hodiny od českých hranic: v polské Varšavě. Část areálu bývalé automobilky FSO slouží jako muzeum aut zdaleka nejen socialistických značek, sami provozovatelé ale vědí, že mají jen vyměřený čas. Za pár let už tam místo aut budou obytné domy.
Byla to kdysi chlouba polského poválečného průmyslu. Nedaleko centra Varšavy ve čtvrti Žeraň vyrostla na přelomu 40. a 50. let nová automobilka FSO, Fabryka samochodow osobowych. Původně si dělala zálusk na technologie a výrobní zařízení italského Fiatu, po Stalinově intervenci ale za desítky milionů zlotých Poláci koupili výrobní zařízení na sovětský GAZ M20 Poběda.
První Warszawy, jak se licenční ruská auta jmenovala, vyjely z továrny 6. listopadu 1951. Produkci se dařilo postupně navyšovat, později se přidala i vlastní řada menších aut Syrena, v roce 1967 na základě italské licence Fiat 125p a ještě později moderně vypadající, ale technicky zastaralý Polonez. V 90. letech celé FSO včetně 62hektarového areálu koupilo korejské Daewoo, které ale počátkem tisíciletí zkrachovalo.
Výroba aut nakonec vydržela až do roku 2011, kdy z bran závodu vyjel poslední licenční Chevrolet Aveo. Od krachu Daewoo se pro FSO nepovedlo najít strategického automobilového partnera a po roce 2011 začal areál pomalu chátrat a měnit majitele. Z části se staly sklady, část automobilky ale zůstala nevyužitá.
Už před sedmi lety se poprvé v bývalé lakovně usídlila výstava aut mapující především historii polského autoprůmyslu doplněná o vozidla z dalších socialistických zemí a sem tam i mimo východní blok. Od té doby se muzeum aut pravidelně vrací, naposledy ve formě výstavy Wystava w Fabryce.
Pořád je sice v někdejší lakovně, využitá plocha se ale s tím, jak se celý areál proměňuje, zmenšuje. A v budoucnu vlastně ani nebude, s čímž ale počítají i strůjci výstavy. Současný investor už má totiž schválenou kompletní proměnu areálu, z něhož se stane obytná čtvrť. Změna bude probíhat po etapách, na konci má být údajně až 12 tisíc bytů pro 17 až 19 tisíc lidí, školou nebo obrovským parkem.
Úprava části areálu začala už loni, což poznáte snadno: zmizela ikonická příjezdová brána a z bloků kolem továrny zmizely logo automobilky, její název i datum připomínající zahájení výroby. Kolem brány je lešení, zatím zakryté a nezapojené nabíječky pro elektromobily i evidentně nový prostor pro zeleň.
Nicméně automobilka nezmizí úplně. Developer se totiž rozhodl zmíněnou příjezdovou bránu, asi nejikoničtější místo bývalé továrny, zachovat. Právě u ní by v budoucnu měla začínat hlavní ulice nové obytné čtvrti. Kromě toho zůstane i konstrukce aktuálně nevyužívané montážní haly, konstrukce bývalé lisovny, část svařovny a kancelářská budova, někdejší sídlo FSO. Zbytek závodu ale půjde k zemi, včetně lakovny, kde je dnes umístěná výstava veteránů a youngtimerů.
Mimochodem právě možnost vidět zblízka jednu z částí bývalé automobilky je asi nejzajímavější částí celé výstavy. Do haly se přemístil i ikonický nápis a logem automobilky FSO a nápisem „Vítáme vás“ na jedné a „Na shledanou“ na druhé straně.
Prohlídky jsou možné jen v neděli v předem daných termínech. To proto, že každá návštěva je s průvodcem, který o historii vystavených aut i továrny samotné poměrně poutavě vypráví. Pokud nicméně umíte polsky, v jiném jazyce prohlídka není. Zároveň je to vlastně celé tak trochu fanouškovská aktivita.
Jak říkají pořadatelé, o auta i celý prostor se starají ve svém volném čase po normální práci. Vystavené modely navíc nejsou jejich, ale různých soukromých majitelů, kteří je k vystavení dlouhodobě zapůjčili. To je také důvod, proč vlastně až na pár výjimek třeba neuvidíte prototypy, které v FSO během existence vyrobili. Auta jako Wars, Ogar nebo Stratopolonez jsou k vidění ve vesnici Chlewiska, kde je areál patřící Národnímu technickému muzeu.
I tak je ale rozhodně na co se dívat a proč se do muzea vypravit. Když už ne kvůli unikátnímu, ale poměrně zchátralému industriálnímu prostoru. Nechybí několik předválečných aut, expozice věnovaná polské policii nebo sanitním autům. K vidění je několik Opelů, Mercedesů nebo Porsche, nadšence do socialistických aut mimo Polsko možná zaujme dvojice modelů Yugo: jednak poměrně vzácný kabriolet, jednak jeho poslední verze označená Koral In.
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Až úsměvně vypadá vedle užitkových Žuků, vyráběných na základech původního FSO Warszawa až do roku 1998 originální americký vojenský Humvee. Vůbec vidět kontrast toho, co se ve stejném roce vyrábělo na Západě a na Východě: Výborně to dokazují naproti sobě stojící Mercedes-Benz 190 a Trabant, oba z 80. let.
Bohatý je nicméně i průřez varšavskou výrobou zahrnující spoustu Fiatů 125p z různých období produkce včetně verzí z 80. let, kdy už se sedan nebo kombi prodávaly jako FSO 125p. Podobně bohaté je zastoupení Polonezů včetně verze s optickým bodykitem Orciari, respektive následných modelů Daewoo včetně posledního vyrobeného Chevroletu Aveo. Kromě nich ale nechybí Syreny, Warszawy i malé Fiaty z Bílsko-Bělé ze závodu FSM: nejprve Maluchy, pak Cinquecenta. To všechno patří do historie polského automobilismu.
Auta jsou doplněná všudypřítomnými předměty připomínající minulost továrny. Třeba originálním porcelánovým nádobím s logem FSO, oblečením pracovníka Daewoo nebo dobovou „devadesátkovou“ elektronikou stejné korejské firmy.
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