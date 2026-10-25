Motorák, který se poučil z nezdarů. Kvatro jezdí dodnes a je škoda, že jich není víc

Po ostudném krachu drahého a časově náročného projektu, z nějž vznikly dva prototypy Chrochtadla, a pak už nic, to ve Vagónce Studénka zkusili jinak. Skromněji, originálněji a posléze se ukázalo, že mnohem úspěšněji. I když na původně plánované výhody nakonec nedošlo.
V polovině sedmdesátých let byl v Československu vytyčen nový, smělý plán modernizace železnic, který zahrnoval rychlé a úplné nahrazení parních lokomotiv. Podstatnou součástí záměru bylo převedení rychlíků i spěšných vlaků na neelektrifikovaných hlavních tratích na bedra motorových vozů, pročež měly vzniknout stovky moderních Chrochtadel. Nakonec ale vznikla jen dvě a problém se zalátal objednáním mnohem větších sérií řady M 152.0, než bylo původně plánováno.
Tyto úsporné a jednoduché, avšak nepříliš pohodlné a pomalé Krabičky tak začaly jezdit na výkonech, pro něž nebyly určené, což nedělalo dobře ani jim samotným, ani cestujícím. A tak ve Vagónce Studénka vypracovali v roce 1982 projekt lehkého čtyřnápravového motorového vozu s nejvyšší rychlostí 100 km/h přesně pro tyto účely.
Nový vůz převzal dobré nápady z nerealizovaného Chrochtadla, tedy pohonné agregáty pod podlahou, předsuvné dveře a členění na dva nestejně velké oddíly pro cestující. A vyvaroval se těch, které celý projekt pohřbily. Striktně se trvalo na použití snadno dostupných, domácích komponent.
A protože od dokončení plánů Chrochtadla už v Odře proteklo dost vody, přidalo se několik důležitých novinek. V první řadě vzduchové sekundární pérování, které nejenže revolučně zlepšilo jízdní komfort a potlačilo změny světlé výšky při zatížení, ale také eliminovalo potřebu otočných čepů na podvozkách. Poprvé u tuzemského motorového vozu také došlo na elektronické řízení motoru s diagnostikou poruch.
Největší změnou ale bylo použití dvou hnacích agregátů, o nichž šlo s mírnou nadsázkou říci, že byly převzaty z motorových vozů řady 810, takzvaných Krabiček. Základní koncepce se shodovala; na začátku ležatý šestiválec LIAZ, uprostřed hydromechanická převodka s reverzací (tedy klasický automat s planetovými převody a brzdicími spojkami, jaký známe i z osobních aut) a na konci kardanový hřídel, nápravová převodovka a samotné dvojkolí.
To vše samozřejmě dvakrát, podle serveru Prototypy.cz byla poháněna vždy vnitřní náprava přilehlého podvozku. Pod podlahu se tak pohodlně vešlo vše, co bylo třeba. Motorák mohl jet při malém zatížení dokonce jen na jeden motor a šetřit naftu. Automatická převodovka zase měla dva režimy — na rovinatou trať, kdy se rozjížděla na dvojku, a do hor, kdy využívala potenciál motoru naplno a později odřazovala.
Motory byly vzájemně sladěny a protože některé agregáty v čele s kompresorem byly na voze jen jednou, bylo třeba použít i slučovače výkonu. Převodovku měla opět dodat Praga, stejně jako v případě Krabiček, ovšem tentokrát novou, moderní a čtyřstupňovou, zatímco její předchůdkyně se spokojila se dvěma stupni. A také dodala, jenže s ní bylo tolik problémů, že se ji při zkouškách vůbec nepodařilo dostat do stavu aspoň uspokojivé spolehlivosti.
Tak tedy po několika letech marných pokusů umravnit domácí výrobek nakonec došlo na vyzkoušenou anglickou převodku Allison a řídicí elektroniku, kterou dodala rovněž britská firma Alvis. Nový motorák tedy přišel o hlavní výhodu, ovšem na oplátku začal mnohem lépe fungovat a funguje velmi uspokojivě dodnes. A po dlouhých 20 letech se na českých kolejích zjevil nový čtyřnápravový motorový vůz. Dostal přiléhavou přezdívku Kvatro.
Ještě za socialismu v roce 1988 vznikly první dva prototypy, které dostaly místo původně uvažovaného označení M 273.2 už nové 842 a také velmi netradičně tvarovaná, sklolaminátová čela. Jejich atypický vzhled umocňovalo ještě kontrastní celožluté lakování podle anglického vzoru, zatímco zbytek karoserie byl v dobovém unifikovaném nátěru, tedy červená skříň se širokým žlutým pruhem, to vše zakryto šedou střechou.
Oba prototypy byly po úspěšné homologaci a akceptaci dlouho a důkladně testovány na Moravě, k vidění bývaly pravidelně například v Břeclavi, odkud zajížděly i do Lednice a Znojma. Osvědčily se, i když jejich provoz přinášel dětské nemoci, týkající se hlavně souhry motoru s převodovkou, slučovačů a elektroniky. Přesto s nimi bylo počítáno ve velkých sériích pro výše popsaný účel.
Jenže v době jejich testů přišla sametová revoluce, skončilo plánované hospodářství a železnice se velmi rychle měnila a ještě rychleji propadala do ekonomických problémů. Už už to vypadalo, že celý kompletně dokončený projekt velkého čtyřnápravového motoráku ze Studénky opět skončí jen u dvou prototypů, ale nakonec přišla objednávka a v roce 1993 začaly vyjíždět první sériové kusy.
Ty se na první pohled odlišovaly jednodušším a tentokrát ocelovým čelem a několika dalšími úpravami. A ihned začaly v provozu nahrazovat Krabičky na nepatřičných výkonech i klasické soupravy tam, kde nebyly ekonomicky opodstatněné. A měly dále posílat do zasloužené penze i tehdy už 45 let staré Kredence a čtvrt století staré Krokodýly.
Jenže na to už nedošlo, vozů bylo kvůli přetrvávajícím finančním problémům nakonec objednáno jen 37 kusů včetně obou prototypů, tedy zlomek původně uvažovaného množství, a místo náhrady se v provozu s Krokodýly i dalšími řadami spíše doplňovaly. Místo dalších sérií si totiž dráhy objednaly nový typ motorového vozu 843, který z Kvatra vycházel, avšak vrátil se k dieselelektrickému pohonu všech náprav. Jakkoliv byl dříve považován za příliš komplikovaný a drahý.
Kvatra začala jezdit hlavně v kopcovitých oblastech, a jezdí v nich dodnes. Svým charakterem a rozumnými provozními náklady se totiž ideálně hodí na vozbu regionálních rychlíků. A umějí spolupracovat se všemi u nás provozovanými přívěsnými vozy, včetně dvounápravových „Bafíků“.
Tím ale jejich historické milníky nekončí. Ve Studénce totiž rok po ukončení dodávek Kvater vznikla omezená série designově i technicky sladěných přívěsných vozů rovněž se vzduchovým pérováním. A nejen to; vzniklo i celkem 11 řídicích vozů Bftn 791, které se staly vůbec prvními, jimž byl v Česku legálně povolen provoz sunutých souprav v režimu push-pull. Jenže na jejich konci paradoxně nebyla Kvatra, nýbrž novější Rakve řady 843.
Kvatra se totiž, ač vybavena linkou vícečlenného řízení, naučila spolupracovat s řídicími vozy až po rekonstrukci v letech 2008 až 2013, kdy dostala také výkonnější motory TEDOM, vakuová WC a informační systémy pro cestující. Dnes je ovšem taková souprava už běžným standardem, kterému se nikdo nediví. Až na jedinou výjimku mezi Plzní, Klatovy a Mariánskými Lázněmi všechny vozy dnes jezdí na Moravě v okolí Brna a Ostravy. Pokud se tedy chcete svézt, udělejte si za nimi hezký výlet.
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